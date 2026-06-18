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В Сургуте во время купания утонули две девочки
В городе Сургут в ХМАО две двоюродных сестры утонули в водоеме одного из местных садовых товариществ, в момент ЧП их отцы приглядывали за младшими детьми, сообщил источник в правоохранительных органах.
Погибшим восемь и 11 лет, они утонули в водоеме местного садового товарищества, пояснил собеседник РИА «Новости».
Трагедия случилась вечером 17 июня.
«Обе девочки из многодетных семей, они родственники. Обе пришли с отцами и младшими братьями и сестрами. Отцы отвлеклись на малышей, девочки пошли купаться», – добавил источник.
Отцы погибших – родные братья, у каждого из которых с собой было по трое детей, а также племянники.
По предварительной версии, девочки могли провалиться под воду из-за обрывистого дна с илом. Спасатели МЧС извлекли тела детей без признаков жизни.
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