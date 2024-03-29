В граничащей с Россией Сумской области решили построить линии укреплений

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в военной администрации, строительством занимаются 26 подрядных компаний из разных областей Украины. Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх уточнил, что в области одновременно строится несколько линий стационарных фортификационных сооружении, передает ТАСС.

Отмечается, что укрепления строятся из бетона, дерева и металлических конструкций по проекту Центрального проектного института Минобороны Украины. В администрации подчеркнули, что завершить работы планируется в ближайшие несколько недель. Решение о возведении оборонительных рубежей было принято после провала попытки контрнаступления ВСУ и ряда неудач на фронте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале строительства трех линий фортификационных сооружений, новых оборонных рубежей протяженностью 2 тыс. км.

Накануне в подконтрольной Зеленскому Харьковской области признали промедление со строительством укреплений. Financial Times в свою очередь пишет, что украинские власти возводят на севере страны оборонительный рубеж, похожий на тот, который был построен Россией в конце 2022 – начале 2023 года и сорвал контрнаступление ВСУ.