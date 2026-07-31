Путин оценил сокращение интервалов движения поездов РЖД

Tекст: Дарья Григоренко

Глава государства положительно отреагировал на планы компании значительно ускорить движение составов, передает РИА «Новости».

«Хотим выйти на рекордные показатели», – отметил руководитель корпорации во время беседы. Он пояснил, что сокращение интервалов обеспечит рост объемов перевозок на десятки процентов.

«Здорово», – отреагировал глава государства.

Белозеров также добавил, что РЖД работают над сокращением интервала движения пассажирских поездов до 3–4 минут, протестировали его на южном направлении

Руководитель РЖД добавил, что на Восточном полигоне для грузовых составов время между отправлениями уже уменьшено до семи минут. Теперь аналогичные технологии постепенно внедряются в пассажирском сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства призвал сократить время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья.

Руководство РЖД анонсировало старт сборки вагонов для высокоскоростной магистрали в начале 2026 года.

Президент на встрече с Олегом Белозеровым заинтересовался новыми железнодорожными вагонами с увеличенными габаритами.