Испанский политолог дважды избежал гибели при обстрелах Донецка со стороны ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во время поездки в Донбасс в сентябре 2022 года политолог внезапно решил изменить свой привычный маршрут, что спасло ему жизнь, передает РИА «Новости».

«Каждый день я ходил по проспекту Ильича, но однажды вечером, когда возвращался с канистрами воды от площади Ленина, у меня возникло ощущение, будто кто-то взял меня за плечо и сказал: «Сегодня не ходи по Ильича, пойдем по параллельной улице – Комсомольской». И именно тогда снаряд упал на проспекте Ильича, точно в том месте, где я мог бы находиться», – поделился Рефойо Аседо.

В тот же день украинские военные нанесли удар по перекрестку улицы Артема и бульвара Шевченко, где испанец регулярно ходил в магазин. В результате этой атаки погибли два человека.

Политолог добавил, что остался невредимым, но пережил незабываемые ощущения. В сентябре 2026 года он вновь побывал в регионе, посетив Старобельск после украинского удара по общежитию колледжа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об увеличении количества ударов Вооруженных сил Украины по гражданским машинам на трассах Донбасса и Новороссии.

Глава региона и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко проинспектировали восстановленные после обстрелов поликлинику и школу в Донецке.

Также беженец из Алексеево-Дружковки рассказал об убийствах мирных жителей поселка ударами дронов.