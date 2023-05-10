Песков счел граничащим с безумием решение Польши переименовать Калининград

Песков назвал граничащим с безумием решение Польши переименовать Калининград в «Крулевец»

Решение властей Польши о переименовании российского Калининграда в «Крулевец» является «уже не русофобией», а процессом, который граничит с безумием, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что на протяжении всей истории Польша время от времени скатывается «в это безумие своей ненависти к русским». События повторяются на протяжении столетий, с XVI-XVII века, а то и раньше, передает ТАСС слова Пескова.

Так Песков прокомментировал решение польской комиссии по стандартизации географических названий, которая официально переименовала российский Калининград, дав городу польское название «Крулевец». В комиссии отметили, что в Польше «эмоционально» и «негативно» реагируют на названный в честь Михаила Ивановича Калинина большой город вблизи своих границ.

Как заявил РИА «Новости» руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, у города есть имя, официальный топоним – Калининград, а все остальное – просто инсинуации. С таким же успехом Республику Польша можно переименовать в «Царство Польское», а Гданьск называть Данцигом, отметил он.

Он добавил, что городские власти придерживаются официальных топонимов и того же самого требуют от других.