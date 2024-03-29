  • Новость часаСК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
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    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    6 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Режим Зеленского только на терроре и держится

    Все, что сейчас происходит на Украине, является следствием 2014 года и заложенных тогда жестоких и аморальных, проще говоря – террористических традиций.

    4 комментария
    29 марта 2024, 18:55 • Новости дня

    В граничащей с Россией Сумской области решили построить линии укреплений

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Сумской области Украины, граничащей с Россией, возводятся несколько линий стационарных фортификационных сооружений, сообщила военная администрация региона.

    Как указали в военной администрации, строительством занимаются 26 подрядных компаний из разных областей Украины. Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх уточнил, что в области одновременно строится несколько линий стационарных фортификационных сооружении, передает ТАСС.

    Отмечается, что укрепления строятся из бетона, дерева и металлических конструкций по проекту Центрального проектного института Минобороны Украины. В администрации подчеркнули, что завершить работы планируется в ближайшие несколько недель. Решение о возведении оборонительных рубежей было принято после провала попытки контрнаступления ВСУ и ряда неудач на фронте.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале строительства трех линий фортификационных сооружений, новых оборонных рубежей протяженностью 2 тыс. км.

    Накануне в подконтрольной Зеленскому Харьковской области признали промедление со строительством укреплений. Financial Times в свою очередь пишет, что украинские власти возводят на севере страны оборонительный рубеж, похожий на тот, который был построен Россией в конце 2022 – начале 2023 года и сорвал контрнаступление ВСУ.

    29 марта 2024, 06:20 • Новости дня
    Украина не исключила «общения» с Россией по вопросам урегулирования конфликта

    Кулеба счел «общение с Россией» возможным между саммитами по украинской «формуле мира»

    Украина не исключила «общения» с Россией по вопросам урегулирования конфликта
    @ Thomas Trutschel/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине возможны между саммитами по украинской «формуле мира», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба изобразил украинскую «формулу мира» как меню, из которого страны могут выбрать отдельные пункты для работы, не касаясь других – «политически чувствительных» для них, передает ТАСС со ссылкой на NDTV.

    По его словам, на саммите планируется встреча стран, «разделяющих эти принципы». Государства «выберут пункт меню» и создадут «группы», разработают план действий. При этом, как заявил Кулеба, «между саммитами может пройти общение с Россией в соответствии с правилами, одобренными участниками».

    Напомним, глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». От прямых переговоров с Москвой Киев отказался на законодательном уровне.


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    29 марта 2024, 14:28 • Новости дня
    Российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ
    Российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на пятницу ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны украинской армии, сообщило российское Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Для удара использовались в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

    Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

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    29 марта 2024, 12:09 • Новости дня
    Кимаковский: В Авдеевке обнаружены очаги массовых захоронений мирного населения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очаги массовых захоронений мирного населения обнаружили в Авдеевке, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, как ранее в Мариуполе, в Авдеевке обнаружены несколько очагов массовых захоронений, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что в могилах захоронены в том числе жертвы украинских репрессий, предварительно, речь идет о десятках тел местных жителей, которые отказались покидать город.

    Ранее глава Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в черте города обнаружено массовое стихийное захоронение, оно расположено на старом кладбище.

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    29 марта 2024, 00:51 • Новости дня
    Лавров: Украина – это верхушка айсберга

    Лавров: Помощникам Запада в борьбе с Россией дозволено все, включая нацизм

    Лавров: Украина – это верхушка айсберга
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Запад отказывается «признавать очевидное» – что на Украине действует расистский и нацистский режим; он использует Киев, желая нанести стратегическое поражение России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью «Известиям» отметил, что двуличие Запада «вызывает очень серьезную озабоченность». «Единственное объяснение: Украина – это верхушка айсберга», – сказал он, пояснив, что главное для Запада – «декларированная цель – нанести стратегическое поражение России». По словам министра, «тем, кто готов своими телами эту цель для Запада попытаться выполнить, дозволено все, включая прямую поддержку теории и практики нацизма».

    Лавров отметил слова начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, который заявил о теракте в «Крокус Сити Холле», что «не одобряет в принципе теракты против гражданских людей». «Уж из чьих уст можно было воспринять такое заверение, но не этого человека», – сказал Лавров. Министр напомнил слова Буданова о том, что русские – это «люди с видоизмененной психикой, которые должны быть привлечены к справедливой ответственности». Причем, как пояснил сам Буданов, «справедливой ответственностью» украинские власти считают «только физическое устранение».

    Министр подчеркнул, что уничтожать русских на Украине юридически и физически призвали и другие украинские официальные лица, в том числе глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк, теперь уже бывший секретарь СНБО Алексей Данилов. Звучали заявления о том, что Николаев и Харьков не должны «оставаться хоть в чем-то русскими городами». Лавров указал, что на Западе «знают об этих высказываниях».

    Он обвинил киевский режим в «войне против собственного народа» после госпереворота. Ее удалось «остановить подписанием Минских соглашений», но украинские власти «уничтожали все русское на Украине», а Запад «ни разу не сделала никакого публичного осуждения этих абсолютно противоправных действий», сказал Лавров. Министр отметил, что политика Киева «противоречит нынешней конституции Украины», гарантирующей «права русского – выделено отдельно – и других национальных меньшинств».

    Напомним, Лавров заявил, что с точки зрения здравой логики нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Однако «Запад подозрительно активно» продвигает версию о непричастности Киева, позиция Запада «становится навязчивой».

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    29 марта 2024, 08:59 • Новости дня
    Дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил что российские FPV-дроны «Джокер» в ходе спецоперации на Украине заставили сдаться в плен роту ВСУ.

    Отвечая на вопрос, какова была самая важная цель, которую поразили «Джокеры» на поле боя, Кузякин заявил, что 60 солдат ВСУ были вынуждены сдаться в плен, после применения FPV-дронов, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что ВСУ встали в классическую линию обороны, в то время как российские военные «на бой вообще не пришли», а запустили FPV-расчеты, «размотавшие» сразу вторую линию украинской обороны. Кузякин добавил, что украинские военные поняли, что дальнейшее сопротивление не имеет смысла, так маленький дрон «взял в плен» целую роту ВСУ.

    Ранее Кузякин сообщил, что российские специалисты разработали серию комплексов оптического донаведения дронов-камикадзе для перевода аппаратов в режим «воздушной самонаводящейся торпеды», которые уже применяются в тестовом режиме в зоне СВО.

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    29 марта 2024, 01:18 • Новости дня
    Лавров назвал экспромтом идею Макрона отправить французских военных на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Идея президента Франции Эммануэля Макрона отправить французских военных на Украину была явным экспромтом, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью «Известиям» отметил, что позднее французский лидер со своей «свитой» решили «как-то отыграть назад», но затем Макрон «вновь эту идею повторил», собравшись «создавать коалицию». Однако, как указал министр, в НАТО Макрону «осторожненько напомнили», что альянс решения принимает «коллегиально и коллективно».

    Лавров связывает заявления Парижа с попыткой «делать пиар» Макрону, поскольку у того «очень неважные дела дома». По мнению министра, Макрону потребовался «какой-то отвлекающий маневр в виде призывов добивать Россию».

    Напомним, Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    29 марта 2024, 11:55 • Новости дня
    Стало известно о гибели участника СВО при теракте в «Крокусе»

    Стало известно о гибели участника СВО при теракте в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Александра Юдина

    Участник спецоперации Тимур Мясников, спасая супругу и сына, погиб при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил председатель президиума Самарского отделения общественной организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.

    На странице в соцсети во «ВКонтакте» указано, что мужчина оттолкнул супругу и сына на безопасное расстояние, при этом сам он попал под шквальный огонь, получил ранение.

    Медики несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти ветерана не удалось.

    Тимур Мясников воевал в Таджикистане, Косово, последние несколько лет – в зоне спецоперации.

    По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека.

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    29 марта 2024, 12:32 • Новости дня
    Рогов: ВСУ начали строить вторую линию обороны у Орехово в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ начали строительство второй линии обороны у подконтрольного Киеву города Орехово в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, в районе Орехово большое количество строительной техники и рабочих в высоком темпе строят вторую линию обороны, что подтверждается разведкой, местными жителями и кадрами с дронов, передает ТАСС.

    Он рассказал также, что районе Вербового ВС России отбили крупную атаку ВСУ на ранее занятые российскими военными позиции. Рогов добавил, что в районах Работино и Вербового продолжаются встречные бои, у противника стало еще больше и кассетных боеприпасов и дронов.

    Ранее ВСУ начали бросать иностранное оружие в районе Работино.

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    29 марта 2024, 07:59 • Новости дня
    Лавров указал на сильные стороны мирного плана Китая по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Китайский план по урегулированию ситуации на Украине учитывал необходимость устранить первопричины кризиса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр отметил, что «Китай говорит здравые вещи». В китайском плане из 12 пунктов, как отметил Лавров в интервью «Известиям», учитываются «причины происходящего».

    Кроме того, подчеркнул министр, Китай сформулировал свой план «по логике от общего к частному», отметив проблемы «в сфере безопасности и в Европе, и в мире». В плане указано, что беспорядок вызван невыполнением Устава ООН. В частности, Пекин подчеркнул, что «односторонние санкции, которыми Запад стал пользоваться активно и задолго до украинской ситуации, тоже раздражитель, который необходимо устранить».

    При этом «формулу Зеленского» Лавров счел абсолютно «безумной с точки зрения дипломатических перспектив». По его словам, в результате переговоров необходимо добиться «равной безопасности для всех участников процесса». В рамках «ультиматума, который уже давно повторяют и Зеленский, и его хозяева» на Западе переговоры невозможны, заявил министр. Если же будут предоставлены «гарантии законных интересов безопасности» России, Москва готова «гарантировать законные интересы других участников процесса», сказал он.

    Лавров также указал на «реалии на земле», не признавать которые «не получится»: положение на поле боя и «законные со всех точек зрения, в том числе с международной, интересы населения, которое живет в Новороссии и Донбассе». Он обвинил киевский режим в том, что власти Украины «растоптали» права жителей этих регионов, «связанные с образованием, со СМИ, в целом с использованием русского языка, с правом на сохранение своей истории, памяти о Великой Отечественной войне».

    Напомним, Лавров заявил, что покорность других стран привела к тому, что внешнюю политику США определяют люди, которые «не умеют заниматься дипломатией». По его словам, Европы не существует как самостоятельного игрока. При этом Запад отказывается «признавать очевидное» – что на Украине действует расистский и нацистский режим; он использует Киев, желая нанести стратегическое поражение России, сказал министр.

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    29 марта 2024, 07:01 • Новости дня
    Взрывы прогремели на западе Украины
    Взрывы прогремели на западе Украины
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во Львове, а также в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Украины произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Кроме того, сообщается о взрывах в Полтавской области на северо-востоке Украины. Повторные взрывы произошли в городе Днепре. Воздушная тревога действует на всей территории страны, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на пятницу сообщалось о взрывах в Киевской области, а также в Черкасской и Днепропетровской областях Украины.

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    29 марта 2024, 08:51 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, как чудом выжил в ходе атаки ВС России на БМП Bradley

    Пленный ВСУ Прокунин рассказал, как чудом выжил в ходе атаки ВС России на БМП Bradley в Запорожской области

    Tекст: Александра Юдина

    Попавший в плен украинский военнослужащий Анатолий Прокунин рассказал о том, как чудом выжил после атаки российского танка на американскую БМП Bradley.

    По его словам, во время первого выезда на позиции под Новопокровкой в Запорожской области военный с сослуживцами попал под танковый обстрел, при этом снаряд попал прямо в Bradley, один из бойцов с позывным «Мех» погиб на месте, а сам Прокунин получил контузию и осколочное ранение в голову, передает РИА «Новости».

    Украинский военнослужащий признался, что после госпиталя решил не возвращаться на поле боя. Однако украинское командование обнаружило дезертира и вернуло в воинскую часть – на Донецкое направление.

    Ранее пленный украинский военнослужащий Николай Мозиль рассказал, что на Украине в ВСУ мобилизуют людей без рук и ног.

    СМИ рассказали о сдаче солдат ВСУ в плен целыми взводами.

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    29 марта 2024, 08:18 • Новости дня
    В Харькове при ударе ВС России пострадал высокопоставленный украинский чиновник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате высокоточного удара российских войск по Харькову 29 марта был эвакуирован высокопоставленный украинский чиновник, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, после ударов ВС России по Харькову на реанимобиле с кортежем на окраину населенного пункта вывезли пациента, где его забрала санавиация, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что, исходя из задействованных сил на эвакуацию, можно судить, что вывозили человека, занимающего высокий военный чин, или же значимую политическую фигуру.

    По его словам, скорее всего, речь идет о ком-то из высшего руководства ВСУ или же о высокопоставленном чиновнике из администрации Зеленского.

    Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

    Ранее сообщалось, что в Харькове произошло не менее пяти взрывов.

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    29 марта 2024, 04:30 • Новости дня
    Генштаб сообщил, что призывников не будут привлекать к участию в СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащих, которых призовут на службу в рамках весенней кампании, не будут привлекать к участию в специальной военной операции на Украине, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

    Бурдинский, отметив, что данный вопрос «часто обсуждается сегодня», заявил в интервью «Красной звезде», что может «успокоить призывников и их родителей». Он сообщил, что срок службы не меняется (один год), призывников не будут привлекать к участию в СВО. Призывников начнут отправлять в войска 15 апреля.

    Тех, чей срок службы весной заканчивается, своевременно отправят домой, передает ТАСС.

    Он сообщил, что большая часть призывников поступит в «учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику, получат военно-учетную специальность». После этого они «продолжат службу в соответствии с полученной военной подготовкой».

    Бурдинский указал, что с 2024 года призывной возраст продлен до 30 лет. Он полагает, что это окажет положительное влияние на моральный климат воинских частей – служить будут люди, у которых «гарантированно» есть «образование и жизненный опыт».

    При этом Бурдинский пояснил, что лица, которым до 1 января исполнилось 27 лет переведены в запас, а те, кому 27 будет в 2024 году, «получили возможность исполнить конституционный долг и обязанность по защите Отечества».

    Он сообщил, что с 16 апреля начнет работу «горячая линия» по вопросам весеннего призыва по телефонам 8 (495) 498-96-96, 8 (495) 498-96-97, 8 (495) 498-96-98. Звонки будут приниматься по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 мск.

    Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что дополнительная мобилизация для создания буферной санитарной зоны на Украине, обеспечивающей безопасность приграничных территорий России, не понадобится.

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    29 марта 2024, 05:14 • Новости дня
    ПВО сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду
    ПВО сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду
    @ Минобороны России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбито 15 воздушных целей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 

    Гладков сообщил в Telegram, что цели сбиты «на подлете к городу», по имеющейся информации, никто не пострадал.

    В Белгороде повреждены 17 многоквартирных домов – в 37 квартирах выбиты окна, в одном поврежден балкон. Также нарушено остекление «Белгород Арены» и гимназии №22, повреждения получили 12 машин. Повреждены кровля в частном домовладении в поселке Дубовое и машина в селе Репное.

    Напомним, в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.

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    29 марта 2024, 13:08 • Новости дня
    Главком ВСУ рассказал о веских причинах для отставки Залужного

    Главком ВСУ Сырский рассказал о веских причинах для отставки Залужного

    Tекст: Александра Юдина

    Для отставки экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в самый разгар боевых действий имелись веские причины, заявил действующий главком ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского были причины для замены Залужного, тем более, что конфликт находился в активной фазе, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

    Сырский отметил, что в самые тяжелые времена работал с Залужным «плечом к плечу».

    При этом касательно изменений на поле боя после отставки Залужного действующий главком ВСУ сообщил, что «все зависит не только от главнокомандующего».

    Напомним, Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку.

    Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

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