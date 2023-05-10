Польша переименовала Калининград для пересмотра границ в Европе

Эксперты объяснили цели переименования Калининграда Варшавой

Польша переименовала Калининград в «Крулевец», указав, что имя Михаила Калинина поляками воспринимается «негативно». В Кремле ответили, что это решение граничит с безумием, но Варшава непреклонна. В чем заключается смысл этого решения и какими могут быть его практические последствия?

Накануне власти Польши изменили официальное название российского города Калининград на «Крулевец». Соответствующее решение принято комиссией по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики при главном геодезисте республики. Решение вступило в силу во вторник.

При этом название Калининград комиссия использовать не рекомендует. Комиссия также полагает, что «город, ныне носящий русское название Калининград», в Польше известен под «традиционным названием Крулевец», а нынешнее название города якобы является «искусственным». Кроме того, имя Михаила Калинина в Польше воспринимается «эмоционально» и «негативно».

Комментируя это решение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «это уже не русофобия», а процесс, который граничит с безумием. «Мы знаем, что на протяжении всей истории Польша время от времени в это безумие своей ненависти к русским скатывается, это повторяется на протяжении многих столетий, с XVI–XVII века, а то и раньше даже», – сказал представитель Кремля.

В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил переименовать Краков в Krakau, Гданьск в Danzig, Щецин в Stettin, Познань в Posin и Вроцлав в Breslau. Он добавил, что список можно продолжать очень долго, а саму Польшу следует именовать «Варшавским герцогством» или «Царством Польским в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи».

Напомним, после победы над нацистской Германией в соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу. Регион стал частью РСФСР, а Кенигсберг в 1946 году переименовали в Калининград в честь советского государственного и партийного деятеля Михаила Калинина.

«Поляки в целом славятся своей достаточно большой и неоднозначной историей. Их все время преследовали неоправданные имперские амбиции о «Великой Польше от моря до моря» и так далее», – рассказал газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

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«Понятно, почему именно сейчас они решили поднять вопрос о переименовании Калининграда. Мы видим, что страны НАТО во главе с США накачивают поляков идеологически материально . Цель – разбудить имперско-националистические настроения Польши и использовать их в своих интересах. Поэтому Варшава начинает требовать какие-то репарации у Германии, а также проводить крайне русофобскую политику и так далее», – отметил он.

«Что касается реакции местных жителей на решение Варшавы о переименовании, то мы уже совершенно перестали чему-либо удивляться. Если бы в таких заявлениях была хоть капля здравого смысла, то, возможно, стоило бы над ними задуматься, сделать какие-то выводы. Но пока все это выглядит просто как безумные фантазии», – акцентировал Лысков.

«В Польше уже давно на дорожных указателях Калининград указан как «Крулевец». Теперь Польша так навязчиво идет на конфликт с нами, будто бы она хочет добиться четвертого раздела. Черчилль называл ее «гиеной Европы», поэтому ее можно смело переименовать в «Гиеностан». Но если серьезно, то мы эти идеи никак не воспринимаем, стараясь не спорить с дураками», – говорит депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник.

«Я думаю, Польша решилась на такой шаг, чтобы показать себя Вашингтону как главного антироссийского «ястреба» Европы. Все это приручено к 9 Мая не просто так – для Варшавы неприемлем исторический нарратив, касающийся Дня Победы. Польша хочет, чтобы Россия не гордилась, а каялась и платила компенсации. Варшава продолжает пытаться размывать итоги Второй мировой войны», – пояснил Александр Носович, политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru.

«Кроме того, у Варшавы есть и долгосрочная практическая цель, правда – совершенно иллюзорная. Она надеется, что когда-нибудь в будущем произойдет пересмотр некоторых территориальных итогов Второй мировой войны. Именно под это событие, которое никогда не произойдет, они и создают сейчас информационную базу», – напомнил собеседник.

«В Варшаве забыли, что Калининградская область – один из фундаментов, на которых сооружена вся послевоенная политическая география Европы. Если ставить вопрос о принадлежности Калининградской области, это повлечет вопросы о юрисдикции большей части Восточной Пруссии, которая по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций была передана именно Польской Республике», – отметил эксперт.

«Вообще, Польшу в нынешних границах создал Сталин. Он сделал из нее по сути мононациональное государство, так как Польша не может быть многонациональным государством – это хорошо показало нахождение в ее составе Восточных Крес (Западной Украины)», – добавил политолог.

Собеседник также уточнил, что «две трети Восточной Пруссии по итогам Второй мировой войны отошли Польше и лишь одна треть – РСФСР и Литве», поэтому «ставить вопрос о принадлежности Калининграда – это автоматически ставить вопрос о принадлежности Польше трети ее территории».

«Но Варшава все это забыла. Вообще слова «Польша» и «благодарность» – это антонимы.

Более того, решение о переименовании города – не только антироссийское и антиисторическое, но и антинемецкое, потому что город несколько веков носил название Кенигсберг», – указал аналитик, добавив, что это «игра с огнем».

По его словам, «статус любимой американской жены в Европе и безграничная вера в то, что США всегда придут на помощь и защитят, притупили тысячелетний страх Польши перед немцами; они не верят, что Германия возродится, и поэтому пинают дохлого льва». Но если история будет развиваться иначе, то «новые крестоносцы скажут им большое спасибо за то, что прокачали тему условности границ в Европе и итогов Второй мировой войны».

«При этом мы в Калининграде давно в курсе негативного отношения со стороны Польши, ранее выразившееся, например, в транспортной блокаде и отмене режима местного приграничного передвижения. Поэтому на новости о переименовании мы никак не реагируем. Эти политические игры Варшавы не для нас», – подчеркнул политолог.

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