Эксперт: Встреча Путина с Артюховым показала стратегическую значимость развития ЯНАО Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие активов России Путин подписал указ о временном управлении активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие имущества РФ 25 апреля 2023, 22:59 Текст: Антон Никитин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом, следует из опубликованного документа. В преамбуле указа «О временном управлении некоторым имуществом», который опубликован на Официальном портале правовой информации, говорится, что он обусловлен необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на незаконные действия США и других стран, направленные на лишение или ограничение прав собственности РФ, ее компаний и граждан. Как следует из указа, в случае таких недружественных действий вводится временное управление в отношении имущества и активов лиц из недружественных стран в России. Временным управляющим по умолчанию будет Росимущество, передает ТАСС. Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых уже вводится временное управление в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в двух энергетических компаниях: «Юнипро» и «Фортум». Речь идет о «дочках» международных холдингов в России. В частности, во внешнее управление Росимуществу передаются 83,73% акций российского «Юнипро» и более 98% акций «Фортума». Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал изъятие российских активов на Западе беспределом, подчеркнув, что у России не дрогнет рука ответить по принципу «око за око». Япония и ЕС выступили против идеи США запретить весь экспорт в Россию Financial Times: Япония и ЕС выступили против предложения США полностью запретить экспорт в Россию

Фото: Florian Gaertner/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Представители Японии и стран Евросоюза выступили против предложения Соединенных Штатов странам Группы семи (G7) полностью запретить экспорт в Россию по причине невыполнимости такой идеи, сообщили источники британской Financial Times. Как сообщили изданию два чиновника, предложение было сделано Соединенными Штатами на фоне растущего разочарования Вашингтона существующей системой, которая позволяет России продолжать импортировать западные технологии. При этом один из источников заявил, что предложение просто невыполнимо, передает ТАСС. Ранее источники в правительстве Японии сообщили, что входящие в Группу семи (G7) страны якобы допускают возможность введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров. При этом высокопоставленный представитель Евросоюза в Брюсселе опроверг обсуждение странами G7 возможности введения полного запрета на экспорт товаров в Россию. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа испугалась введения новых санкций против России. Глава МИД Турции объяснил отказ Анкары вводить санкции против России Глава МИД Турции Чавушоглу: Запад не компенсирует Анкаре урон в случае присоединения к санкциям против РФ 24 апреля 2023, 23:16 Текст: Антон Никитин

Западные страны не компенсируют Турции урон в случае присоединения Анкары к санкциям против России, необходимо быть реалистами, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Чавушоглу заявил в интервью TV100, что в случае введения Анкарой санкций против России Турции будет нанесен урон, который никто не компенсирует, тем более западные страны. Он выразил сомнение, что от такого решения будет польза туризму в Турции, турецкому экспорту или поставкам природного газа в эту страну и призвал быть реалистами, не пытаясь принимать чью-либо сторону для того, чтобы показаться кому-то хорошим, передает РИА «Новости». Напомним, 1 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не поддерживает односторонние санкции в отношении других государств без соответствующего решения ООН и не поддается внешнему давлению в этом вопросе. Он подчеркнул, что это касается как России, так и Ирана, а также других государств. Новости СМИ2 Генсек ООН передал Лаврову адресованное Путину письмо Офис генсека ООН: Гутерриш передал главе МИД РФ Лаврову адресованное президенту Путину письмо по поводу зерновой сделки 25 апреля 2023, 01:12 Текст: Антон Никитин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову адресованное президенту РФ Владимиру Путину письмо с идеями по поводу выполнения зерновой сделки, аналогичные письма направлены Украине и Турции, говорится в сообщении офиса генсека всемирной организации. В офисе генсека ООН сообщили, что Гутерриш передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, содержащее предложения по поводу улучшения, расширения и продления черноморской зерновой инициативы с учетом позиций, недавно высказанных сторонами, и угроз для мировой продовольственной безопасности, передает ТАСС. Там также указали, что аналогичное письмо было направлено двум другим подписантам соглашения (Украине и Турции). Кроме того, генеральный секретарь выразил обеспокоенность недавними сложностями в работе совместного координационного центра при повседневных операциях. Накануне генсек ООН в ходе заседания Совбеза всемирной организации под председательством главы МИД РФ Лаврова призвал продлить зерновую сделку. Песков: Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади 9 мая

Фото: Kremlin Pool/Zuma/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Знание.Первые», рассказал, что президент Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади 9 мая, Он отметил, что специальных приглашений иностранным лидерам на парад Победы в этом году не было, дата не круглая. Накануне 9 мая в Россию с визитом прибудет лидер Киргизии Садыр Жапаров, он останется и на парад, передает ТАСС. Ранее Песков сообщил, что парад Победы состоится 9 Мая на Красной площади, но говорить, будет ли авиационная часть, пока преждевременно. Новости СМИ2 В ЮАР задумались о выходе из МУС

Фото: Lan Hongguang/Xinhua/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В Южно-Африканской Республике изучается ситуация с Международным уголовным судом (МУС) и предстоящим в стране саммитом БРИКС, правящая партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) желает, чтобы страна вышла из МУС, заявил президент Сирил Рамапоса. Власти ЮАР изучают ситуацию, решение обнародуют сразу после его принятия, заявил глава государства, передает ТАСС. По словам Рамапосы, правящая в стране партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) решила, что стране нужно выйти из МУС, поскольку эта организация проявляет пристрастие в некоторых ситуациях. Официальный представитель президента ЮАР указал, что для выхода из МУС нужно решение парламента, АНК в нижней палате парламента владеет большинством мест. ЮАР готовит саммит БРИКС, он пройдет в очном формате в городе Дурбан. Приглашения направлены всем главам стран объединения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что решение о поездке Путина на саммит еще не принято. МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Песков назвал враньем заявления про двойников Путина На марафоне «Знание» пресс-секретарь президента России развеял слухи о Путине

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Знание.Первые», заявил, что заявление про двойников президента Владимира Путина вранье. Также он добавил, что президент был и есть активным, ни в каких бункерах никогда не сидел, передает РИА «Новости». По словам Пескова, у Путина такое здоровье, которое можно пожелать самому себе. «Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, как был, так и есть мегаактивный. Мы с трудом за ним поспеваем – те, кто работает с ним рядом», – сказал он, выступая на просветительском марафоне «Знание». Ранее Песков заявил, что заявления украинской стороны о том, что зону спецоперации посещал якобы «двойник» российского лидера Владимира Путина, являются весьма странными. Новости СМИ2 Путин поддержал идею Турчака уравнять выплаты разным категориям бойцов СВО 24 апреля 2023, 13:55 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин поставил задачу вывести на один уровень денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в специальной военной операции. Так он отреагировал на предложение вице-спикера Совфеда, секретаря генсовета «Единой России», главы рабочей группы по вопросам СВО Андрея Турчака. На встрече с главой государства политик обратил внимание, что денежное довольствие бойцов на передовой практически выровнялось. «Не совсем», – заметил в ответ глава государства. Турчак подтвердил это и пояснил, что остаются диспропорции между выплатами «мобилизованным контрактникам и добровольцам». Он предложил «провести точечную законодательную работу и уравнять положение всех участников специальной военной операции». «Так и надо сделать», – поддержал его президент, передает ТАСС. «Нужно обратить особое внимание и обеспечить, безусловно обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию», – заявил глава государства. «Нам неважно, к какой категории человек относится; важно, как он относится к Родине, – вот это принципиальный вопрос. И нужно, безусловно, добиться этого равенства», – указал Путин. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планируемой на понедельник встрече Путина с Турчаком, который «пойдет в своей ипостаси руководителя рабочей группы по делам специальной военной операции». Песков напомнил, что эта группа была создана по инициативе Министерства обороны. Турчак со своей стороны сообщал, что в доклад рабочей группы по вопросам спецоперации президенту России были включены предложения о том, что денежное довольствие участников спецоперации должно быть сопоставимо вне зависимости от их статуса, и что необходимо выровнять меры поддержки в регионах. Экс-разведчик США описал Путина одной фразой Экс-разведчик американских Вооруженных сил Риттер назвал российского лидера Владимира Путина величайшим человеком века 25 апреля 2023, 13:22 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин является одним из величайших людей этого века, выразил мнение на YouTube-канале U.S. Tour of Duty бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, в будущем, когда люди начнут оценивать историю этого века, имя российского президента будет возвышаться над всеми, так как он является одним из величайших людей этого столетия, передает РИА «Новости». Также Риттер добавил, что Путин спас Россию после смутных времен девяностых годов прошлого века, а сейчас продолжает «говорить истину и находится на правильной стороне истории». Также экс-военный США подчеркнул, что Россия находится на нынешнем мировом уровне именно благодаря стараниям Путина. Напомним, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев рассказал, что в период начала спецоперации на Украине наступила история. Новости СМИ2 Южная Корея расширила ограничения на экспорт в Россию почти до 800 видов товаров Министерство торговли Южной Кореи сообщило о расширении контроля экспорта товаров в Россию и Белоруссию 24 апреля 2023, 08:28 Текст: Ольга Никитина

Республика Корея приняла решение расширить с 28 апреля экспортный контроль в торговле с Россией и Белоруссией с 57 до 798 позиций, сообщило министерство торговли, промышленности и энергетики страны. Разрешение правительства на экспорт, как пояснило ведомство, нужно будет получать для «товаров, не являющихся стратегическими, но которые можно использовать для оружия», передает ТАСС. Добавлена 741 позиция, они в том числе связаны с полупроводниками, автомобильной, машиностроительной, химической, сталелитейной промышленностью, а также квантовыми компьютерами. Каждую заявку планируется рассматривать отдельно. Также в южнокорейском правительстве собираются следить, чтобы товары из списка не попали в Россию или Белоруссию через третьи страны. В феврале официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия глубоко разочарована решением Южной Кореи расширить антироссийские торговые санкции. Речь шла о решении республики расширить перечень продукции, подлежащей экспортному контролю при отправке в Россию, в который дополнительно вошел 741 вид товаров. Политолог: Поддержка участников СВО и их семей стала общенациональной задачей Политолог Рудаков: Меры помощи бойцам СВО и их семьям пользуются абсолютной поддержкой общества

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Встреча президента Владимира Путина с сенатором Андреем Турчаком стала важным этапом создания государственной системы поддержки участников СВО. Причем, все предложенные меры пользуются большой поддержкой общества, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Ранее Путин обсудил с руководителем рабочей группы по вопросам СВО расширение мер помощи участникам спецоперации и их семьям. «Президент на встрече с Турчаком особо подчеркнул: «Не важно, к какой категории человек относится, важно, как он относится к Родине». И это лишний раз подтверждает то, что глава государства позиционирует всех участников СВО защитниками нашей общей Родины», – подчеркнул политолог Александр Рудаков. «Именно поэтому Путин стремится к созданию комплексной системы поддержки всех бойцов, независимо от формальных оснований их службы – мобилизация или добровольчество. Такой подход главы государства создает не только материальный базис для всех участников СВО, но и способствует поддержке здорового морального фона в подразделениях», – отметил собеседник. «Результаты деятельности фонда «Защитники Отечества», итоги рабочей группы во главе с Турчаком показывают, что поддержка бойцов СВО рассматривается как общенациональная задача. В итоге, мы видим, что к ее решению подключается Народный фронт, губернаторы на местах, множество неравнодушных граждан по всей стране», – заметил он. «Также стоит напомнить и про консолидацию вокруг лидера страны и флага – как один из аспектов СВО. Именно поэтому меры помощи бойцам СВО и их семьям пользуются абсолютной поддержкой общества. Эти шаги одобряют большинство россиян. Это подтверждается и социологией, и моими личными наблюдениями», – резюмировал эксперт. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с первым зампредседателя Совета Федерации Андреем Турчаком. Он рассказал о работе группы по вопросам СВО, в которую входят депутаты всех парламентских фракций Госдумы, сенаторы, военкоры, общественники и представители Минобороны.

«Обработано более 25 тыс. обращений, по итогам которых приостановлено исполнительное и административное производство на участников СВО, введен запрет на арест их счетов», – сказал Турчак. Также, законодательно закреплена квота в 10% для поступления в вузы Героев России, кавалеров трех орденов Мужества, а также детей участников СВО. «Принят законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, которые воевали и сражались за Донбасс начиная с 2014 года», – напомнил сенатор. Он упомянул о поправках в Трудовой кодекс, которые обеспечили продление срочных трудовых контрактов мобилизованных и добровольцев. «Схожая донастройка потребовалась по закону о кредитных каникулах. Мы предложили расширить его действие на родителей и усыновителей. В случае гибели или получения тяжелой инвалидности кредит будет списываться в полном объеме», – добавил спикер. «В работу группы активно включились все губернаторы. Мы подготовили для регионов программу отпуска участников СВО, чтобы боец мог отдохнуть, морально пересобраться дома. Это и диспансеризация, посещение с семьей театров, музеев, спортивных мероприятий и многих других», – добавил он. «Все регионы без исключения ввели у себя меры поддержки семей участников СВО. Мы предлагаем установить единый федеральный стандарт по минимальному набору таких мер», – сказал парламентарий, добавив, что нужно поддерживать регионы с низкой бюджетной обеспеченностью в их помощи участникам СВО. Также, по словам Турчака, нужно восстанавливать действие полиса ОМС на время отпуска бойца СВО, дать участникам СВО право получать военную ипотеку сразу, а не через три года службы, а также выровнять размер выплат контрактникам и добровольцам. Наконец, Турчак напомнил, что во многих регионах 1 июля установлен в качестве Дня ветеранов боевых действий. «Предлагаем вашим указом установить эту памятную дату на федеральном уровне», – обратился он к Путину. Ранее спецкор газеты ВЗГЛЯД изучил опыт Липецкой области по помощи семьям участников СВО, который может быть распространен на другие регионы. Новости СМИ2 Анонсировано участие Путина в Совете законодателей 23 апреля 2023, 15:22 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей, которое пройдет 27 апреля в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Кроме того, он посетит один из индустриальных парков Москвы, а также в режиме телемоста примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую», передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Лихачев: Путин созданием Росатома перезапустил отечественный атомный проект 24 апреля 2023, 13:43 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин, приняв в свое время решение о создании госкорпорации «Росатом» для управления отечественной атомной отраслью, «перезапустил» атомный проект страны и заложил основы мирового лидерства России в атомных технологиях, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Выступая в понедельник на просветительском марафоне общества «Знание», Лихачев рассказал об истории атомной отрасли России начиная с советского атомного проекта. В числе прочего он напомнил, как атомная отрасль страны выжила в тяжелые 1990-е годы. «Но принципиальное решение, новое рождение атомной промышленности состоялось в 2007 году. В каком-то смысле, принимая решение о создании госкорпорации по атомной энергии, президент Российской Федерации перезапустил тот самый атомный проект из 1945-го», – приводит его слова РИА «Новости». В контур Росатома тогда вошли предприятия атомного машиностроения, атомный ледокольный флот, металлургические мощности, отметил Лихачев. «Были мобилизованы лучшие кадры», – добавил он. Сочетание великолепных управленческих кадров, ученых и промышленников позволило российской атомной отрасли «шагнуть в будущее», подчеркнул Лихачев. По его словам, Росатом сейчас «не имеет равных в мире». «Дело здесь не только в количестве людей или в формальной выручке. Дело в широте и мощности технологической, научной повестки», – пояснил глава госкорпорации. 1 декабря 2007 года Путин подписал закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», на основании которого федеральное агентство по атомной энергии «Росатом» было преобразовано в одноименную госкорпорацию. Лихачев ранее также сообщил, что десятки государств проявили интерес к российским плавучим АЭС. Новости СМИ2 В Кремле сообщили о приглашении Путина на саммит БРИКС В Кремле сообщили, что Путин приглашен на саммит БРИКС 24 апреля 2023, 14:37 Текст: Ольга Иванова

Приглашение президента России Владимира Путина на саммит БРИКС есть, но решение о его посещении будет приниматься позже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также указал, что Россия в любом случае будет активно участвовать в саммите, передает РИА «Новости». Песков отметил, что Россия считает объединение важным, а его актуальность постоянно растет. Также, по его словам, интерес к работе БРИКС растет среди других государств, поэтому работа продолжится. Напомним, 15-й саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в городе Дурбан. Москва уверена, что на предстоящем саммите БРИКС ЮАР обеспечит возможность работы делегаций любого уровня, несмотря на действия МУС. МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Юрисдикцию МУС не признают многие страны. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Песков рассказал о проработке идеи об объявлении Дня ветеранов боевых действий 24 апреля 2023, 19:11 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин принял к сведению идею сделать 1 июля Днем ветерана боевых действий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Знание.Первые». По словам Пескова, идея принята к сведению и будет прорабатываться, сообщает ТАСС. Напомним, рабочая группа по вопросам спецоперации предложила президентским указом установить на федеральном уровне 1 июля День ветеранов боевых действий, сообщил глава группы, вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с президентом Владимиром Путиным. Новости СМИ2 Рабочая группа по СВО предложила восстанавливать полис ОМС пока бойцы в отпуске 24 апреля 2023, 15:42 Текст: Кристина Цыцура

Рабочая группа по вопросам спецоперации предложила восстанавливать действие полисов обязательного медицинского страхования участникам СВО, которые находятся в отпуске, чтобы они могли получать медпомощь. Об этом заявил глава группы, вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. Он сообщил, что этот вопрос ранее уже обсудили с Минздравом, Минобороны и с Главным военно-медицинским управлением, передает ТАСС. По словам Турчака, сейчас необходимо обеспечить «бесшовный переход между военной и гражданской медициной». Путин заявил, что предложение рабочей группы будет обсуждаться. Ранее Путин поддержал идею уравнять выплаты разным категориям бойцов спецоперации.