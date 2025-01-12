Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.14 комментариев
Белоруссия укрепила границу с Украиной спецотрядами МВД
Белоруссия выдвинула спецотряды МВД на границу с Украиной для предотвращения диверсий
Белоруссия направила спецотряды МВД в приграничные районы для предотвращения проникновения диверсантов с территории Украины, сообщил первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Александр Быков.
По словам Быкова, начиная с 2024 года в Брестской и Гомельской областях Белоруссии постоянно дислоцируются спецподразделения МВД, передает ТАСС.
Отряды выполняют задачи контртеррористической и контрдиверсионной направленности, обеспечивая военную безопасность приграничных районов. Быков подчеркнул, что в случае необходимости количество подготовленных бойцов может быть увеличено в разы.
Известно, что с 2022 года Белоруссия создала шесть отрядов специального назначения в каждой области страны. Эти подразделения оснащены минометами, противотанковыми ракетными комплексами и другой тяжелой техникой. Они также получили бронетехнику и внедорожные автомобили. В отрядах действуют водолазные и саперные подразделения, используются штурмовые собаки.
Напомним, накануне сообщалось, что Украина усиливает границу с Белоруссией в Волынской области, создавая фортификационные сооружения и огневые позиции.
До этого постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев заявил о том, что НАТО концентрирует на границах России и Белоруссии силы с возможностью размещения систем для тактического ядерного оружия, что повышает напряженность в Европе.
В конце прошлого года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.