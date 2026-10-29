Россия поддержала резолюцию ООН о прекращении блокады Кубы

МИД: Россия и большинство стран ООН поддержали резолюцию о снятии блокады Кубы

Tекст: Ольга Иванова

Генеральная Ассамблея ООН на 81-й сессии приняла традиционную резолюцию Кубы о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады со стороны США. Документ поддержали 130 стран, 17 выступили против, еще 25 воздержались, сообщает МИД России.

Россия вместе с большинством членов мирового сообщества последовательно поддержала документ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США снять экономическую, торговую и финансовую блокаду с Кубы.

Во вторник председатель Генассамблеи ООН прервал заседание из-за перепалки между министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей и постпредом США Майком Уолтцем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала многолетнюю американскую блокаду Кубы позорным явлением современности.