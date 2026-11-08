Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
В Эр-Рияде прогремело несколько громких взрывов
Reuters: В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремели взрывы
Очевидцы сообщили о нескольких громких взрывах в столице Саудовской Аравии.
Местные жители услышали несколько громких взрывов в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Другие подробности происшествия в настоящий момент не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили запущенную йеменскими мятежниками по Эр-Рияду крылатую ракету.
В среду движение «Ансар Аллах» атаковало международный аэропорт в столице Саудовской Аравии.
Ранее хуситы заявили об атаке на аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде.