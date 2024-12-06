Лукашенко: Намерение Москвы и Минска подписать договор обеспокоило Запад

Лукашенко сообщил о реакции Запада на договор о безопасности Москвы и Минска

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, этот шаг позволит выйти на новый уровень союзничества и координации действий в военной сфере, передает ТАСС.

Лукашенко отметил, что подписание концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного договора позволит защитить территориальную целостность и суверенитет Белоруссии и России, а также гарантировать мирную жизнь гражданам. «Слишком возбудило наших партнеров на Западе, но это, наверное, неплохо. Они это заметили», – заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва и Минск готовятся утвердить новый договор о гарантиях безопасности и Концепцию безопасности Союзного государства, которые предусматривают взаимные обязательства России и Белоруссии в сфере обороны.