Меркель в мемуарах рассказала о впечатлении Трампа от Путина в 2017 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах рассказала о встрече с тогдашним президентом США Дональдом Трампом в 2017 году, пишет ТАСС.

По словам Меркель, Трамп был очарован российским президентом Владимиром Путиным, о котором он задавал многочисленные вопросы. Экс-канцлер также заметила интерес Трампа к ее восточногерманскому происхождению.

Меркель описала различия в подходах к обсуждаемым темам: «Мы говорили на разных уровнях – Трамп на эмоциональном, я опиралась на факты». После встречи у нее осталось «нехорошее ощущение», так как она не увидела возможности для успешного сотрудничества ради общемирового развития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ангела Меркель заявила, что лоббировала планы России по запуску «Северного потока – 2», а также поддерживала его реализацию совместно с Олафом Шольцем на всех уровнях.