Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.20 комментариев
Пушилин заявил о наращивании ВСУ ударов по гражданским автомобилям
Пушилин: ВСУ нарастили удары по гражданским автомобилям
Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно увеличили количество ударов по машинам на автомобильных трассах Донбасса и Новороссии, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Пушилин считает, что ВСУ целенаправленно используют дроны против мирного населения.
«Сейчас в центре внимания противника гражданские объекты. В частности, мирный транспорт, который украинские операторы БПЛА пытаются уничтожать на дорогах, связывающих новые территории», – заявил он ТАСС.
Глава ДНР добавил, что местные власти активно совершенствуют методы противодействия вражеским беспилотникам для защиты людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин уличил Запад в поддержке украинского терроризма на высшем уровне. В ДНР при атаках ударными дронами ВСУ один человек погиб и семеро ранены. При атаке ВСУ на ДНР три человека погибли, четверо детей и взрослые ранены.