Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.16 комментариев
Британия признала сообщения об убийствах мирных афганцев спецназом достоверными
Times сообщила о признании Лондоном точности сообщений об убийствах британским спецназом мирных граждан Афганистана
Британское министерство обороны признало, что обвинения в убийствах спецназом мирных жителей Афганистана в 2010–2012 годах оказались обоснованными, сообщила Times.
Это стало известно в рамках текущего независимого расследования, которое изучает действия британских военных, подозреваемых в убийстве безоружных афганских мирных жителей. В ходе расследования выяснилось, что военная полиция Британии могла преждевременно закрыть дело, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.
В 2019 году, по данным газеты, чиновники министерства обороны сообщили Бену Уоллесу, занимавшему тогда пост главы ведомства, о необходимости завершения расследования до появления новых обвинений в СМИ. В то время Уоллесу дали понять, что доказательства преступного поведения отсутствуют. Однако министр заявил, что отверг предложение прекратить расследование и призвал обратить внимание на публикации в прессе, которые могли бы пролить свет на ситуацию.
«В записке управления взаимодействия с судами министерства обороны, которая пришла несколько дней спустя, говорилось: «Многие из обвинений... в целом точны», – пишет Times.
Напомним, расследование ведется в связи с деятельность бойцов спецназа SAS, которых обвиняют в убийстве более 50 безоружных афганцев.