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29 июня, четверг  |  Последнее обновление — 14:40  |  vz.ru
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Банк России готовится к жестким действиям

Банк России видит риски ускорения инфляции и готов действовать на опережение Мария Девахина/РИА Новости
Российский Центробанк предупредил о повышении ключевой ставки за месяц до ближайшего заседания. Ставка не повышалась уже девять месяцев подряд – с сентября прошлого года. Обычно регулятор настолько заранее не дает таких четких сигналов. Зачем он так делает сейчас и как это может отразиться на рубле, кредитах и вкладах? Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Как России организовать партизанское движение на Украине

Партизанские отряды можно создать на основе украинских подразделений в составе Российской армии РИА Новости
В четверг в России отмечается День партизан и подпольщиков. В годы Великой Отечественной войны в тылу врага сражалось более 1,1 млн партизан. Ими были уничтожены или захвачены в плен более миллиона гитлеровских солдат и офицеров, тысячи единиц различной техники. Надо ли возвращаться к практике партизанского движения в ходе СВО? И если да, то как правильно организовать такую форму борьбы с противником?  Подробности...
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Зачем США усилили ПРО и ПВО Польши

США одобрили закупку Польшей ПВО и ПРО стоимостью 15 млрд долларов U.S. Navy
США одобрили продажу Варшаве систем ПВО и ПРО. Этот вопрос – давний камень преткновения между Вашингтоном и Москвой, однако в дни, когда из Польши пытаются сделать основной форпост НАТО в Европе, реализация подобных планов становится экзистенциальной угрозой для России. Для чего американцам наращивание систем ПРО и ПВО в Польше и как России следует реагировать на эти действия? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Удар ВСУ стоит ждать в первой декаде июля

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
11–12 июля саммит НАТО. Где желательно показать весомый результат. Потому эта «Воронья слободка» обречена заполыхать. Подробности...

Как венгерский премьер заставил думать германских бюргеров

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Орбан – один из редчайших политиков Европы, которые действуют в интересах своей собственной страны и своего собственного народа. В чьих интересах действуют его, немецкие, власти – пусть думает немецкий бюргер. Подробности...

Когда начнутся настоящие российско-украинские переговоры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киевский режим и западные СМИ говорят о скором начале переговорного процесса по Украине. Однако для начала настоящих переговоров, а не бессмысленного обмена заявлениями, нужно возникновение трех предпосылок. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

Пригожинский бунт. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    Зачем США усилили ПРО и ПВО Польши

    США создают в Польше угрозу безопасности России
    США одобрили закупку Польшей ПВО и ПРО стоимостью 15 млрд долларов
    		  
    29 июня 2023, 13:42
    Фото: U.S. Navy
    Текст: Евгений Поздняков

    США одобрили продажу Варшаве систем ПВО и ПРО. Этот вопрос – давний камень преткновения между Вашингтоном и Москвой, однако в дни, когда из Польши пытаются сделать основной форпост НАТО в Европе, реализация подобных планов становится экзистенциальной угрозой для России. Для чего американцам наращивание систем ПРО и ПВО в Польше и как России следует реагировать на эти действия?

    Госдеп США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). Цена вопроса, как сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны США, составляет 15 млрд долларов. Речь идет о 48 пусковых установках ЗРК Patriot и 644 ракетах для них, а также о вспомогательном оборудовании и запчастях для систем ПРО.

    Подрядчиками закупки станут Raytheon и Lockheed Martin – капитаны военной промышленности США. В частности, компания Raytheon производит ЗРК Patriot, ПЗРК Stinger и крылатые ракеты Tomahawk, а Lockheed Martin – ПТРК Javeline, истребители F-16 и многие другие виды техники.

    Напомним, развитие американской системы ПВО и ПРО в Польше является давней проблемой для Москвы начиная с 2000-х годов, когда США вышли из Договора по противоракетной обороне и начали превращать Польшу, Чехию и Румынию в позиционные районы для своей ПРО. Эта тема была постоянным предметом разногласий между главой МИД Сергеем Лавровым и его коллегами в лице сперва Кондолизы Райс, а затем и Хиллари Клинтон. Особое внимание этому уделял и президент России.

    «Мы взяли и ликвидировали базы во Вьетнаме, на Кубе. Вывели свои воинские подразделения из Восточной Европы, вывели почти все крупные и тяжелые вооружения и из европейской части России. И что получили? Базу в Румынии, базу в Болгарии, позиционный район американской ПРО в Польше, в Чехии. Это же все означает продвижение военной инфраструктуры к нашим границам», – говорил Владимир Путин своим коллегам в 2008 году по итогам заседания Совета Россия – НАТО.

    Однако с тех пор США продолжают усугублять ситуацию, размещая и продавая пусковые установки своих систем в Восточной Европе, которые могут использоваться не только в качестве оборонительных, но и в качестве ударных комплексов. Все это накладывается и на без того конфронтационные отношения между Варшавой и Москвой из-за Украины, Калининграда и вопросов истории.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что польские военные аппетиты на Украине неустанно растут. Это касается не только амбиций Варшавы в отношении западной части страны и ревизии исторически сложившихся реалий (включая попытку пересмотреть результаты Переяславской Рады), но и желания поглотить многие отрасли украинской экономики.

    Самые яркие планы касаются сферы железнодорожных перевозок и «революции» в сфере энергетики. Все это сопровождается активной милитаризацией Польши, причем в этом вопросе Варшава уверенно конкурирует с другими видными игроками в Европе – например, с Берлином, который в военном отношении также все чаще «посматривает» на Восток. В целом же министр обороны республики Мариуш Блащак заявлял, что за два года Польша планирует создать самую мощную армию в Европе.

    «Польшу пытаются превратить в главную военную силу Европы. В первую очередь это выгодно США, поскольку Варшава готова исполнять все просьбы Вашингтона и преданно реализует трансатлантические идеалы во внешней политике. В связи с этим размещение ПРО и ПВО является лишь частью куда большей проблемы», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Польшу накачивают вооружениями по всем направлениям.

    Закупаются РСЗО HIMARS, танки Abrams, самоходные артиллеристские установки. Расширяются и каналы поставок. Например, недавно к США присоединилась Южная Корея, и Варшава подписала достаточно много военных контрактов с Сеулом. Заявлено и увеличение личного состава армии: планируется расширить число служащих до 300 тыс. человек», – отмечает собеседник.

    «Что касается систем ПВО, то здесь традиционно основной моделью на вооружении у Польши стоит Patriot, дальность которых может достигать 200 км. Имеется и противоракетная модификация PAC-3, которая способна поражать баллистические цели. С недавнего времени в Варшаву начали поставлять и американо-норвежские комплексы NASAMS», – подчеркивает эксперт.

    «Это высокотехнологичные модели, дальность которых составляет 120 км. При этом они способны работать по аэродинамическим целям разного типа: крылатые ракеты, самолеты, БПЛА. Используются два вида ракет: радиолокационные и с инфракрасной головкой, обладающие функцией самонаведения», – считает Кнутов.

    «Главное достоинство системы заключается в том, что РЛС может находиться в десятках километров от пусковой установки, что существенно усложняет ее поражение. Однако NASAMS обладают и существенными недостатками. Так, например, большинство моделей, поставленных Варшаве, являются транспортируемыми, что делает их уязвимыми при развертывании», – акцентирует собеседник.

    «Тем не менее опасность сопряжения NASAMS и Patriot сохраняется. Если подобная работа будет проведена, то Польша получит единую систему ПВО и ПРО. Учитывая тот факт, что Варшава недвусмысленно рассчитывает на силовой захват Калининграда, части Украины и земель до Смоленской области, угрозы безопасности для России создаются нешуточные», – отмечает эксперт.

    «Разумеется, Москве стоит готовиться к худшему сценарию. На западных рубежах страны необходимо размещать средства поражения данных систем. В первую очередь речь идет о гиперзвуковых ракетах «Кинжал» и «Искандер». Своевременной реакцией на опасные действия Польши мы можем купировать проблему», – подчеркивает Кнутов.

    При этом действующее правительство ФРГ, к которому Польша имеет немало претензий, не видит рисков в военном усилении Польши.

    «После начала СВО Германия полностью перешла на сторону Варшавы. Немецкие политики готовы выпороть себя за то, что не прислушивались к Польше и странам Прибалтики в то время, когда они укоряли Берлин за развитие экономических связей с Россией», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Сегодня внешнеполитическая стратегия ФРГ целиком и полностью направлена на укрепление Восточной Европы. Задача проста: сделать из нескольких государств серьезные форпосты на случай противостояния с Москвой. Напомню, что Берлин сам принял решение об отправке четырех тысяч солдат бундесвера в страны Прибалтики», – отмечает эксперт.

    «При этом Германия вынуждена полностью согласовывать собственные решения с США. Вашингтон делает все возможное для того, чтобы ФРГ продолжала стоять на непримиримых позициях в отношении России. Таким образом, я думаю, Берлин не будет возражать против размещения новых систем ПВО и ПРО в Польше», – резюмирует Рар.
     
     
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