Западные мечты одолеть и расчленить Россию вовсе не умозрительные бредни. Уже давно милитаризируется Европа, вполне конкретно готовясь к прямому столкновению с Россией. Это столкновение фактически уже идет на фронтах СВО. И нам снова надо быть готовыми к тому, чтобы противостоять, выстоять и в конце концов победить. Как в 1945 году.0 комментариев
Власти Латвии не смогли убрать названия городов России с дорожных знаков
Власти Латвии так и не приняли решение о демонтаже более трехсот дорожных знаков с названиями населенных пунктов России и Белоруссии, сообщил портал LSM.
По данным LSM, правительство Латвии столкнулось с трудностями при попытке убрать названия российских и белорусских городов с дорожных указателей, передает РИА «Новости». Инициатива, предложенная еще весной, до сих пор не получила одобрения.
«На 318 дорожных знаках в Латвии до сих пор можно прочитать надписи «Москва», «Витебск» или другие названия российских или белорусских городов. Инициатива по их замене, представленная правительству, пока не принята», – говорится в материале.
Директор Департамента дорожной инфраструктуры Министерства транспорта Латвии Таливалдис Вецтиранс отметил, что власти рассчитывали заменить знаки к сентябрю, однако из-за отсутствия решения вынуждены действовать осторожно.
Всего на национальных дорогах страны установлено 235 подобных указателей, а на муниципальных – 83.
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