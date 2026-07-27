Воздушная тревога второй раз за утро объявлена в Киеве и области

Власти Украины второй раз за утро объявили в Киеве воздушную тревогу

Tекст: Вера Басилая

Как свидетельствуют данные официальной онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал об угрозе с воздуха прозвучал в Киеве и Киевской области во второй раз за утро понедельника, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник аналогичный режим вводился на территории восьми регионов на Украине, однако спустя некоторое время предупреждение было отменено.

В настоящий момент красным цветом на карте отмечены десять субъектов. Помимо столицы и Киевской области, сирены звучат в Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Одесской областях.

В начале июля воздушная тревога охватила Киев и несколько других областей Украины.

В конце мая на фоне работающих сирен в украинской столице прогремели повторные взрывы.

В апреле местные издания зафиксировали звуки взрывов при включенных системах оповещения.