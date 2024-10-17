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Афганистан объявил о начале расследования убийства 250 мигрантов на границе
Афганское временное правительство заявило о намерении расследовать инцидент с убийством 250 мигрантов
Временное правительство Афганистана начало расследование возможного убийства 250 афганских мигрантов на иранско-пакистанской границе после слухов в СМИ и заявления иранского дипломата.
Временное правительство Афганистана начало расследование инцидента с возможным убийством около 250 афганских мигрантов на иранско-пакистанской границе. Об этом заявил официальный представитель Исламского эмирата Забиулла Моджахед, сообщает РИА «Новости».
Моджахед отметил, что пока нет точной информации, а различные учреждения Исламского эмирата проводят расследование.
Региональные СМИ, ссылаясь на иранскую правозащитную организацию Haalvsh, утверждают, что иранские пограничники открыли огонь по афганским мигрантам, пытавшимся проникнуть в Иран из Пакистана. Инцидент произошел вечером 13 октября в районе пограничного перехода в шахрестане Сераван. По данным Haalvsh, погибли около 250 человек.
Посол и специальный представитель Ирана в Афганистане Хасан Каземи Куми опроверг эти утверждения. Он заявил, что, согласно проверкам из надежных источников, информация о гибели десятков мигрантов на границе Серавана не соответствует действительности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии произошел скандал вокруг расследования Би-би-си в отношении одного из эскадронов 22-го полка Особой воздушной службы, который в 2010-2011 годах в Афганистане занимался убийствами мирных граждан. Позднее британское министерство обороны признало, что обвинения в убийствах спецназом мирных жителей оказались обоснованными.
Кроме того, сообщалось, что делегация движения «Талибан*», возглавляемая и. о. главы МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки, посетила Москву для участия в «московском формате» консультаций по Афганистану.