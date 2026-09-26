Неизвестные закрасили указатели на Москву на латвийской трассе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Неизвестные закрасили указатели на российские города на трассе А12 в районе Резекне, передает РИА «Новости». В частности, пострадали знаки, направляющие водителей к Москве и Острову.

В управлении полиции региона Латгалия подтвердили факт порчи дорожной инфраструктуры. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Мотивы злоумышленников и их личности пока не установлены, ведется расследование.

В июне правительство республики не поддержало инициативу по масштабной замене знаков с названиями населенных пунктов России и Белоруссии. На национальных автодорогах установлено 235 таких указателей. Еще 83 знака находятся на муниципальных трассах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне правительство Латвии столкнулось с трудностями при попытке демонтажа дорожных указателей с названиями российских городов. Ранее Рижская дума приняла решение о переименовании названных в честь русских писателей улиц. В ответ МИД России выразил протест из-за уничтожения объектов российского культурного наследия в республике.