    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Франция воюет с Россией в Африке руками украинцев

    «Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    29 апреля 2026, 07:35 • Новости дня

    Марочко сообщил о строительстве обороны ВСУ у курского приграничья

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты Вооруженных сил Украины усилили строительство эшелонированной обороны сразу в трех районах Сумской области рядом с курским приграничьем, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что военные эксперты фиксируют активизацию строительства оборонительных сооружений на украинской стороне границы у Курской области, сообщает ТАСС. Он заявил, что инженерные подразделения Вооружённых сил Украины усилили возведение эшелонированной обороны сразу в трех районах Сумской области – Глуховском, Белопольском и Краснопольском.

    Марочко добавил: «Параллельно противник устанавливает минные заграждения и оборудует ложные позиции».

    Он уточнил, что с наступлением теплой погоды темпы строительства фортификаций заметно увеличились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области Украины, граничащей с Россией, возводятся несколько линий стационарных фортификационных сооружений.

    ВСУ в Сумской области в районе Юнаковки предприняли экстренные меры для укрепления оборонительного рубежа, пытаясь остановить продвижение российских войск.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале строительства трех линий фортификационных сооружений протяженностью около 2 тыс. км.

    28 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    У ВСУ заметили передовую американскую ракету класса «воздух-воздух»
    @ defence-industry.eu

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обломки американской ракеты AIM-120C-8, обнаруженные после российского авиаудара по Днепропетровску, впервые подтвердили использование на Украине одной из самых современных версий AMRAAM, отличающейся увеличенной дальностью и улучшенной защитой от помех.

    Обломки передовой американской ракеты AIM-120C-8 были обнаружены на месте российского авиаудара по Днепропетровску, что свидетельствует о применении ВСУ одной из самых современных версий ракеты AMRAAM, передает TWZ.

    Фотография с маркировкой AIM-120C-8 появилась в Сети, став первым подтверждением поставок Киеву именно этой модификации, наряду с более ранними AIM-120A/B.

    AIM-120C-8 запускается либо с истребителей F-16, либо с наземных комплексов NASAMS, которые используют те же ракеты без серьезных доработок.

    Эксперты отмечают, что «важность AMRAAM для F-16 трудно переоценить». Украинские пилоты давно добивались поступления таких ракет, а после исчерпания запасов более дешевых Sidewinder основным вооружением для воздушных боев остаются AMRAAM и 20-миллиметровая пушка Vulcan.

    AIM-120C-8 превосходит предыдущие версии по дальности, наведению и сопротивлению помехам, благодаря постоянным доработкам. Хотя точные характеристики засекречены, считается, что эта ракета способна поражать цели на расстоянии 120–160 км, что позволяет частично нивелировать преимущество России с ракетой Р-37М.

    Обломки могли остаться как после воздушного пуска с F-16, так и после запуска с наземного NASAMS. При этом поставки новых версий ракет могут говорить о том, что старые запасы A/B и ранних C-модификаций у Украины практически исчерпаны.

    Использование AIM-120C-8 дает Украине более современное вооружение для защиты от российских атак, однако растущий спрос на такие ракеты может усилить напряженность среди западных партнеров по поставкам, учитывая мировую нехватку современных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США одобрили передачу киевскому режиму вооружения для истребителей F-16, включая ракеты класса «воздух–воздух» AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X.

    Переданные Украине первые истребители F-16 несут ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM и малой дальности AIM-9 Sidewinder и оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил о планах использовать F-16 для защиты авиационных мощностей и усиления ПВО украинских городов с применением ракет AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder.

    28 апреля 2026, 11:34 • Новости дня
    Политолог объяснила отказ депутатов Рады брать ответственность за уступку территорий

    Tекст: Анастасия Куликова

    Кому-то на Украине придется взять на себя ответственность за территориальные уступки. Вероятно, им окажется Владимир Зеленский. На это намекают и в Европе, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее депутат Рады Лариса Билозир заявила, что многие парламентарии готовятся к отставке, так как боятся, что на них ляжет ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией.

    «Украинский парламент – это орган, который состоит из депутатов, пришедших в Раду для того, чтобы зарабатывать деньги. Эти люди – не политические деятели, которые защищают интересы населения и общества. Это «коррупционные решалы», которые хотят набить карманы», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    «Однако с 2022 года их фактически лишили такой возможности: большинство финансовых потоков проходит мимо», – напомнила она. Собеседница назвала это одной из причин, почему многие законодатели хотят сложить с себя полномочия. Причем, желающие встречаются как в «Слуге народа», так и в «Европейской солидарности».  

    Еще одна причина – общественное мнение. «ВСУ терпят поражение на поле боя. Украинскому руководству рано или поздно придется принимать решения по соглашению с Россией, в котором будут прописаны и территориальные уступки Украины. Главный «удар» примет на себя Верховная рада – единственный условно легитимный орган в стране», – рассуждает политолог.

    Шеслер допускает, что найдутся те, кто станет обвинять парламентариев в предательстве и измене национальным интересам. «Многие депутаты этого боятся. Они не хотят принимать на себя ответственность, при этом не получая взамен какой-то финансовой награды», – уточнила спикер.

    По ее мнению, заявление Ларисы Билозир, в котором озвучена эта проблема, адресовано в первую очередь Владимиру Зеленскому. «Речь идет о том, что Зеленскому не удастся переложить всю ответственность за принятие решений на Верховную раду, а самому остаться беленьким и чистеньким», – считает политолог.

    На этом фоне она упомянула комментарий Владимира Путина «нравится – не нравится, терпи, моя красавица» по поводу выполнения Киевом минских договоренностей. «Кому-то на Украине все же придется взять на себя ответственность. Вероятно, им окажется Зеленский. На это намекают и в Европе», – отметила Шеслер.

    «Если же дойдет до ратификации возможного соглашения между Россией и Украиной в Раде, то, я думаю, представители фракции Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) или Юлии Тимошенко могут проголосовать против, представив себя «непримиримыми патриотами», – заключил эксперт.

    Ранее депутат Верховной рады от группы «Доверие» Лариса Билозир заявила, что многие парламентарии хотят сложить мандаты. Причина – законодатели опасаются, что на них ляжет ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией, предусматривающего потерю Украиной территорий, уточнила Билозир.

    «Многие депутаты хотят сложить мандат. Вы понимаете? <...> Буду откровенна с вами. Многие депутаты не готовы брать на себя такую ответственность. Очень многие хотят сложить мандат и уйти», – сказала она. По ее словам, численность парламента сокращается. «Люди хотели 300 депутатов… Сейчас их уже около 390, и депутатов становится все меньше и меньше», – отметила парламентарий.

    Заявление Билозир последовало после слов канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Украине придется признать потерю части своей территории. «В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, будем надеяться, мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины перестанет быть украинской», – сказал политик.

    По его мнению, когда Владимир Зеленский сообщит об этом населению и попытается заручиться поддержкой, проведя референдум, он должен получить возможность вместе с тем сказать народу: «Я открыл для вас путь в Европу». Впрочем, как указал Мерц, для Украины вступление в ЕС ни к 1 января 2027 года, ни к 1 января 2028 года не является реалистичным.

    В Киеве заявление немецкого канцлера об уступках территорий сочли ультиматумом Владимиру Зеленскому. Его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель пишет: «Мерц открыто признал то, о чем шептались многие в Европе… Это откровенное послание из Берлина: территориальные уступки могут стать ценой европейского будущего».

    Как отмечает Berliner Zeitung, европейский союз увеличил политическое давление на руководство Украины после согласования пакета финансовой помощи в размере 90 млрд евро. «Конфликт на Украине обостряется в финансовом плане: ЕС вкладывает миллиарды, но этого уже недостаточно. Из-за того, что Европа вмешивается, – а США уходят, – надвигается следующий кризис», – говорится в материале.

    Напомним, в марте Верховная рада – единственный легитимный орган власти на Украине – не смогла принять законопроект о налогах, что было требованием МВФ. Зеленский грозился обсудить изменение норм мобилизации для отправки парламентариев на фронт, если они не будут выполнять свои обязанности.

    Отметим, фракция Зеленского «Слуга народа» на выборах 2019 года смогла провести в Раду 254 депутата из 450 и поставить исторический рекорд. Однако с тех пор во фракции осталось всего 228 депутатов при минимуме для правящего монобольшинства в 226, при этом среди них есть еще и «мертвые души».

    Не менее 40 депутатов фракции «Слуга народа» готовы сложить свои мандаты. Газета ВЗГЛЯД писала, что на фоне трехстороннего кризиса между Радой, кабмином и Банковой это может означать, что последний формально легитимный орган власти на Украине окончательно утратит дееспособность, а депутаты разбегутся.

    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    28 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев и Брюссель не могут предоставить четких доказательств, что Россия торгует с миром зерном, выращенным именно на территории новых регионов. Поэтому попытки Украины спекулировать на теме вывоза продовольствия из Донбасса и Новороссии будут малоэффективны, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Киев возмутился поставкой в Израиль зерна из новых регионов России.

    «Определить, из каких российских регионов в израильские порты доставляется зерно, можно только методом визуального наблюдения. Для этого на Украине с 2022 года при поддержке спецслужб действует целый ряд НКО. Они отслеживают – по мере возможности – экономическую деятельность РФ в Донбассе и Новороссии», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «В рамках этой деятельности в отечественных портах и прибрежных городах вербуются специальные агенты, которые тайно сотрудничают с противником. Они следят за прибытием и погрузкой зерновых, сопоставляют маршруты движения судов и всю полученную информацию направляют на Украину», – продолжил собеседник.

    «Украинские НКО и спецслужбы, в свою очередь, оценивают весомость собранных доказательств. Если они считают, что зерно действительно было собрано в новых регионах России, профильные общественные деятели пытаются донести информацию до украинских и европейских госорганов, а также до максимального числа международных некоммерческих структур», – детализировал собеседник.

    «У украинцев и их агентов на российской территории нет других способов определить родину зерна. Документы могут быть сделаны какие угодно, а транспондеры на судах отключают, что затрудняет их отслеживание. Пшеница же сама по себе ничем не различается – те же 12,5% белка, что приходится на зерно из Херсонской области, есть и в кубанских сортах», – подчеркнул он.

    «Впрочем, Украине и не нужно юридических доказательств для создания шумихи вокруг поставок российского зерна на экспорт. Далее все зависит от того, какой «хор» подключится к созданному ажиотажу. Если к критике Тель-Авива присоединится тяжеловесная евробюрократия, вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, то Израилю, конечно, придется ответить что-то дежурное, но от закупок продовольствия он вряд ли откажется», – спрогнозировал экономист.

    Он также допустил, что Киев может попробовать использовать эту схему для шантажа и давления на другие страны, обвиняя их в получении зерна из Донбасса и Новороссии. «Но это не увенчается успехом. Тем не менее, какие-то минимальные дипломатические проблемы для Москвы подобные выходки создать могут», – резюмировал Лизан.

    Ранее представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни сообщил изданию Haaretz, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении израильских физических и юридических лиц, причастных к поставкам из России пшеницы, выращенной в Донбассе и Новороссии.

    По данным СМИ, в минувшее воскресенье судно Panormitis зашло в акваторию Хайфы и ожидало разрешения на вход в порт. На фоне инцидента МИД Украины вызвал посла Израиля. Глава дипведомства Андрей Сибига заявил, что Киев еще 15 апреля обращался к Тель-Авиву из-за аналогичной проблемы. Тогда в Израиле объяснили, что задержать судно уже было невозможно, поскольку оно покинуло порт.

    Украина также готовит санкционный пакет против лиц и компаний, которые причастны к поставкам, заявил Владимир Зеленский. «Покупка украденного в любых нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», – пояснил он.

    Российская сторона не будет вмешиваться в дипломатический конфликт Киева и Тель-Авива, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мировой кризис продовольствия является цепной реакцией углеводородной ломки.

    28 апреля 2026, 22:55 • Новости дня
    Куренков: Ситуация с пожаром на НПЗ в Туапсе находится под контролем

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация с крупным пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе находится под контролем, но требует пристального внимания, сообщил глава МЧС России Александр Куренков на оперативном совещании на месте ЧП.

    «Ситуация находится под контролем, но требует пристального внимания. Все службы нацелены на оказание помощи жителям Туапсе. Мы обеспечим не только оперативную ликвидацию последствий, но и поддержку в восстановлении нормальной жизни в кратчайшие сроки», – приводит слова Куренкова ТАСС.

    Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин уточнил, что обстановка полностью стабилизирована, а на случай ее ухудшения подготовлен резерв сил и средств.
    По словам Куренкова, для ликвидации последствий инцидента в регион переброшены подразделения спасателей из четырех соседних субъектов, сил и средств достаточно, передает РИА «Новости».

    В среду в Туапсе прибудет сводная группировка, состоящая из 40 водолазов. Специалисты из МЧС, «Кубань-Спаса» и других подразделений обследуют акваторию Черного моря на предмет возможных утечек нефтепродуктов. Кроме того, в ближайшее время в район ЧП будут доставлены боновые заграждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, падение обломков беспилотника вызвало пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Из резервуара горящего предприятия произошел выброс нефтепродуктов. Власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации на территории всего муниципалитета.

    28 апреля 2026, 12:27 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковские Землянки и Ильиновку в ДНР
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Землянками в Харьковской области, а Южная группировка освободила Ильиновку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Соснового Бора, Липцов, Красного Ярв и Варваровки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Миропольем и Корчаковкой.

    Противник при этом потерял более 150 военнослужащих, два склада боеприпасов и два склада матсредств.

    Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Ильиновка в ДНР. Они нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Константиновки, Николаевки, Артема, Краматорска и Рай-Александровки ДНР.

    При этом противник потерял свыше 130 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов, восемь складов матсредств и горючего.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Чернещины, Кутьковки Харьковской области, Татьяновки и Красного Лимана ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригадам теробороны и нацгвардии ву Водянского, Светлого, Рубежного, Грузского, Василевки, Белицкого, Кучерова Яра и Доброполья ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили сумское Таратутино и Ильичовку в ДНР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Бочково в Харьковской области.

    Российские войска за прошлую неделю освободили два населенных пункта.

    28 апреля 2026, 15:22 • Новости дня
    Депутат Рады Безуглая заявила о хроническом голоде в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Солдаты ВСУ на передовой регулярно сталкиваются с нехваткой еды и воды, что уже привело к истощению в ряде подразделений, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Голод среди военнослужащих Вооруженных сил Украины на передовой носит постоянный характер, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, нехватка пищи и воды стала системной проблемой, а не частной ситуацией, и требует немедленного решения, передает ТАСС.

    Безуглая написала в своем Telegram-канале: «Голод на позициях в ВСУ – системная проблема, а не частный случай». Депутат подчеркнула, что ситуация требует внимания руководства, чтобы избежать дальнейших трагедий и падения боеспособности армии.

    Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг состояния военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые, по сообщениям, оказались на грани крайнего истощения. Причиной стали тяжелые условия снабжения во время боев за левобережье реки Оскол на купянском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевское командование не пытается решить проблему снабжения едой военнослужащих ВСУ на передовой в Харьковской области.

    Пленный украинский солдат рассказал о голоде среди бойцов ВСУ под Купянском еще в ноябре 2025 года. Сообщалось, что военные ВСУ пробыли без продуктов и воды с октября прошлого года.


    28 апреля 2026, 19:30 • Новости дня
    Суд прекратил дело против Губарева о дискредитации армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Административное производство в отношении бывшего народного губернатора Донецкой области Павла Губарева было прекращено по решению суда из-за отсутствия состава правонарушения в действиях общественного деятеля, сообщают информагентства.

    Таганский районный суд Москвы прекратил административное дело против общественного деятеля Павла Губарева о дискредитации Вооруженных сил России. Судья огласила решение следующим образом: «Производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения», сообщает РИА «Новости».

    Дело было возбуждено из-за публикаций в Telegram-канале Губарева, которые, по версии следствия, содержали недостоверную информацию о деятельности специального отряда быстрого реагирования «Ахмат». Адвокат Губарева Даниил Берман настаивал на отсутствии события и состава правонарушения, что было учтено при вынесении решения.

    Павел Губарев, который проживает в Ростове-на-Дону и участвует в специальной военной операции, просил суд рассмотреть дело по месту жительства, чтобы иметь возможность присутствовать лично, однако суд отклонил его ходатайство.

    В 2014 году Губарев объявил себя «народным губернатором» Донецкой области после захвата здания областной администрации, но не получил реальных полномочий. Позже Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело, и Губарева арестовали. В мае 2014 года его обменяли на пленных сотрудников спецподразделения СБУ «Альфа». В последние годы он проживает в России и с началом СВО отправился добровольцем в зону боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России в отношении Губарева 16 февраля.

    Ранее суд в Москве признал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) виновным в призывах к экстремистской деятельности.


    28 апреля 2026, 08:54 • Новости дня
    Марочко сообщил о применении ВСУ новых РЛС у Константиновки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Вооруженных сил Украины начали применять новые, неидентифицированная радиолокационные станции (РЛС) у Константиновки Донецкой народной республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что подразделения Вооружённых сил Украины начали использовать новые неидентифицированные радиолокационные станции в районе Константиновки, сообщает ТАСС.

    Он добавил, что в районе населённого пункта Ижевка, к северу от Константиновки, российский разведывательный беспилотник зафиксировал работу неизвестной РЛС, предположительно предназначенной для обнаружения маловысотных воздушных целей и установленной на бронеавтомобиль MLS SHIELD итальянского производства.

    Марочко подчеркнул, что украинские военные применяют у Константиновки также американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, которые смонтированы на автомобилях повышенной проходимости Humvee. Кроме того, в районе Ижевки замечено использование мобильной станции радиоэлектронного подавления и борьбы AN/TPQ-36 производства США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные подразделения разрезали украинскую группировку на юге Константиновки.

    ФСБ сообщила о ликвидации диверсантов ВСУ в Константиновке.

    Марочко ранее сообщил о вытеснении ВСУ из Долгой Балки под Константиновкой.


    28 апреля 2026, 13:57 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по администрации Марковки в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки центра Марковки Луганской народной республики здание местная администрация получила повреждения, несколько человек получили ранения, подробности уточняются, сообщили в оперативных службах региона.

    ВСУ атаковали центр Марковки Марковского муниципального округа Луганской Народной Республики, передает ТАСС.

    Под обстрел попало здание местной администрации, в результате чего были зафиксированы раненые среди находившихся внутри людей. Точная информация о количестве пострадавших и степени разрушений уточняется.

    Ранее украинский беспилотник совершил атаку на спасателей, которые тушили пожар в Луганской народной республике.

    В ЛНР в результате удара украинского беспилотника погибли три человека.

    28 апреля 2026, 11:01 • Новости дня
    В Якутске простились с Героем России Алексеем Петровым

    Tекст: Ольга Иванова

    В якутском Театре оперы и балета отдали дань памяти Герою России Алексею Петрову, который восемь дней продолжал вести бой после тяжелого ранения.

    Траурная церемония состоялась во вторник при участии руководства республики, передает РИА «Новости».

    В региональном правительстве сообщили: «Глава Якутии Айсен Николаев сегодня, 28 апреля, принял участие в церемонии прощания с Героем России Алексеем Рафаэловичем Петровым. Траурное мероприятие прошло в Государственном театре оперы и балета Якутии имени Д. К. Сивцева – Суоруна Омоллоона».

    Проводить выдающегося бойца в последний путь собрались его родные и близкие. Кроме того, дань памяти герою отдали участники специальной военной операции, члены правительства, депутаты, волонтеры и общественные активисты.

    Алексей Петров скоропостижно ушел из жизни 25 апреля 2026 года. Высшее звание Героя Российской Федерации ему присвоили 6 июля 2025 года за исключительное мужество на фронте. В ходе ожесточенного боя в лесополосе «Спартак» он получил тяжелые ранения, но продолжал сражаться еще восемь дней, нанося значительный урон противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Якутии Айсен Николаев сообщил о смерти Героя России Алексея Петрова.

    Ранее ефрейтор Андрей Григорьев вернулся в Якутск после получения медали «Золотая Звезда».

    До этого командира десантно-штурмового подразделения морской пехоты Дмитрия Куценко представили к званию Героя России.

    28 апреля 2026, 08:31 • Новости дня
    Мирошник: Севастополь подвергся одной из самых мощных атак БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    Севастополь пережил беспрецедентный налет украинских дронов, в результате которого погиб мирный житель, сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Севастополь на минувшей неделе подвергся одной из самых масштабных атак с применением беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Мирошника.

    «На минувшей неделе Севастополь подвергся одной из самых масштабных атак с применением БПЛА», – говорится в еженедельном докладе дипломата. В результате удара дрона по гражданскому автомобилю на одной из улиц города погиб 43-летний мужчина. Прибывшие на место медики пытались его реанимировать, но спасти жизнь пострадавшему не удалось.

    Кроме того, ранения получили еще четыре мирных жителя в разных районах города, среди них есть пожилые люди. Атака привела к серьезным разрушениям гражданской инфраструктуры. Повреждены не менее 50 жилых домов, а также пострадало кардиологическое отделение первой городской больницы.

    Также Мирошник сообщил, что из-за ударов украинских войск по подстанции в Херсонской области одномоментно остались без света более 92 тыс. человек. Систематические обстрелы энергетической инфраструктуры Запорожской области также привели к перебоям с энергоснабжением в десятках населенных пунктов региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массированного ночного налета на Севастополь силы ПВО уничтожили 71 воздушную цель.

    От осколков сбитого украинского беспилотника в своем автомобиле скончался мужчина.

    В результате этого удара украинских войск пострадали десятки многоквартирных и частных домов.

    29 апреля 2026, 00:19 • Новости дня
    Захарова назвала условия устойчивого урегулирования конфликта на Украине
    Tекст: Антон Антонов

    Для полноценного разрешения украинского кризиса необходимо устранить его первопричины, признать новые геополитические реалии, включая статус Крыма, Донбасса и Новороссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в интервью индийскому порталу Firstpost заявила, что «устойчивое урегулирование кризиса вокруг Украины возможно только на основе устранения его первопричин». Она подчеркнула, что Украина должна вернуться к истокам своей государственности, обеспечив нейтральный и безъядерный статус, передает РИА «Новости».

    «Важно также трезво смотреть на геополитические реалии: признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии, обеспечить учет наших законных озабоченностей, восстановить баланс в сфере безопасности в Европе и мире. Нужны юридически обязывающие договоренности и механизмы, гарантирующие невозобновление кризиса», – отметила Захарова.

    Российская сторона всегда выступала за скорейшее дипломатическое разрешение ситуации, отметила Захарова. Однако процесс не может идти исключительно в интересах одной стороны. Киев и его западные союзники не находятся в том положении, чтобы диктовать условия, заявила она.

    Представитель МИД добавила, что Москва поддерживает политический диалог с США для поиска компромиссов, но не питает больших иллюзий.

    Кроме того, она заявила, что в Киеве отсутствует воля к миру, а спонсоры Владимира Зеленского, в первую очередь из Британии и ЕС, намеренно затягивают конфликт, не допуская его завершения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова подчеркивала необходимость фундаментальной развязки украинского конфликта для долгосрочного мира. Дипломат призывала западные страны начать работу по устранению первопричин этой трагедии. Глава МИД Сергей Лавров назвал учет реальной ситуации на земле обязательным условием для переговоров.

    28 апреля 2026, 08:47 • Новости дня
    ВС России уничтожили немецкие дроны Vector на добропольском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные на добропольском направлении регулярно уничтожают немецкие беспилотники Vector, которые стоят около 200 тыс. евро, сообщил военнослужащий соединения морской пехоты группировки «Центр» с позывным «Дрост».

    Военнослужащий соединения морской пехоты с позывным «Дрост» рассказал о частом применении украинской армией немецких дронов Vector. По его словам, эти аппараты используются на постоянной основе и становятся регулярными целями российских расчетов на добропольском направлении, передает РИА «Новости».

    Командир взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты отметил: «Противник очень часто летает на этих аппаратах. Мы регулярно их уничтожаем, стоимость одного – около 200 тыс. евро».

    Военнослужащий также раскрыл детали взаимодействия при обнаружении дронов. Как пояснил «Дрост», сначала поступает информация о взлете, после чего расчет получает сигнал по радиостанции, выдвигается на позицию и поражает цель. Он добавил, что уничтожение беспилотников происходит системно.

    По данным агентства, немецкая компания Quantum Systems занимается поставкой беспилотников Vector украинской армии с мая 2022 года. Она также планировала открыть завод на Украине и передать ВСУ ударные БПЛА от дочерней фирмы Stark Defense.

    Ранее бойцы бригады «Север-V» за одно дежурство сбили пять дорогостоящих вражеских аппаратов.

    28 апреля 2026, 13:36 • Новости дня
    Белоусов обвинил США в разрушении мировой архитектуры безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе заседания министров обороны государств ШОС министр обороны России Андрей Белоусов обвинил США и коллективный Запад в разрушении основ мировой архитектуры безопасности.

    Министр обороны России Андрей Белоусов принял участие в совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, следует из сообщения в Max Минобороны. Встреча состоялась во вторник в Бишкеке.

    Во вступительном слове Белоусов отметил, что совещание проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки. Он заявил: «Сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки».

    Глава российского военного ведомства подчеркнул, что за 25 лет ШОС стала влиятельным и авторитетным межгосударственным объединением на евразийском пространстве. Он акцентировал важность регулярных контактов между оборонными ведомствами и общие цели обеспечения стабильности и безопасности.

    Белоусов выразил благодарность киргизским коллегам и лично министру обороны Киргизии Руслану Мукамбетову за организацию мероприятия.

    В ходе заседания министр обороны России обвинил США и коллективный Запад в разрушении основ мировой архитектуры безопасности.

    «Агрессивный курс обостряет геополитические противоречия, подрывает стратегическую стабильность и ключевые договорённости в области мира», – сказал Андрей Белоусов.

    Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов прибыл в Бишкек для участия в совещании министров обороны стран ШОС

    29 апреля 2026, 06:20 • Новости дня
    Системы ПВО отразили атаки дронов на Воронежскую и Ростовскую области
    Tекст: Антон Антонов

    Дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали десять БПЛА, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщил об уничтожении БПЛА в регионе.

    «Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» – объявил Гусев в «Максе».

    Гусев проинформировал о том, что десять БПЛА были «обнаружены, уничтожены и подавлены» ночью над девятью районами Воронежской области. Согласно предварительным данным, никто не пострадал, атака не привела к разрушениям.

    Слюсарь сообщил в «Максе», что ночью БПЛА были сбиты в четырех районах: Боковском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском. «Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные сбили две воздушные цели над Севастополем. Украинский беспилотник ударил по легковому транспорту в селе Новая Таволжанка в Белгородской области, в результате чего пострадали двое мужчин и девушка.

    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке

    США воспользовались моментом и нарастили экспорт энергоресурсов до рекордных значений. Они начали захватывать рынки сбыта ОПЕК, своего главного оппонента на мировом рынке нефти. А с другой стороны – впрыскивать на рынок еще больше американского СПГ. Это позволяет местным компаниям зарабатывать дополнительные миллиарды. Как долго продлится этот успех? Подробности

    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста

    В Германии снова испытывают терпение России. На этот раз один из самых радикально настроенных депутатов Бундестага встретился со знаковой фигурой чеченского терроризма 1990-х годов – Ахмедом Закаевым. Эта встреча «могла стать своеобразным мерилом российской реакции», говорят эксперты и объясняют, какое отношение к происходящему имеет официальный Берлин. Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Украинская Рада испугалась ответственности за мир с Россией

    Депутаты Верховной рады опасаются брать на себя ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией и хотят сдать мандаты. С таким заявлением выступила украинский нардеп Лариса Билозир после слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Киеву придется пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта. Что на самом деле стоит за нежеланием украинских парламентариев признавать потери территории? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

