Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.0 комментариев
При атаке БПЛА на Геленджик погибли три человека
В результате удара дрона по гражданской инфраструктуре кубанского курорта Геленджик скончались три человека, еще 13 мирных жителей получили ранения, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
Удар пришелся по селу Архипо-Осиповка, уточнил губернатор в Max.
Пострадавшим, среди которых есть дети, сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На местах падения фрагментов аппарата работают оперативные и специальные службы.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким», – написал глава региона.
Он подчеркнул, что атака велась на объекты гражданской инфраструктуры.
Губернатор поручил руководителю Геленджика Алексею Богодистову оказать всестороннюю поддержку семьям жертв и получившим травмы гражданам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле при массированной атаке дронов на Краснодарский край погиб один человек.
Месяцем ранее в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани скончался местный житель.
Весной из-за ночного налета украинских беспилотников власти Геленджика вводили режим локальной чрезвычайной ситуации в микрорайоне Голубая Бухта.