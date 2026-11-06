Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Audi зарегистрировала в России товарный знак
Немецкий автопроизводитель Audi оформил в Роспатенте правовую охрану товарного знака линейки спортивных моделей Audi S (Sport) в России, следует из документов ведомства.
Запись о регистрации содержится в электронной базе Роспатента, передает РИА «Новости».
Из материалов Роспатента следует, что заявка на регистрацию была подана в июле 2025 года. В ноябре ведомство приняло положительное решение о регистрации, установив срок действия правовой охраны до 2035 года.
Audi является дочерней структурой немецкого автоконцерна Volkswagen. Производственные предприятия бренда расположены в Германии, ряде стран Европы, Китае, Индии, Бразилии и Мексике, а линейка Audi S представляет собой улучшенные спортивные версии стандартных моделей A-серии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье подготовили к запуску в 2027 году.
Во вторник компания «Кентукки фрайд чикен интернэшнл холдингс ллс» направила в Роспатент заявки на регистрацию трех товарных знаков, включая фирменный логотип и дизайн баскета.