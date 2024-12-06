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    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

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    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

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    6 декабря 2024, 16:28 • Новости дня

    Лукашенко: Намерение Москвы и Минска подписать договор обеспокоило Запад

    Лукашенко сообщил о реакции Запада на договор о безопасности Москвы и Минска

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Намерение Москвы и Минска подписать договор о гарантиях безопасности вызвало сильную реакцию на Западе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России.

    По его словам, этот шаг позволит выйти на новый уровень союзничества и координации действий в военной сфере, передает ТАСС.

    Лукашенко отметил, что подписание концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного договора позволит защитить территориальную целостность и суверенитет Белоруссии и России, а также гарантировать мирную жизнь гражданам. «Слишком возбудило наших партнеров на Западе, но это, наверное, неплохо. Они это заметили», – заявил он.

    Ранее президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

    Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва и Минск готовятся утвердить новый договор о гарантиях безопасности и Концепцию безопасности Союзного государства, которые предусматривают взаимные обязательства России и Белоруссии в сфере обороны.

    6 декабря 2024, 14:05 • Новости дня
    Россия и Белоруссия решили объединить шествия в честь 80-летия Победы
    Россия и Белоруссия решили объединить шествия в честь 80-летия Победы
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия и Белоруссия планируют объединенное шествие «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в материалах к визиту российского президента Владимира Путина в Минск.

    Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должно стать ключевым событием 2025 года, говорится в документах, передает ТАСС.

    На утверждение Высшего госсовета Союзного государства внесен план мероприятий, в котором отдельным пунктом закреплено проведение объединенного шествия акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит».

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

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    6 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад толкает мир к глобальному конфликту

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действия западных стран на украинской территории двигают мир к глобальному конфликту, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

    «Нашу особую озабоченность, естественно, вызывает положение дел в Европейском регионе – в частности, конечно, на Украине. Страны Запада намеренно обостряют напряженность. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он назвал такие действия Запада безответственными, и подчеркнул, что они толкают мир на грань глобального конфликта.

    Ранее глава российского государства отмечал, что Запад становится все менее «глобальным», его доля в мировом ВВП постоянно сокращается.

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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    6 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике»

    Глава МИД Белоруссии Рыженков заявил о серьезности слов Лукашенко о размещении «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности размещения российской ракетной системы «Орешник» в республике следует воспринимать всерьез, несмотря на шутливую форму, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков прокомментировал заявление президента Александра Лукашенко о готовности размещения в Белоруссии российской ракетной системы «Орешник». Он подчеркнул, что слова президента Белоруссии не являются шуткой, передает РИА «Новости».

    «Вообще все слова президента надо воспринимать очень серьезно, даже если они в такой манере говорятся», – заявил Рыженков журналистам в пятницу.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил российскому лидеру Владимиру Путину разместить в Белоруссии систему «Орешник».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решение о размещении «Орешника» в Белоруссии принимают президенты.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия занялась серийным производством системы «Орешник».

    Напомним, в пятницу Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

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    6 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Лукашенко: Минск надеется на скорый запуск объединенного рынка газа и нефти с Россией
    Лукашенко: Минск надеется на скорый запуск объединенного рынка газа и нефти с Россией
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорейший запуск общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов между Белоруссией и Россией.

    Лукашенко, выступая на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске, заявил, что Белоруссия надеется на скорое создание объединенного рынка газа, нефти и нефтепродуктов с Россией, передает ТАСС. Он подчеркнул, что работа в данном направлении уже активно ведется.

    Кроме того, Лукашенко сообщил, что в пятницу планируется подписание договора о формировании объединенного рынка электроэнергии, что станет еще одним важным шагом на пути интеграции энергетических систем двух стран.

    В июле Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка России и Белоруссии.

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    6 декабря 2024, 14:27 • Новости дня
    Госсекретарь Совбеза Белоруссии: У Лукашенко и Путина свои ядерные чемоданчики

    Tекст: Денис Тельманов

    У президентов Белоруссии и России собственные ядерные чемоданчики и «красные кнопки», что подтверждает право каждого из них на использование ядерного оружия на территории своей страны, отметил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства.

    Вольфович сообщил журналистам перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства о том, что президенты Белоруссии и России имеют свои личные ядерные чемоданчики и «красные кнопки». Вольфович подчеркнул, что это не шутка: ядерное оружие, находящееся в Белоруссии, может быть применено только белорусским лидером, а вооружение в России – только президентом РФ, передает ТАСС

    Он также отметил важность взаимной поддержки двух стран на международной арене в защите национальных интересов. Вольфович заявил, что Россия защитит Белоруссию в трудную минуту, а Белоруссия всегда готова поддержать Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия постоянно обмениваются информацией через спецслужбы для оценки потенциальных угроз со стороны Запада, а вопросы безопасности Союзного государства обсуждаются на высшем уровне. 3 декабря состоялась встреча президента России Владимира Путина и государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева по подготовке к заседанию Высшего Государственного совета, которое проходит в пятницу в Минске.

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии. Обновленная ядерная доктрина России, как подтвердил секретарь СБ РФ Сергей Шойгу, охватывает страны ОДКБ, включая Белоруссию.

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    6 декабря 2024, 14:31 • Новости дня
    Песков раскрыл содержание новых договоров России и Белоруссии

    Песков: Москва и Минск подпишут соглашения о взаимных обязательствах в сфере обороны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Минск готовятся утвердить новый договор о гарантиях безопасности и Концепцию безопасности Союзного государства, которые предусматривают взаимные обязательства России и Белоруссии в сфере обороны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что данные соглашения отображают наивысшую степень союзничества между Россией и Белоруссией, передает ТАСС.

    «Там взаимные обязательства по обеспечению безопасности. Это, наверное, наивысшая степень союзничества, в том числе и в вопросах обеспечения безопасности и обороны», – заявил он, отвечая на вопрос о возможном участии Белоруссии в специальной военной операции.

    Однако Песков не стал раскрывать подробности содержимого документов, отметив, что необходимо дождаться их подписания лидерами стран, прежде чем обсуждать детали.

    Ранее Песков рассказал о прогрессе в сотрудничестве с Белоруссией в области безопасности, отметив, что двусторонние отношения в этой сфере продолжают развиваться и совершенствоваться, а также заявил, что Россия и Белоруссия развивают самую продвинутую форму интеграции на постсоветском пространстве.

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    6 декабря 2024, 14:20 • Новости дня
    Кремль спросили о размещении «Орешника» в Белоруссии

    Песков заявил, что решение о размещении «Орешника» в Белоруссии принимают президенты

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о размещении ракетных систем «Орешник» в Белоруссии принимается на уровне глав государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, решение о размещении ракетных систем «Орешник» в Белоруссии принимается исключительно президентами России и Белоруссии из соображения национальной безопасности, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил российскому лидеру Владимиру Путину разместить в Белоруссии систему «Орешник», которую он охарактеризовал как мощное оружие.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал испытание баллистической ракеты «Орешник» сигналом для США в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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    6 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин и Лукашенко встретились в Минске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Минске проходит встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, где они планируют обсудить вопросы от обороны до тарифов на связь, а также подписать ключевые документы по единой энергосистеме и безопасности, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Церемония официальной встречи состоялась во Дворце независимости. На мероприятии лидеры пожали друг другу руки и обменялись приветствиями, сообщает ТАСС.

    Для передвижения по Минску Путин использовал отечественный представительский автомобиль «Аурус».

    Также сегодня состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, где лидеры обсудят важные вопросы, касающиеся обеих стран, такие как оборона и тарифы на связь.

    Встреча также будет включать субстантивные выступления двух вице-премьеров. От России выступит Алексей Оверчук. Основные вопросы коснутся единой энергосистемы и безопасности.

    Помимо обсуждений, Путин и Лукашенко подпишут важные документы по единой энергосистеме и безопасности.

    Напомним, Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Путин и Лукашенко обсудят двусторонние вопросы и актуальные международные проблемы.

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    6 декабря 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин прибыл в Минск для участия в Высшем госсовете

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

    Глава государства прилетел в Минск, где он примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдет вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает ТАСС.

    Среди ключевых вопросов повестки дня – безопасность. В рамках заседания планируется подписание договора России и Белоруссии о гарантиях безопасности, а также концепции безопасности Союзного государства.

    Также обсуждения коснутся введения комфортных тарифов на услуги связи, формирования объединенного рынка электроэнергии и борьбе с незаконным импортом товаров. Заседание приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства.

    Помимо этого, Путин и Лукашенко проведут отдельную встречу для обсуждения двусторонних вопросов.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о прогрессе в сотрудничестве с Белоруссией в области безопасности, подчеркнув, что двусторонние отношения в этой сфере продолжают развиваться и совершенствоваться.

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    6 декабря 2024, 13:12 • Новости дня
    Песков заявил о развитии взаимодействия России и Белоруссии

    Песков сообщил о совершенствовании двустороннего взаимодействия России и Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о прогрессе в сотрудничестве с Белоруссией в области безопасности, подчеркнув, что двусторонние отношения в этой сфере продолжают развиваться и совершенствоваться.

    Песков заявил, что двустороннее взаимодействие между Россией и Белоруссией в сфере безопасности находится на стадии активного развития и совершенствования, передает РИА «Новости». Он подчеркнул важность этой сферы для союзничества между двумя странами.

    По словам Пескова, Россия и Белоруссия выступают за равную безопасность для всех, в отличие от Киева, который, по его мнению, требует защиты одной страны в ущерб другой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, а также сообщалось, что в Минске состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, где президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят укрепление оборонного пространства и другие важные темы.

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    6 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин сообщил об отмене роуминга с Белоруссией в 2025 году

    Путин заявил об отмене роуминга между Россией и Белоруссией с 1 марта 2025 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пользователи связи в России и Белоруссии смогут воспользоваться новыми тарифами без роуминга с 1 марта 2025 года, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

    «Сегодня будет принято новое решение – о введении комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства. Новые правила вступят в силу уже с 1 марта 2025 года», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря обсудят постепенную отмену роуминга и введение комфортных тарифов между двумя странами.

    Напомним, в пятницу Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

    5 ноября Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил около 20 документов на заседании. Одним из ключевых решений стала резолюция об отмене роуминга на территории Союзного государства, что создаст комфортные тарифы для пользователей связи.

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    6 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин заявил о совместной с Минском работе по снижению ущерба от санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Минск сосредоточены на усилиях по снижению негативных последствий санкций и рестрикций со стороны Запада, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин подчеркнул важность этой работы в рамках заседания Высшего государственного совета Союзного государства, передает РИА «Новости».

    «При этом особое внимание уделяется минимизации ущерба от незаконных западных санкций и других рестрикций», – заявил российский лидер.

    Напомним, в пятницу Путин прилетел в Минск для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. В рамках встречи президенты России и Белоруссии обсудят двусторонние вопросы и актуальные международные проблемы.

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    6 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин: Белоруссия занимает четвертое место среди мировых торговых партеров России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия является четвертым крупнейшим торговым партнером России.

    «На Россию приходится свыше половины белорусского внешнеторгового баланса. В свою очередь для России Белоруссия является четвертым торговым партнером в мире с долей почти 9%. Кроме того, Россия инвестировала в белорусскую экономику более 4 млрд долларов», – отметил российский лидер на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск готовятся утвердить новый договор о гарантиях безопасности и Концепцию безопасности Союзного государства, которые предусматривают взаимные обязательства России и Белоруссии в сфере обороны.

    Напомним, в пятницу Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

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    6 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    Путин и Лукашенко решили обсудить острые международные проблемы

    Tекст: Дарья Григоренко

    На встрече в Минске президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят двусторонние вопросы и актуальные международные проблемы.

    «Запланирована отдельная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которой будут обсуждены ключевые темы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы», – говорится в материалах к встрече, передает ТАСС.

    В материалах к встрече уточняется, что в Союзном государстве ведется планомерная работа по отмене роуминга. «К утверждению на заседании подготовлено решение о создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства», – отмечается в сообщении.

    В пятницу Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

    5 ноября Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил около 20 документов на заседании. Одним из ключевых решений стала резолюция об отмене роуминга на территории Союзного государства, что создаст комфортные тарифы для пользователей связи.

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    6 декабря 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин: Единый энергорынок России и Белоруссии позволит снизить цены для потребителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Создание единого электроэнергетического рынка между Россией и Белоруссией поможет снизить стоимость электроэнергии для конечных потребителей этих стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин на заседании Высшего Госсовета Союзного государства выразил уверенность в том, что создание единого рынка электроэнергии снизит цены для конечных потребителей в России и Белоруссии, передает ТАСС.

    Он отметил, что сотрудничество в энергетической сфере углубляется, а процесс создания объединенных рынков нефти и газа продолжается. Президент подчеркнул, что договор о формировании единого электроэнергетического рынка согласован и готов к подписанию.

    По его словам, такое снижение цен будет иметь большое значение как для бытовых потребителей, так и для промышленных предприятий в обеих странах.

    Напомним, в июле Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка России и Белоруссии.

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