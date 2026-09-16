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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    16 сентября 2026, 16:27 • Новости дня

    Хуситы заявили о ракетном ударе по объекту Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла» заявило, что нанесло удары баллистическими ракетами и беспилотниками по стратегическим объектам в Саудовской Аравии.

    Йеменское шиитское движение «Ансар Алла» сообщило, что атаковало ракетами и беспилотниками саудовские объекты. По словам повстанцев, под удар попали нефтяная компания Aramco в городе Янбу и авиабаза Хамис-Мушайт, передает РИА «Новости».

    «В ходе первой операции был нанесен удар по компании Aramco в городе Янбу десятками баллистических ракет и беспилотников», – заявил представитель движения.

    Вторая атака осуществлялась с помощью пяти дронов, целью которых стала авиабаза. Представитель хуситов подчеркнул, что в обоих случаях зафиксированы точные попадания. Вооруженные силы Йемена намерены продолжать удары по военным объектам Саудовской Аравии до прекращения боевых действий и снятия блокады, отметили представители хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее йеменское повстанческое движение «Ансар Алла» атаковало авиабазу имени короля Халеда ракетами и беспилотниками.

    Накануне в результате ударов хуситов по южным регионам Саудовской Аравии пострадали 13 мирных жителей. А в начале месяца шиитское военно-политическое движение провело масштабную операцию в отношении объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

    16 сентября 2026, 03:48 • Новости дня
    Опубликованы фото разрушений на базах США после ударов Ирана

    CBS News показал разрушения на базах США после иранских ударов

    Опубликованы фото разрушений на базах США после ударов Ирана
    @ кадр из видео CBS News

    Tекст: Антон Антонов

    Телеканалом CBS News опубликованы фотографии разрушений на базах Соединенных Штатов на Ближнем Востоке после иранских ударов.

    Кадры опубликованы на сайте CBS News. Фото с последствиями иранских атак беспилотниками и ракетами передали действующие военнослужащие на условиях анонимности из-за строгих ограничений в армии.

    «Это серьезный ущерб нашим базам, о котором не сообщалось американской общественности. Мы стоим там с закрытыми глазами, получая удар в лицо», – рассказал телеканалу один из солдат.

    На одном из снимков с базы ВВС в Саудовской Аравии зафиксировано прямое попадание в заднюю часть четырехмоторного самолета Boeing E-3 Sentry. Хвост оторван от обгоревшего фюзеляжа, на котором крепился радар, необходимый для сбора разведданных в воздухе.

    Другие фото демонстрируют разрушенные казармы, рядом с которыми уцелели бетонные заграждения, оказавшиеся неэффективными против воздушных атак. Аналогичная картина наблюдается в лагере в Кувейте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская военная инфраструктура на Ближнем Востоке понесла сильный ущерб из-за иранских ударов.

    NBC оценил восстановление американских баз в миллиарды долларов.

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    16 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки

    Минобороны Британии отчиталось о первых испытаниях ядерной боеголовки Astraea

    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Британии успешно испытали новейшую ядерную боеголовку Astraea, создание которой обойдется бюджету страны в 15 млрд фунтов стерлингов.

    Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило о проведении в прошлом году первых испытаний новой ядерной боеголовки Astraea, передает РИА «Новости».

    В ежегодном докладе ведомства парламенту о состоянии ядерного арсенала отмечается, что в августе 2025 года завершился анализ конструкции боеголовки.

    «В августе 2025 года был завершен анализ конструкции Astraea, что стало важным шагом в разработке, оценке безопасности, эксплуатационных и технических характеристик новой боеголовки. Через месяц были успешно завершены гидродинамические испытания в Лос-Аламосской национальной лаборатории в США», – говорится в документе.

    Гидродинамические испытания позволяют проверить свойства ядерного оружия при экстремальном давлении и ударном сжатии без детонации заряда. Разработка Astraea для будущих подлодок класса Dreadnought началась в 2020 году. Это первая новая британская боеголовка с 90-х годов.

    Также подчеркивается, что Astraea стала первой британской боеголовкой, созданной в эпоху действия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний без детонации заряда. Власти выделили на этот проект 15 млрд фунтов стерлингов на период с 2025 по 2030 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон выделит более 11 млрд долларов на строительство четырех атомных подводных лодок класса «Дредноут».

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о скрытном наращивании британского ядерного арсенала.

    Экс-глава объединенного командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс ранее рассказал об истощении военного бюджета из-за масштабных трат на силы ядерного сдерживания.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Фон дер Ляйен анонсировала единые системы ПРО и ПВО Европы
    Фон дер Ляйен анонсировала единые системы ПРО и ПВО Европы
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании нового европейского инструмента для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО.

    Евросоюз планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК, передает РИА «Новости».

    Инициатива также охватит стратегический транспорт, дозаправку в воздухе, космические и киберсистемы.

    «Эти системы имеют критическое значение, и нам нужно больше таких возможностей. Только вместе Европа обладает необходимым масштабом для их создания», – добавила председатель комиссии.

    Новый европейский инструмент стратегических возможностей будет полностью согласован с НАТО.

    Глава ЕК также отметила, что конфликт на Украине наглядно продемонстрировал важность подобных стратегических возможностей для обороны.

    Ранее фон дер Ляйен анонсировала совместную с Украиной разработку модульного комплекса противовоздушной обороны.

    Ранее украинские власти запросили у Евросоюза несколько миллиардов евро на закупку систем ПВО.

    Летом генсек НАТО Марк Рютте и фон дер Ляйен объявили о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

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    16 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Лавров: Москва начала проверку данных об американском ударном космическом оружии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об изучении информации касательно возможного размещения американских ударных систем на околоземной орбите.

    Российское внешнеполитическое ведомство анализирует сведения о развертывании Соединенными Штатами боевых комплексов за пределами атмосферы, передает ТАСС. Об этом Лавров рассказал во время выступления на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

    «Всех взбудоражила новость о том, что США объявили, что они вывели оружие в космос, ударное вооружение. Мы сейчас перепроверяем эту ситуацию», – подчеркнул руководитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание американского орбитального оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова доказательством планов Вашингтона по милитаризации околоземного пространства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы продолжить продвижение позиции о неразмещении вооружений в космосе.

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    15 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    МИД заявил о готовности расширить военное сотрудничество с Арменией

    Захарова: Москва готова обсуждать расширение военного сотрудничества с Арменией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона открыта к диалогу с Арменией об увеличении масштабов оборонного взаимодействия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Что касается военного сотрудничества – мы готовы обсуждать перспективы его расширения в рамках предложенной премьер-министром Пашиняном, как он сказал, инвентаризации двусторонних связей», – заявила Захарова в ходе брифинга. Ее слова приводит РИА «Новости».

    Дипломат обратила внимание, что традиционное партнерство Москвы и Еревана отвечает интересам обоих государств. Бесперебойная работа совместных механизмов продолжает играть важную роль в двусторонних отношениях.

    Кроме того, присутствие российских военных на территории республики строго регламентировано действующими договорами. Москва продолжит выполнять взятые на себя обязательства по базе в Гюмри и ожидает аналогичного подхода от армянского руководства.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал свернуть военную базу в Гюмри при ее ненужности для армянской стороны.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на расплывчатые заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о будущем этого военного объекта.

    Заместитель главы МИД России Михаил Галузин сообщил об отсутствии официальных уведомлений от Еревана по поводу изменения статуса базы.

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    15 сентября 2026, 21:16 • Новости дня
    МИД Ирана назвал вершиной айсберга раскрытый США урон от иранских ударов

    Аракчи: Иран раскроет реальные данные о нанесенном базам США уроне

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал информацию о повреждениях американских военных баз на Ближнем Востоке лишь вершиной айсберга.

    Аракчи пообещал раскрыть реальные данные о масштабах ущерба, нанесенного американским военным базам на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». «Это лишь вершина айсберга. Мы раскроем все в свое время», – написал он в соцсетях. К своему сообщению министр прикрепил страницу из доклада генерального инспектора Пентагона.

    В документе перечислены повреждения, полученные от иранских ответных ударов. Согласно докладу, атаки в ответ на операцию США «Эпическая ярость» повредили и уничтожили сотни объектов на американских базах.

    Аракчи также предупредил, что распространяющим ложь об Иране придется несладко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли серию ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Иранские военные поразили американскую авиабазу в Иордании беспилотниками. Тегеран атаковал как минимум шесть американских объектов в регионе.

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    15 сентября 2026, 17:08 • Новости дня
    Группа афганских мигрантов погибла от жажды в Иране

    Ariana News: Десятки афганских мигрантов погибли от жажды в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа из 17 нелегальных мигрантов, включая женщин и детей, погибла в пустыне при попытке пересечь границу Афганистана и Ирана, сообщил афганский новостной портал Ariana News.

    Трагедия произошла 10 сентября в районе деревни Сухтех Мок иранской провинции Сараван, передает РИА «Новости». Мигранты погибли от обезвоживания в пустыне по пути к родственникам. Обезвоженные тела доставили в морг соседнего города Хаш.

    «Не менее 17 афганских мигрантов, среди которых были женщины и дети, погибли от сильной жажды недалеко от города Сараван на юго-востоке Ирана при попытке нелегально перебраться в соседнюю страну», – сообщает Ariana news.

    По данным издания, пятеро погибших принадлежали к одной семье из афганской провинции Баглан: 45-летняя мать и четыре ее дочери в возрасте 14, 16, 18 и 22 лет. Родственники этой семьи живут в Сараване. Среди остальных жертв было как минимум шестеро детей младше 14 лет.

    Родные погибших рассказали, что во время перехода через пустыню у афганцев закончилась вода.

    Один из родственников добавил, что сопровождавшие группу мужчины в какой-то момент отделились от женщин и детей, оставив их без необходимого запаса питья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года власти Ирана потребовали от миллионов афганских мигрантов покинуть страну.

    Процесс массовой депортации беженцев вызвал гуманитарный кризис в соседнем государстве.

    До этого временное правительство Афганистана начало расследование убийства 250 мигрантов на иранско-пакистанской границе.

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    16 сентября 2026, 00:29 • Новости дня
    Хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о попытке атаковать Мекку

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) опровергло заявление Саудовской Аравии о военной угрозе с их стороны для города Мекки и других исламских святынь.

    Служба гражданской обороны Саудовской Аравии впервые предупредила о срабатывании сигнала воздушной тревоги в провинции Мекка на западе страны, где находятся главные мусульманские святыни, передает РИА «Новости».

    Военный источник хуситов, слова которого приводит подконтрольное движению агентство Saba, заявил: «Мы категорически отвергаем наличие какой-либо угрозы со стороны Йемена в адрес священного города Мекка или других святынь».

    Он также обвинил Саудовскую Аравию в распространении фабрикаций, обмана и дезинформации после того, как королевство во вторник предупредило жителей провинции Мекка о наличии военной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Алла» атаковало авиабазу имени короля Халеда в Хамис-Мушайте десятками ракет и беспилотников.

    Хуситы также заявили о масштабной операции против объектов Saudi Aramco и военной базы Саудовской Аравии.

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    15 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Захарова назвала заявление США подтверждением размещения оружия в космосе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова министра ВВС США Троя Менка доказательством планов Вашингтона по размещению вооружений в космическом пространстве.

    Захарова прокомментировала слова министра ВВС США о наличии у Вашингтона орбитального вооружения, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. «Обратили внимание на упомянутые высказывания. Таким образом, американскими официальными лицами впервые подтвержден факт обладания оружейным потенциалом космического базирования», – отметила дипломат. По ее словам, это доказывает практическую реализацию планов Вашингтона по размещению оружия в космосе для обеспечения собственного превосходства.

    Захарова подчеркнула, что США готовы игнорировать катастрофические последствия возможного конфликта на орбите ради своих узкокорыстных интересов. Она добавила, что американские инициативы в сфере космической безопасности направлены лишь на отвлечение внимания от агрессивных устремлений Вашингтона.

    Дипломат назвала домыслы США о намерениях России разработать противоспутниковое ядерное оружие прикрытием для реализации американских гегемонистских планов. Мораторий Запада на испытания противоспутниковых ракет она охарактеризовала как лицемерие, не затрагивающее арсенал США.

    Россия планирует представить проекты резолюций по предотвращению гонки вооружений в космосе на рассмотрение Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 5 октября по 6 ноября в Нью-Йорке. Москва призвала все государства поддержать эти документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Менк впервые официально признал развертывание американского оружия на орбите.

    В то же время в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность полной демилитаризации космического пространства.

    Директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин допустил боевое применение Штатами орбитальных систем для борьбы со спутниками.

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    16 сентября 2026, 04:07 • Новости дня
    Артисты отказались выступать с Эдом Шираном после скандала из-за Палестины

    Tекст: Антон Антонов

    Британский исполнитель Эд Ширан лишился всех артистов разогрева в своем концертном туре Loop из-за скандала вокруг рэпера Macklemore, который был исключен из тура из-за поддержки Палестины.

    Все четыре артиста, которые должны были выступать на разогреве у британского певца Эда Ширана в туре Loop, отказались от участия. В знак солидарности с рэпером от выступлений отказались датская поп-группа Lukas Graham, ирландский коллектив Beoga, ирландский певец Аарон Роу и американский музыкант Finneas, пишет британская газета Guardian.

    Внезапный отказ последовал через несколько часов после того, как Ширан подтвердил, что владельцы стадионов запретили проведение концертов, если рэпер Macklemore продолжит выступать вместе с ним. Поводом для исключения Macklemore из тура стали его высказывания со сцены в поддержку Палестины.

    Ширан заявил, что «потрясен конфликтом между Израилем и Палестиной» и «страданиями и болью, причиненными обеим сторонам». Он добавил, что попытки провести переговоры между сторонами не увенчались успехом, а решение площадок и промоутеров оказалось окончательным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более тысячи артистов призвали к бойкоту конкурса «Евровидение» из-за участия Израиля.

    Пять европейских стран ранее в знак протеста против допуска Израиля отказались от участия в «Евровидении-2026».

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    15 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Саудовская Аравия остановила погрузку нефти в порту Янбу

    Reuters: Саудовская Аравия остановила погрузку нефти в порту Янбу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Саудовская Аравия остановила отгрузку нефти в крупнейшем порту Янбу на Красном море после нападения беспилотников на стратегический трубопровод, пишет агентство Reuters.

    Инцидент затронул инфраструктуру, используемую для транспортировки сырья в обход Ормузского пролива, передает РИА «Новости». «Погрузка нефти в саудовском порту Янбу в Красном море была приостановлена через несколько дней после того, как крупнейший в мире экспортер нефти закрыл свой нефтепровод «Восток – Запад», – говорится в публикации Reuters.

    Значение порта Янбу для экспорта саудовской нефти значительно возросло на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ранее власти королевства подтвердили факт нападения дронов на трубопровод, соединяющий восточные месторождения с западным побережьем.

    Напомним, Министерство энергетики Саудовской Аравии приостановило прокачку нефти по магистрали «Восток – Запад». Эту инфраструктуру атаковали запущенные с территории Ирака беспилотники.

    В июле йеменские мятежники-хуситы совершили налет на объекты порта Янбу.

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    15 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    МИД предостерег Запад от бесконтрольного распространения ядерного оружия

    Захарова: НАТО следует серьезно отнестись к предупреждениям о ядерном оружии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные страны серьезно отнестись к предупреждениям Москвы о недопустимости бесконтрольного распространения ядерного оружия.

    Захарова призвала западноевропейских политиков серьезно относиться к предупреждениям Москвы по ядерному оружию. Заявление прозвучало на брифинге в ходе Всемирного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, передает ТАСС.

    «Мы рекомендовали бы вот этим западноевропейским горячим головам как-то трезво взглянуть на мир и отнестись со всей серьезностью к нашим предупреждениям», – подчеркнула дипломат. Она добавила, что прислушаться к этим словам полезно не только деятелям из Вильнюса и Хельсинки.

    Захарова также отметила, что снятие запретов на размещение ядерного оружия в странах НАТО ведет к его бесконтрольному распространению.

    «Это все предпосылки очевидные для появления на территории указанных стран оружия массового уничтожения. Но только не того оружия массового уничтожения, которое они бы ответственно контролировали…, это то оружие массового уничтожения, которое у них появится, западного происхождения и западной юрисдикции, которое они не будут иметь права ни посмотреть, ни то что уж контролировать», – сказала Захарова, отвечая на вопрос РИА «Новости» в ходе брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Александр Грушко пообещал учесть присоединение Финляндии к французской ядерной инициативе при военном планировании.

    Месяцем ранее глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен поддержала обсуждение расширения ядерного зонтика Франции на всю Европу.

    А летом официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала жесткие ответные шаги на снятие Хельсинки запрета на размещение ядерного оружия.

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    16 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    В НАТО рассказали о новых планах противовоздушной обороны

    Командующий ВВС США сообщил о внедрении новых планов перехвата ударных дронов

    В НАТО рассказали о новых планах противовоздушной обороны
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий ВВС США в Европе Джейсон Хайндс сообщил о внедрении новых планов НАТО по защите от дронов и крылатых ракет после инцидента в Литве.

    Командующий ВВС США в Европе и Африке, а также глава Объединенного авиационного командования НАТО Джейсон Хайндс заявил о получении задачи по реализации новых планов альянса, передает The War Zone.

    «Я не знаю, что на уме у Путина или его войск по поводу этих ударных дронов или даже крылатых ракет, подобных тем, что мы видели в воздушном пространстве Польши всего несколько месяцев назад», – отметил Хайндс, комментируя инцидент со сбитым беспилотником.

    По словам генерала, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич поручил ему полностью внедрить миссию Enhanced Vigilance Activity Eastern Sentry и новый План постоянной обороны 12 тыс. Эти инициативы призваны обеспечить страны альянса необходимыми возможностями для защиты воздушного пространства от дронов-камикадзе и крылатых ракет. Миссия была создана в сентябре 2025 года после многочисленных нарушений воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками и самолетами.

    Хайндс подчеркнул, что Россия может проверять готовность альянса, используя гибридные методы. Он признал, что использование боевой авиации НАТО для перехвата дронов является эффективным, но экономически невыгодным решением. Генерал выразил надежду на переход к более эффективным и дешевым средствам перехвата, включая наземные и недорогие ракеты класса «воздух-воздух». Европейские страны уже начинают следовать примеру США в использовании ракет с лазерным наведением для уничтожения беспилотников.

    Представитель ВВС США также отметил, что НАТО переходит от патрулирования воздушного пространства к полноценной противовоздушной обороне. Это связано с необходимостью быстрого и решительного реагирования на возникающие угрозы. Хайндс предположил, что гибридные действия могут быть одним из немногих доступных России рычагов, поскольку она не имеет преимущества в географии или боеготовности перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в ведении гибридных атак против Европы. Для укрепления восточного фланга Североатлантический альянс запустил военную операцию «Восточный часовой».

    Перед этим польский премьер Дональд Туск проинформировал руководство блока об уничтожении нарушивших воздушное пространство беспилотников.

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    15 сентября 2026, 18:09 • Новости дня
    Пентагон сообщил о дефиците боеприпасов из-за операции против Ирана

    Пентагон: Операция против Ирана истощила запасы боеприпасов США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военная кампания против Ирана вызвала нехватку боеприпасов в американском арсенале, следует из данных Пентагона.

    Активные боевые действия против Ирана истощили стратегические запасы американских боеприпасов, выявив уязвимости в военно-промышленной базе страны, говорится в докладе генерального инспектора Пентагона, передает РИА «Новости».

    «Управление заместителя министра по закупкам и обеспечению заявило, что расход боеприпасов в ходе операции «Эпическая ярость» привел к дефициту стратегических запасов и выявил проблемы в промышленной базе для пополнения запасов боеприпасов», – говорится в документе.

    Американское оборонное ведомство активно работает над исправлением ситуации. Меры включают оптимизацию закупок, сокращение сроков производства и создание резерва важнейших материалов.

    Авторы отчета добавляют, что усилия министерства направлены на ускорение работы действующих производственных линий. Планируется привлечь законодателей для расширения мощностей, обезопасить цепочки поставок и усилить интеграцию с союзниками ради компенсации нехватки запасов в стране.

    Напомним, американские вооруженные силы израсходовали на удары по Ирану боеприпасы стоимостью свыше 22 млрд долларов.

    Войска США потратили почти 80% запасов перехватчиков для ключевых систем противоракетной обороны.

    Заместитель министра обороны Стивен Файнберг провел экстренное совещание из-за дефицита снарядов.

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    15 сентября 2026, 18:48 • Новости дня
    Главы МЧС России и Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МЧС России Александр Куренков и генеральный директор гражданской обороны Саудовской Аравии Хамад Сулейман аль-Фарадж обсудили вопросы безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

    В Москве прошла встреча главы МЧС Александра Куренкова и руководителя гражданской обороны Саудовской Аравии Хамада Сулеймана аль-Фараджа, сообщается на сайте российского ведомства. Стороны обсудили сотрудничество в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и подготовку специалистов.

    «Наши специалисты находятся в постоянном контакте по широкому спектру вопросов и всегда готовы оказать друг другу методическую и практическую помощь. Такой уровень взаимодействия создает хорошие возможности для дальнейшей совместной работы», – отметил Куренков.

    В июле делегация российского ведомства посетила Эр-Рияд, где ознакомилась с работой коллег. По итогам поездки были разработаны предложения по совместным мероприятиям до 2029 года. Кроме того, представители Саудовской Аравии приняли участие в выставке «Комплексная безопасность» в Казани, где изучали современные технологии, включая искусственный интеллект и беспилотники.

    Особое внимание на встрече уделили безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, важных для экономики обеих стран. Российская сторона предложила саудовским специалистам пройти обучение на полигоне в Оренбурге, где отрабатывают тушение резервуаров с нефтепродуктами. Также обсуждалось развитие пожарно-спасательного спорта, соревнования по которому пройдут в ноябре в Азербайджане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года глава МЧС России Александр Куренков посетил Саудовскую Аравию с рабочим визитом.

    Напомним, в начале сентября объекты энергетической инфраструктуры на юге королевства подверглись атаке. Спустя несколько дней беспилотники из Ирака повредили саудовский нефтепровод «Восток – Запад».

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