Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.3 комментария
Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе
В восточной части Ормузского пролива нефтяной танкер подорвался на мине, сообщили военно-морские силы армии Ирана.
Инцидент произошел с судном, которое попыталось пересечь запретную зону с выключенными навигационными системами, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Fars.
«Нефтяной танкер-нарушитель, выключивший свои навигационные системы и решивший пройти через запретную зону, подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива», – говорится в заявлении военно-морских сил армии Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о возгорании двух судов после подрыва на минах в Ормузском проливе при попытке пройти по запрещенному маршруту.
В субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.
В пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе.