Путин расширил полномочия фонда «Защитники Отечества»

Путин обязал «Защитников Отечества» помогать ставшим инвалидами в приграничье

Tекст: Вера Басилая

Путин наделил государственный фонд «Защитники Отечества» функциями по оказанию помощи ветеранам специальной военной операции, получившим инвалидность при защите государственной границы или в прилегающих к зоне СВО регионах, передает РИА «Новости». Соответствующий указ главы государства расширяет полномочия организации.

«Деятельность Фонда также направлена на организацию и оказание поддержки и помощи ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ, прилегающих к районам проведения СВО, и уволенным с военной службы», – отмечается в документе.

Кроме того, организация будет оказывать содействие пострадавшим россиянам в продолжении военной службы. Ветераны смогут занять должности, которые соответствуют их возможностям и состоянию здоровья, если у них появится такое желание.

Ранее Владимир Путин рассказал о работе для сохранения тяжелораненых на СВО в повседневной жизни.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил расширить поддержку участников контртеррористических операций в приграничных районах.

На недавнем заседании наблюдательного совета фонда в Москве участники обсудили новые направления помощи ветеранам.