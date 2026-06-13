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Фонд «Защитники Отечества» взял под опеку новые категории ветеранов
Президент России Владимир Путин расширил перечень лиц, которым будет оказывать поддержку Государственный фонд «Защитники Отечества», включив в него тяжелораненых бойцов и защитников приграничья.
Путин подписал указ, согласно которому в контур работы Государственного фонда «Защитники Отечества» включены две новые категории ветеранов боевых действий.
В первую вошли действующие военнослужащие, получившие тяжелые ранения в ходе спецоперации, но решившие продолжить службу в рядах Вооруженных сил. Ко второй категории отнесли ветеранов, отражавших вооруженное вторжение на прилегающих к зоне проведения спецоперации территориях и получивших инвалидность.
Инициатива расширения полномочий фонда исходила от статс-секретаря – заместителя министра обороны Анны Цивилевой. Указ направлен на обеспечение доступа к услугам организации действующим военнослужащим с инвалидностью, полученной при выполнении боевых задач.
«Действующие военнослужащие с инвалидностью, которые, несмотря на тяжелые ранения и инвалидность, приняли решение продолжить служить в Вооруженных силах РФ, – это настоящие герои. Важно окружить их заботой и вниманием, предоставить возможности для активной жизни. Благодарю главу государства за последовательную поддержку наших защитников и членов их семей», – отметила Анна Цивилева.
Согласно документу, ветераны, продолжившие службу, смогут получать технические средства реабилитации, включая спортивные протезы, адаптивную одежду и автомобили с ручным управлением. Фонд также займется адаптацией их жилья и привлечением к спортивным мероприятиям, таким как «Кубок Защитников Отечества».
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