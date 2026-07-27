Чемпион мира по футболу Пирло возмутился обвинениями в связях с Россией

Пирло опроверг политический характер сотрудничества с российским букмекером

Tекст: Дмитрий Зубарев

Чемпион мира по футболу стал главным кандидатом на пост наставника сборной Италии после отказа Хосепа Гвардиолы, передает РИА «Новости». Однако возможному назначению специалиста мешает его сотрудничество с букмекерской конторой в России, которое местные политики сочли недостойным.

«В последние дни я с негодованием наблюдал за дискуссией, развернувшейся вокруг моего имени и возможности занять должность тренера сборной Италии. На протяжении всей своей карьеры я действовал в полном соответствии с законами стран, в которых работал, и подписанными контрактами», – написал итальянец в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Футболист добавил, что его деловые связи возникли во время работы в ОАЭ и носят исключительно коммерческий характер, а приписывание им политического подтекста абсолютно беспочвенно. Он также выразил благодарность Паоло Мальдини и Леонардо за доверие, проигнорировав нового главу федерации Джованни Малаго.

Национальная команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года. На фоне провала Дженнаро Гаттузо покинул тренерский мостик, а в руководстве итальянского футбола произошли серьезные кадровые перестановки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Италии лишилась участия в чемпионате мира 2026 года.

Бывший главный тренер национальной команды Лучано Спаллетти покинул свой пост из-за неудовлетворительных результатов.

Ранее Андреа Пирло вместе с другими итальянскими чемпионами мира посещал Москву.