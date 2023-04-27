Чего добивается Польша грабежом посольства России

Эксперты оценили на перспективы отношений Москвы и Варшавы после списания денег у посольства России

Польша все активнее входит в конфронтацию с Россией. На этот раз в Варшаве решили изъять все деньги со счетов российского посольства и торгпредставительства. Чем продиктован такой шаг, какие краткосрочные и среднесрочные цели преследует Польша, чем ответит Москва и возможны ли дипломатические отношения между странами в дальнейшем?

Польская прокуратура изъяла все деньги со счетов посольства и торгового представительства России. При этом сама блокировка средств произошла еще в марте минувшего года. Формальной причиной для заморозки стало подозрение Варшавы в том, что эти средства могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.

Как уточняет издание Rzeczpospolita, в общей сложности арестованными и переданными прокуратуре оказались 800 тыс. злотых (около 180 тыс. долларов) и 912 тыс. долларов. Более того, банк Santander, где хранились средства, уведомил российских дипломатов о прекращении сотрудничества. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев назвал произошедшее «грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях».

В экспертном сообществе отмечают, что пока вся Европа ломает голову над тем, под каким предлогом изъять российские средства за рубежом, Польша пошла по самому простому пути – откровенно их украла под выдуманным предлогом. Вместе с тем, отмечают эксперты, России есть чем ответить на подобные действия.

«Польша продолжает действовать в лучших традициях бандитизма – бесстыже грабит российских дипломатов, что в корне противоречит международному праву. Варшава окончательно встала на путь слома глобальной правовой системы, что можно расценивать как отчаянное желание полностью разорвать отношения с Россией», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

«Недавно Владимир Путин подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом», который закладывает фундамент для равнозначных ответных мер в отношении тех стран, которые излишне вольно обращаются с нашими капиталами за рубежом. Для защиты российских интересов нам необходимы жесткие действия», – отмечает собеседник.

«Другое дело, что в России живут не дикари. Мы понимаем, что изъятие средств дипломатических ведомств крайне нежелательно. Опускаться до уровня Варшавы не хотелось бы. То есть даже согласно недавнему указу президента, мы не изымаем иностранные капиталы, а лишь передаем их во временное управление Росимуществу», – подчеркивает сенатор.

«Поэтому идти по пути, предложенному Варшавой – значит забить последний гвоздь в крышку гроба международных отношений.

Мы найдем способы ответа и без подобных низменных действий. Они уже наказали себя разрывом экономических отношений с Россией. Польша чересчур распоясалась, ее придется затыкать за пояс обратно», – говорит Долгов.

«Говоря о любых действиях Польши, важно помнить, что Варшава избрала конкретную политическую парадигму, согласно которой Россия – вражеское государство. В этой логике можно хвататься за любую надуманную причину, лишь бы хоть как-то насолить нашим представителям», – добавил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Подчеркну, что дипломатии между Москвой и Варшавой уже давно нет. Возникает вопрос, зачем вообще нам поддерживать отношения с Польшей? Ответа пока нет. Но очевидно, что ни мы, ни они не готовы идти на полный разрыв связей. Несмотря на это, Варшава делает все возможное, чтобы полностью лишить наши отношения какого-либо потенциала к развитию. Не думаю, что Польша пытается спровоцировать войну с Россией, однако настрой на максимальное размежевание очевиден», – подчеркивает собеседник.

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«Здесь роль играет не только общий настрой западных стран по отношению к Москве, но и культурно-исторические особенности нашего диалога с Варшавой. В связи с этим изъятие средств российского посольства вряд ли станет прецедентом, который будут пытаться повторить другие страны ЕС», – акцентирует эксперт.

«В принципе, мы видим, что такие страны как Франция и Германия используют подход «хочется, но колется». Они уже год пытаются найти правовое обоснование изъятию наших капиталов, однако тормозят, осознавая все последствия подобного решения. Варшава, видимо, решила, что «покалывания» ради политических целей можно и потерпеть», – считает Лукьянов.

«С начала спецоперации России на Украине поляки неоднократно изымали наше имущество. Однако сейчас они просто решили украсть реальные деньги. Это чистая наглость, идущая в разрез со всеми международными нормами», – отмечает член общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Складывается ощущение, что в Варшаве уверены – им за это ничего не будет. Но, как мне кажется, эти действия являются веским поводом для понижения статуса дипломатических отношений между Россией и Польшей. Правда, полякам это может сыграть на руку», – обращает внимание собеседник.

«Мы видим непрекращающуюся милитаризацию Польши в преддверии выборов в стране. Обострение отношений с Россией вплоть до прямой или опосредованной войны полностью соответствует интересам правящей партии во главе с Качиньским. Кроме того, такое положение дел соответствует желаниям страны оставаться «любимой женой» США. Для этого поляки говорят о конфедерации с Украиной, а также искусственно создают себе внешнего врага. Так устанавливается диктатура», – отмечает Малькевич.

«Польша сознательно провоцирует Россию на ассиметричный ответ. И с моей точки зрения, нам стоит задуматься о том, чтобы перекрыть польским дипломатам в Москве возможность электронных платежей. Пусть везде платят только наличными российскими рублями», – предлагает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

«Ну а если у них не будет получаться или не хватит денег, они могут прекрасно заработать их в России, – иронизирует эксперт. – Например, в любых супермаркетах всегда найдется вакансия уборщика. Пусть моют полы».

«Ни одни здравомыслящий человек, проходящий мимо лежащего алкоголика, не будет обращать внимания на его крики. С Варшавой необходимо вести себя точно так же. Более того, Россия не станет опускаться до низости недружественных государств», – подчеркнул программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Мы не собираемся превращаться в польских дикарей, поэтому и закрывать посольства в этой стране не станем. Однако подчеркну, что Варшава попросту не заслуживает дипломатических отношений с Москвой. В последнее время между нашими государствами происходило много неприятных инцидентов. Очевидно, что офис Дуды считает своей целью полный разрыв связей с РФ», – отмечает эксперт.

«Некоторые поляки уже воюют с нами на территории Украины. То есть Варшава осознанно идет на обострение и эскалацию. Думаю, ряд государств в Европе могут повторить фокус с изъятием денег у российских посольств. В частности, на такое способны страны Прибалтики – там сумасшедших, как и в Польше, хватает», – подчеркивает собеседник.

«Однако полностью разрывать отношения с Варшавой не стоит. Важно помнить о Калининграде, где выстроены особые экономические связи с Польшей, да и в целом, торговля с этой страной еще ведется. Хотя бы для этого диалог сохранить необходимо», – акцентирует Бордачев.

Несколько иной точки зрения придерживается немецкий политолог Александр Рар. По его словам, Польша может создать опасный прецедент для других стран, причем не только Прибалтики. «Изъятие денег следует рассматривать как шаг к одностороннему расторжению дипломатических отношений между Варшавой и Москвой. Боюсь, что этому примеру могут последовать другие страны восточной Европы, ведь об этом давно говорят некоторые американские «ястребы», – сказал он.

«Подобное в международной практике происходит нечасто, однако это свидетельствует о начале пути к дальнейшей эскалации. Мы движемся к опасной черте, когда Запад решит, что любые дела с Россией просто невозможны. И тогда мы рискуем оказаться в ситуации, когда весь дипломатический диалог будет вестись исключительно через третью страну, например, Швейцарию. Видимо, Польша решила стать первопроходцем в этом вопросе», – резюмирует Рар.