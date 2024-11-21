Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.0 комментариев
Меркель в мемуарах рассказала о впечатлении Трампа от Путина
Меркель в мемуарах рассказала о впечатлении Трампа от Путина в 2017 году
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в мемуарах раскрыла подробности встречи с Трампом в 2017 году, где, по ее словам, американский лидер проявил интерес к президенту России Владимиру Путину.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах рассказала о встрече с тогдашним президентом США Дональдом Трампом в 2017 году, пишет ТАСС.
По словам Меркель, Трамп был очарован российским президентом Владимиром Путиным, о котором он задавал многочисленные вопросы. Экс-канцлер также заметила интерес Трампа к ее восточногерманскому происхождению.
Меркель описала различия в подходах к обсуждаемым темам: «Мы говорили на разных уровнях – Трамп на эмоциональном, я опиралась на факты». После встречи у нее осталось «нехорошее ощущение», так как она не увидела возможности для успешного сотрудничества ради общемирового развития.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ангела Меркель заявила, что лоббировала планы России по запуску «Северного потока – 2», а также поддерживала его реализацию совместно с Олафом Шольцем на всех уровнях.