Пушилин уличил Запад в поддержке украинского терроризма

Tекст: Катерина Туманова

«Терроризм был выпущен и поддержан западными странами на самом высоком уровне. Терроризм в чистом виде», – заявил он ТАСС.

Пушилин пояснил, что речь идет не про снайперские винтовки, а про беспилотники, коптеры, приспособления, которые можно использовать для террористических атак.

Необходимые детали для сборки смертоносных дронов легко приобрести в обычных магазинах, включая те, где продают детские игрушки, а также на маркетплейсах.

По словам главы ДНР, негласное одобрение Западом таких методов сопровождается предоставлением технических средств, против которых пока нет абсолютной защиты. Однако, то, что натворили европейцы и американцы, поддерживая преступный киевский режим, еще аукнется.

«Союзники Украины буквально вырастили будущих террористов, которые научились собирать всевозможные самодельные взрывные устройства из подручных материалов, беспилотники любой конфигурации. И мы понимаем, что даже после нашей победы, после окончания конфликта, мы будем видеть ряд проявлений террористического характера», – добавил Пушилин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник обвинил Евросоюз в спонсировании украинского терроризма. Захарова назвала передачу европейских средств Киеву прямым пособничеством терроризму, она также назвала угрозы Зеленского авиации неприкрытым терроризмом.