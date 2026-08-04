Госдепартамент США собрался закрыть консульства в пяти странах

Госдепартамент США закроет консульства в Канаде, Японии и Индонезии

Tекст: Катерина Туманова

«В уведомлении, разосланном некоторым комитетам Конгресса в конце прошлой недели, Госдепартамент заявил о планах закрыть свои представительства в Сент-Джордже (Гренада), Нагое (Япония), Медане (Индонезия), Дуале (Камерун) и Виннипеге (Канада)», – передает Reuters.

Ожидаемое закрытие представительств, о котором ранее не сообщалось, представляет собой редкий пример закрытия США нескольких зарубежных представительств в рамках сокращения штата, не связанного с каким-либо конкретным геополитическим событием.

В начале 2025 года, в первые месяцы правления администрации Трампа, Госдепартамент начал подготовку к закрытию почти десятка иностранных представительств, как сообщали тогда агентство Reuters и другие СМИ, в рамках широкой инициативы президента по преобразованию американской бюрократии.

Управление по бюджету и управлению Белого дома выступало за еще более амбициозную программу закрытия, охватывающую до 30 иностранных представительств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп в мае заявил о закрытии генконсульства США в Пешаваре. В США объяснили интерес американцев к поездкам в Россию.



