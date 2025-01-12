Белоруссия укрепила границу с Украиной спецотрядами МВД

Белоруссия выдвинула спецотряды МВД на границу с Украиной для предотвращения диверсий

Tекст: Максим Попов

По словам Быкова, начиная с 2024 года в Брестской и Гомельской областях Белоруссии постоянно дислоцируются спецподразделения МВД, передает ТАСС.

Отряды выполняют задачи контртеррористической и контрдиверсионной направленности, обеспечивая военную безопасность приграничных районов. Быков подчеркнул, что в случае необходимости количество подготовленных бойцов может быть увеличено в разы.

Известно, что с 2022 года Белоруссия создала шесть отрядов специального назначения в каждой области страны. Эти подразделения оснащены минометами, противотанковыми ракетными комплексами и другой тяжелой техникой. Они также получили бронетехнику и внедорожные автомобили. В отрядах действуют водолазные и саперные подразделения, используются штурмовые собаки.

Напомним, накануне сообщалось, что Украина усиливает границу с Белоруссией в Волынской области, создавая фортификационные сооружения и огневые позиции.

До этого постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев заявил о том, что НАТО концентрирует на границах России и Белоруссии силы с возможностью размещения систем для тактического ядерного оружия, что повышает напряженность в Европе.

В конце прошлого года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.