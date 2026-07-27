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Чемпион мира по футболу Пирло возмутился обвинениями в связях с Россией
Пирло опроверг политический характер сотрудничества с российским букмекером
Чемпион мира по футболу Андреа Пирло выразил негодование в связи с дискуссией, развернувшейся вокруг его имени и возможности занять должность главного тренера сборной Италии.
Чемпион мира по футболу стал главным кандидатом на пост наставника сборной Италии после отказа Хосепа Гвардиолы, передает РИА «Новости». Однако возможному назначению специалиста мешает его сотрудничество с букмекерской конторой в России, которое местные политики сочли недостойным.
«В последние дни я с негодованием наблюдал за дискуссией, развернувшейся вокруг моего имени и возможности занять должность тренера сборной Италии. На протяжении всей своей карьеры я действовал в полном соответствии с законами стран, в которых работал, и подписанными контрактами», – написал итальянец в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Футболист добавил, что его деловые связи возникли во время работы в ОАЭ и носят исключительно коммерческий характер, а приписывание им политического подтекста абсолютно беспочвенно. Он также выразил благодарность Паоло Мальдини и Леонардо за доверие, проигнорировав нового главу федерации Джованни Малаго.
Национальная команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года. На фоне провала Дженнаро Гаттузо покинул тренерский мостик, а в руководстве итальянского футбола произошли серьезные кадровые перестановки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Италии лишилась участия в чемпионате мира 2026 года.
Бывший главный тренер национальной команды Лучано Спаллетти покинул свой пост из-за неудовлетворительных результатов.
Ранее Андреа Пирло вместе с другими итальянскими чемпионами мира посещал Москву.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ