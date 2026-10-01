В МИД России заявили об ухудшении обстановки в Йемене

МИД: Обстановка в Йемене только ухудшается

Tекст: Ольга Иванова

Возобновление боевых действий в регионе не способствует политико-дипломатическому решению конфликта, передает РИА «Новости». «Боевые действия, которые возобновились в Йемене, конечно же, не способствуют выходу… на политико-дипломатическое решение этого конфликта, речь о котором ведется давно, и планы в отношении которого… и надежды существуют до сих пор», – заявил Алимов в ходе пресс-конференции.

Дипломат подчеркнул, что Москва призывает спецпредставителей ООН активизировать усилия. Это необходимо для стимулирования сторон к реализации предложенной Саудовской Аравией дорожной карты.

По словам замминистра, текущие дискуссии подтверждают необходимость создания системы коллективной безопасности на Ближнем Востоке. Россия уже предложила соответствующую концепцию странам Персидского залива, при этом не навязывая ее и признавая лидирующую роль государств региона в урегулировании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль предупредил о риске масштабной эскалации конфликта в Йемене.

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