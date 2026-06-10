Путин поддержал предложение «Единой России» о финансировании детского отдыха

Tекст: Елизавета Шишкова

Российский лидер одобрил инициативу партии о расширении финансирования детских путевок, передает Telegram-канал «Единой России». Поддержка затронет ребят из многодетных семей, детей бойцов и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

На обеспечение дополнительных мест предложено направить 3 млрд рублей. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что запрос на расширение программы поступил непосредственно от граждан.

«Мы собираем предложения в новую Народную программу. В ходе этого общения возник запрос от граждан на более масштабный охват летним оздоровительным отдыхом детей участников специальной военной операции, ребятишек из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», – подчеркнул политик.

По его словам, правительство уже выразило готовность профинансировать данное направление, что обеспечит путевками еще 40 тыс. человек. Владимир Путин поручил продолжить активную работу по всем озвученным ключевым вопросам.

«Конечно. Прошу Вас продолжать все эти усилия по важнейшим направлениям, о которых вы сейчас сказали», – сказал президент.