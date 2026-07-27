День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Российские военные уничтожили штурмовую группу украинского «полка смерти»
Войска группировки «Север» сорвали контратаку штурмовиков ВСУ в Сумской области
Командование ВСУ отправило в контратаку в районе Хотени Сумской области штурмовую группу 225-го отдельного штурмового полка (ОШП), известного как «полк смерти», она уничтожена, сообщили в российских силовых структурах..
Силовые структуры сообщили об успешном отражении удара врага, передает ТАСС. Командование украинских войск отправило в бой солдат 225-го отдельного штурмового полка.
«В районе поселка Хотень враг силами штурмовой группы 225-го ОШП предпринял попытку контратаки. Выдвижение личного состава ВСУ было своевременно вскрыто разведкой группировки «Север», а украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», – рассказал собеседник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале лета украинское командование перебросило резервные отряды «полка смерти» в Сумскую область.
Месяцем ранее военнослужащие российской группировки «Север» разгромили силы этого формирования под Волчанском.