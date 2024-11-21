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    Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Таро – это попытка попасть в духовный мир с черного хода

    Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Лев Толстой как зеркало специальной военной операции

    Фактически Толстой первым из великих прозаиков выступил в защиту народа, отбивающего атаку Запада. И он был услышан. С тех пор эту речь повторяли в самых разных уголках планеты. Мало-помалу все зулусы завели своего Толстого. В этом смысле он может считаться первым писателем БРИКС и всего многополярного мира.

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    21 ноября 2024, 08:48 • Новости дня

    Меркель в мемуарах рассказала о впечатлении Трампа от Путина

    Меркель в мемуарах рассказала о впечатлении Трампа от Путина в 2017 году

    Меркель в мемуарах рассказала о впечатлении Трампа от Путина
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в мемуарах раскрыла подробности встречи с Трампом в 2017 году, где, по ее словам, американский лидер проявил интерес к президенту России Владимиру Путину.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах рассказала о встрече с тогдашним президентом США Дональдом Трампом в 2017 году, пишет ТАСС.

    По словам Меркель, Трамп был очарован российским президентом Владимиром Путиным, о котором он задавал многочисленные вопросы. Экс-канцлер также заметила интерес Трампа к ее восточногерманскому происхождению.

    Меркель описала различия в подходах к обсуждаемым темам: «Мы говорили на разных уровнях – Трамп на эмоциональном, я опиралась на факты». После встречи у нее осталось «нехорошее ощущение», так как она не увидела возможности для успешного сотрудничества ради общемирового развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ангела Меркель заявила, что лоббировала планы России по запуску «Северного потока – 2», а также поддерживала его реализацию совместно с Олафом Шольцем на всех уровнях.

    19 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

    Путин подписал указ о новых основах политики ядерного сдерживания России

    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, уточнив параметры применения ядерного оружия.

    В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз, нейтрализация которых требует подобных действий.

    Согласно новой доктрине, нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию, передает ТАСС. Президент России сохраняет исключительное право принимать решения о применении ядерного оружия.

    Обновленные Основы госполитики также подчеркивают, что ядерное сдерживание может быть направлено против стран, предоставляющих свои территории или ресурсы для агрессии против России.

    Кроме того, в документе указано, что ядерное сдерживание будет осуществляться и в отношении государств, которые предоставляют контролируемые территории, воздушные или морские пространства и ресурсы для агрессии.

    В доктрине также указано, что агрессия против Белоруссии, как участника Союзного государства, и массовый запуск военных летательных аппаратов, пересекающих российскую границу, может вызвать ответный ядерный удар.

    Напомним, президент России Владимир Путин обозначил направления обновления ядерной доктрины страны. Как пояснили в МИД, доктрина корректируется, чтобы у противников России не возникло иллюзий в оценке готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми средствами.

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    19 ноября 2024, 23:07 • Новости дня
    Вучич предупредил о готовности России применить ядерное оружие в случае опасности

    Вучич заявил, что Москва применит ядерное оружие при угрозе безопасности России

    Вучич предупредил о готовности России применить ядерное оружие в случае опасности
    @ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что Владимир Путин не будет колебаться с применением ядерного оружия, если безопасность России окажется под угрозой.

    Президент Сербии Александр Вучич высказал серьезные опасения относительно возможного применения ядерного оружия Москвой. Вучич подчеркнул, что угроза использования этого вида оружия становится реальной, если Россия окажется в опасности и не будет других вариантов для защиты, сообщает ТАСС.

    В обращении к гражданам Вучич отметил, что после ракетных ударов Украины по Брянской области он ожидает новые действия России против энергетической инфраструктуры Украины. Он подчеркнул, что последствия могут стать катастрофическими и привести к полномасштабному ядерному конфликту.

    «Некоторые, которые не знают президента Путина, говорят, что он не сделает этого, угрожает впустую. Те, кто так говорят, – ненормальные. Если под угрозой окажется безопасность Москвы, безопасность его сил, если он увидит, что нет другого выхода, я вам говорю, даже если он рассердится на меня, он не будет колебаться ни минуты. Применит ядерное оружие», – заявил Вучич, добавив, что «мало кто знает Путина» так, как он сам.

    Ранее Вучич заявил, что основное отличие России от западных стран для него заключается в том, что Россия не бомбила Сербию и не отнимала Косово и Метохию.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    20 ноября 2024, 17:31 • Новости дня
    В США предположили скорые переговоры Путина и Трампа по Украине

    Bloomberg: Путин и Трамп могут вскоре начать переговоры по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победивший на выборах президента США Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине, пишет Bloomberg.

    Автор колонки Bloomberg Андреас Клут предположил, что после разрешения Джо Байдена на удары дальнобойными американскими ракетами вглубь территории России Трамп может использовать этот шаг как дополнительное преимущество на переговорах, передает РИА «Новости».

    «Дональд Трамп скоро будет вести переговоры с Владимиром Путиным по Украине», – пишет Клут.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности президента Владимира Путина к переговорам по Украине, включая возможные контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом.

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    19 ноября 2024, 01:20 • Новости дня
    Шольц назвал правильным решением звонок Путину

    Шольц назвал правильным решение провести переговоры с Путиным

    Шольц назвал правильным решением звонок Путину
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с президентом России Владимиром Путиным – правильное решение, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц в ходе пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро заявил о необходимости «действовать и говорить». «Это было и остается правильным – разговаривать сейчас с российским президентом», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    Шольц подчеркнул, что Европа должна сохранять возможность донести до Москвы свои взгляды и цели, несмотря на отсутствие изменений в позиции самого Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года, инициатором стал Берлин. Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине является прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, игнорирующей интересы Москвы в сфере безопасности. Президент также подчеркнул, что Россия открыта к возобновлению переговоров.

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    20 ноября 2024, 06:24 • Новости дня
    Западу не удалось изолировать Россию на фоне сообщения о визите Путина в Индию

    Bloomberg: Путин посетит Индию, несмотря на попытки изоляции России

    Tекст: Максим Попов

    Визит президента России Владимира Путина в Индию подчеркивает неудачу западных попыток изолировать Россию на международной арене, сообщило Bloomberg.

    По данным агентства, президент России примет участие в переговорах с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Это станет ответным визитом после двух поездок Моди в Россию. Запланированная поездка Путина подчеркивает сохраняющиеся тесные отношения между двумя странами, несмотря на международное давление, передает ТАСС.

    Отмечается, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что после визитов Нарендры Моди в Россию начнется подготовка к поездке российского лидера в Индию. Однако детали и сроки визита пока не уточняются. Тем не менее, данное событие демонстрирует, что Россия продолжает активно участвовать в международных отношениях, не смотря на попытки ее изоляции.

    Накануне стало известно, что Путин поблагодарил Моди за содействие в урегулировании конфликта на Украине.

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    18 ноября 2024, 18:27 • Новости дня
    Путин пригласил абхазского лидера на празднование 80-летия Победы

    Путин пригласил абхазского лидера Бжанию на празднование 80-летия Победы в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил главу Абхазии Аслана Бжанию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет 9 мая следующего года.

    Об этом сообщили в пресс-службе абхазского президента, передает ТАСС. В сообщении говорится, что Путин направил приглашение в адрес Бжании. Мероприятие, на которое приглашен абхазский лидер, будет посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и состоится 9 мая 2025 года.

    Ранее Путин пригласил монгольского коллегу Ухнаагийна Хурэлсуха на празднование 80-летнего юбилея Победы в Москве, а до этого российский президент пригласил вьетнамского коллегу То Лама на это же мероприятие.

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    20 ноября 2024, 14:24 • Новости дня
    Путин поручил решить проблему с Томторским месторождением в Якутии

    Путин поручил Мантурову решить проблему с Томторским месторождением в Якутии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин во время встречи с первым вице-премьером Денисом Мантуровым поручил ему заняться решением проблемы с неиспользуемым Томторским месторождением редкоземельных металлов в Якутии.

    Путин отметил, что этот ресурс имеет стратегическое значение для России и необходимо, чтобы месторождение начало активно эксплуатироваться, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул необходимость взаимодействия с компаниями, которые ранее получили права на разработку месторождения, но до сих пор не начали вкладывать средства в развитие проекта. Он указал на возможность сотрудничества с другими компаниями или государством как на возможные пути решения проблемы.

    «Мне руководитель Якутии не так давно с сожалением говорил о том, что у них есть в республике [месторождение] <…>, но оно «висит». И те бизнес-структуры, которые взяли эти месторождения много лет назад, не вкладывают средства. С ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством. Это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас», – заявил президент.

    Ранее сообщалось, что ученые Института нефти и газа провели геологические исследования и выявили перспективные зоны для разработки в Красноярском крае и Якутии. В сентябре министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что крупные и легкодоступные месторождения полезных ископаемых в России практически исчерпаны.

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    20 ноября 2024, 14:08 • Новости дня
    Путин предложил сделать космические услуги платными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым заявил, что космические услуги, предоставляемые Роскосмосом, должны стать платными.

    По мнению главы государства, это необходимо для формирования рынка таких услуг и снижения бюджетной нагрузки, передает ТАСС.

    «Некоторые вещи нужно доработать, точно совершенно. Нужно обеспечить рынок космических услуг. Если у нас не будет рынка сбыта этих услуг, так у нас никаких денег бюджетных не хватит», – сказал Путин.

    Мантуров сообщил, что власти уже начали работу над монетизацией космических услуг, в том числе через изменения в законодательстве о космической деятельности. По его словам, это затронет все ведомства и позволит формировать их бюджеты. «Вы поставили нам задачу, и мы монетизируем эту услугу», – подчеркнул он.

    Первый вице-премьер также отметил, что правительство рассчитывает на активное развитие коммерческого рынка космических услуг. Он подчеркнул, что сегодня практически все отрасли используют услуги дистанционного зондирования Земли, и этот рынок активно растет.

    В июле гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов утвердил график развертывания Российской орбитальной станции, развертывание планируется начать в 2027 году. Ранее Путин заявил, что Россия остается лидером по нескольким направлениям в освоении космоса.

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    18 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Песков: Путин опубликует статью перед визитом в Казахстан

    Песков: Путин и Токаев опубликуют статьи в СМИ перед визитом российского лидера в Казахстан

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликуют статьи в СМИ перед визитом российского лидера в республику, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что подготовка визита находится на завершающей стадии, и выразил надежду на то, что он даст новые импульсы для развития многопланового сотрудничества между странами. «Казахстан – большой друг, союзник, партнер нашей страны», – подчеркнул Песков, сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь также рассказал, что статьи президентов подчеркнут их видение характера двусторонних отношений. Путин и Токаев обменяются статьями, где подтвердят важность бережного отношения и развития этих отношений в текущей обстановке.

    Напомним, Путин собирается посетить Казахстан с государственным визитом 27 ноября.

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    20 ноября 2024, 14:38 • Новости дня
    Мантуров сообщил о завершении формирования восьми нацпроектов

    Правительство завершило формирование восьми нацпроектов с бюджетом в 3 трлн рублей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правительство завершило формирование восьми национальных проектов, на которые будет выделено 3 трлн рублей до 2030 года, с акцентом на технологическое лидерство, сообщил вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Мантуров подчеркнул, что работа над проектами велась в сотрудничестве с регионами, субъектами РФ, деловыми кругами и научным сообществом. Каждый из проектов прошел стратегическую сессию под руководством Михаила Мишустина. Основные приоритеты, меры поддержки и объемы финансирования были согласованы, передает ТАСС.

    Первый вице-премьер отметил, что национальный проект по средствам производства и автоматизации имеет критическое значение. В его рамках до 2030 года в России будет произведено около 40 тыс. единиц роботов. В рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» планируется создание 55 критически важных технологических цепочек, что должно обеспечить прирост добавленной стоимости на 1 трлн рублей.

    Среди других ключевых нацпроектов Мантуров назвал проекты по транспортной мобильности, развитию космоса, здравоохранению, продовольственной безопасности, новым атомным и энергетическим технологиям, а также «Биоэкономику», включая сегмент «Биохимия» и переработку отходов. Ожидается, что проект «Биоэкономика» будет доработан до апреля следующего года и представлен на утверждение президенту.

    Ранее Путин поручил заложить в бюджет средства для реализации новых национальных проектов со следующего года.

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    20 ноября 2024, 12:50 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Трампом по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности президента Владимира Путина к переговорам по Украине, включая возможные контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Представитель Кремля отметил, что «президент действительно неоднократно – а точнее, постоянно – заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам», передает ТАСС.

    Песков также высказался о политике уходящей администрации США во главе с Джо Байденом. По словам представителя Кремля, администрация полностью привержена продолжению войны на Украине и делает для этого все возможное.

    Однако Песков отметил, что трудно сказать, насколько эта информация соответствует действительности. Он подчеркнул, что «если исходить в целом из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, они полностью привержены продолжению войны и делают для этого все возможное за оставшееся для них время».

    Ранее в Кремле рассказали, что горячая линия связи между Кремлем и Белым домом, созданная после Карибского кризиса, сейчас не используется, а контакты по специальной защищенной линии отсутствуют.

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    19 ноября 2024, 14:16 • Новости дня
    Путин выразил надежду на снижение дефицита бюджета за счет роста доходов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин выразил надежду на снижение дефицита бюджета в ближайшие три года за счет увеличения доходов, он заявил об этом на встрече с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

    Нечаев отметил, что его фракция поддержала проект бюджета в первом чтении, но выразил беспокойство, что бюджет на 2025–2027 годы сверстан с дефицитом, передает ТАСС.

    «Но небольшой дефицит», – сказал Путин в ответ. «На самом деле, рассчитываю на то, что доходов-то будет побольше, так что и дефицит будет поменьше», – подчеркнул он. Президент отметил значимость мнения партии «Новые люди», так как она напрямую взаимодействует с предпринимателями и понимает экономическую среду.

    На прошлой неделе Госдума одобрила федеральный бюджет Российской Федерации на 2025–2027 годы во втором чтении, включающий более 1 тыс. поправок, из которых более 850 внесены правительством. В октябре Кабмин предложил перераспределить 7 трлн рублей в бюджете, намереваясь внести около 900 поправок, часть из которых направят на оборонную безопасность.

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    19 ноября 2024, 18:15 • Новости дня
    Эксперт: При обсуждении бюджета страны Путин открыт к предложениям всех парламентских партий

    Политолог Манойло: Лидеры парламентских партий на встречах с Путиным представляют интересы разных социальных категорий населения

    Эксперт: При обсуждении бюджета страны Путин открыт к предложениям всех парламентских партий
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    При согласовании бюджета страны необходимо учесть пожелания и требования максимального числа людей, разных социальных категорий населения. Поэтому встречи Владимира Путина с главами парламентских франкций позволяют сделать проект главного финансового документа страны более детализированным, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Во вторник Владимир Путин встретился с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

    «Владимир Путин уделяет огромное внимание поддержанию контактов с лидерами парламентских фракций. Благодаря этому реализуется важнейший принцип равного представительства всех слоев российского общества. Ведь каждая фракция выражает интересы разных социальных категорий населения нашей страны», – говорит Андрей Манойло, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук.

    «Это особенно важно при решении таких непростых задач, как согласование бюджета. Необходимо учесть пожелания и требования максимального числа людей. В этом плане встреча Путина и главы «Новых людей» позволит сделать проект более проработанным и детализированным», – отмечает он.

    «Важно, что лидер России открыт к предложениям всех парламентских партий. Главное для президента – это желание депутатов и политиков работать на благо Родины, способствовать ее развитию и процветанию», – заключил Манойло.

    Во вторник Владимир Путин встретился с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Главной темой беседы стало обсуждение деталей формировании бюджета. Парламентарий предложил несколько новых способов пополнения казны государства.

    Первый – путем ввода пошлин на продукцию из недружественных стран. «Это в бюджет уже дало по нескольким товарным категориям 27 млрд рублей», – сообщил он. Вторую идею Нечаев назвал «мигрант ID». Ее суть заключается в ужесточении контроля над мигрантами-рабочими из других государств. Реализация данной идеи, по словам Нечаева, позволит в следующем году пополнить бюджет на 85 млрд рублей.

    Кроме того, на встрече обсуждалась и ситуация вокруг криптовалюты. Нечаев поблагодарил Путина за поддержку инициативы о майнинге. По его мнению, данная сфера может приносить до 200 млрд рублей в год доходов.

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    20 ноября 2024, 14:33 • Новости дня
    Путин отметил безопасность российских малых ядерных реакторов

    Путин заявил о растущем спросе на малые ядерные реакторы благодаря их безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские малые ядерные реакторы стали более востребованными благодаря их безопасности, сказал президент Владимир Путин в разговоре с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.

    Во время встречи Мантуров рассказал о развитии национальных проектов в сфере технологического лидерства, в том числе и о работе над малыми ядерными реакторами. Путин отметил, что эти реакторы становятся все более востребованными, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что даже небольшие происшествия на этих реакторах, не считающиеся серьезными с точки зрения МАГАТЭ, не приводят к тяжелым последствиям даже в случае неблагоприятного развития ситуации.

    Ранее сообщалось, что компания «Росатом» планировала построить 11 новых атомных электростанций на территории России.

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    18 ноября 2024, 14:37 • Новости дня
    Балицкий доложил Путину о строительстве 200 км дорог в Запорожской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запорожская область в 2024 году уже построила более 200 километров дорог, а также превысила плановые показатели сбора налогов, сообщил глава региона Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Балицкий отметил, что строительство велось исключительно за счет федеральных средств, передает ТАСС.

    Глава Запорожской области рассказал и о значительном успехе в налоговой сфере. По его словам, в 2024 году власти перевыполнили план по сбору налогов, установленный правительством России. Балицкий уточнил, что количество налогооблагаемой базы выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом.

    «И это не только налог на прибыль, это НДФЛ, это борьба с «конвертами», установка кассовых аппаратов – вся работа, которая сегодня ведется», – подчеркнул он.

    Дополнительные доходы бюджета Запорожской области составили более 5 млрд рублей, добавил Балицкий.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал переговоры Путина с губернатором Запорожской области.

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      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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