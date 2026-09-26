Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?4 комментария
Пропавшую в Хакасии школьницу нашли в Абакане
Пропавшая днем ранее в Республике Хакасия 11-летняя школьница найдена живой и доставлена в отделение полиции, сообщили в ГУ МВД России по региону.
«Девочку нашли на территории города Абакана сотрудники патрульно-постовой службы в парке культуры и отдыха. Сейчас ее доставили в отделение полиции. Ранее она один раз уходила», – сообщил источник ТАСС.
Днем ранее Национальный центр помощи сообщал, что в Хакасии, где объявлен режим повышенной готовности из-за нашествия медведей, бесследно исчезла 11-летняя школьница.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики провели обыски в министерстве природных ресурсов Красноярского края из-за смертельных нападений медведей.
В середине сентября брянские волонтеры благополучно отыскали исчезнувшего 13-летнего школьника. Ошибка родителей усложнила поиски пропавшего под Тверью подростка.