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Танкер загорелся после подрыва на мине в Ормузском проливе
В субботу утром танкер-нарушитель загорелся и потерял ход после подрыва на морской мине в запретной зоне на востоке Ормузского пролива, сообщил отдел по связям с общественностью военно-морских сил армии Ирана.
«Сегодня утром танкер-нарушитель, который, не обращая внимания на предыдущие предупреждения и отключив системы слежения и опознавания, проходил через небезопасную и запретную зону к востоку от Ормузского пролива, в результате столкновения с морской миной загорелся и потерял ход», – говорится в сообщении.
Военно-морские силы армии Ирана заявили, что любой танкер-нарушитель, проходящий через запретную зону на востоке пролива, неизбежно загорится после столкновения с минами, и выразили сожаление, что судовладельцы, не извлекая уроков из судьбы других судов и доверяя заявлениям США, продолжают рисковать своим имуществом, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе.
Во вторник в Ормузском проливе три танкера за день подорвались на минах при попытке пройти по несанкционированному маршруту.