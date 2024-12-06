Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности Союзного государства
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
Документ определяет взаимные обязательства обеих стран по обороне и защите суверенитета, независимости и конституционного строя. Также в договоре уточняются меры по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства, передает ТАСС.
Путин пояснил, что для выполнения обязательств могут быть задействованы все имеющиеся силы и средства, включая российское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии. Российский лидер напомнил, что условия возможного использования ядерного оружия четко прописаны в обновленной ядерной доктрине России, которая предусматривает его применение в оборонительных целях в случае возможного нападения.
Подписание договора, по словам Путина, позволит надежно защитить безопасность России и Белоруссии, обеспечив условия для дальнейшего мирного и устойчивого развития двух государств.
Ранее Лукашенко заявил, что намерение Москвы и Минска подписать договор о гарантиях безопасности вызвало сильную реакцию на Западе.
Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва и Минск готовятся утвердить новый договор о гарантиях безопасности и Концепцию безопасности Союзного государства, которые предусматривают взаимные обязательства России и Белоруссии в сфере обороны.
Кроме того, Путин и Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии двух государств.