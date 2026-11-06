Audi зарегистрировала в России товарный знак

Tекст: Антон Антонов

Запись о регистрации содержится в электронной базе Роспатента, передает РИА «Новости».

Из материалов Роспатента следует, что заявка на регистрацию была подана в июле 2025 года. В ноябре ведомство приняло положительное решение о регистрации, установив срок действия правовой охраны до 2035 года.

Audi является дочерней структурой немецкого автоконцерна Volkswagen. Производственные предприятия бренда расположены в Германии, ряде стран Европы, Китае, Индии, Бразилии и Мексике, а линейка Audi S представляет собой улучшенные спортивные версии стандартных моделей A-серии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье подготовили к запуску в 2027 году.

Во вторник компания «Кентукки фрайд чикен интернэшнл холдингс ллс» направила в Роспатент заявки на регистрацию трех товарных знаков, включая фирменный логотип и дизайн баскета.