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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Путин изменил мировой расклад

    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

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    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

    17 комментариев
    2 ноября 2026, 10:16 • Новости дня

    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет

    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и глава военного ведомства Германии Борис Писториус обсудят в Берлине разделение обязанностей по разработке новых дальнобойных ракет и гиперзвукового оружия.

    Лондон и Берлин планируют создать оружие, способное поражать цели на расстоянии более 2 тыс. километров. Этот проект должен позволить европейским странам наносить удары без опоры на американские ракеты, пишет Politico.

    Британия возглавит разработку низколетящей крылатой ракеты, которая должна быть готова к 2032 году. Германия возьмет на себя создание гиперзвукового планера, поступление которого на вооружение ожидается к 2035 году. На эти цели Лондон выделил 770 млн фунтов стерлингов на четыре года, а Берлин заложил в бюджет более 9 млрд евро будущих расходов.

    Для создания гиперзвукового оружия немецкое министерство обороны планирует привлечь две компании: европейского производителя MBDA и германо-британский стартап Hypersonica. Ожидается, что к 2029 году они представят конкурирующие экспериментальные версии. При этом участие французской компании ArianeGroup в разработке ракетного ускорителя оказалось под вопросом из-за ограничений на использование технологий.

    Кроме того, Германия рассматривает возможность присоединения к программе создания нового истребителя GCAP вместе с Великобританией, Италией и Японией. Однако внутренние документы немецкого военного ведомства показывают, что Берлин считает более предпочтительным сотрудничество со Швецией и Испанией из-за опасений потери влияния в британском проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica привлекла 100 млн евро от американских фондов для создания гиперзвуковых ракет большой дальности. В среду канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя. Летом Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

    1 ноября 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии

    Политолог Ткаченко: Протесты во Франции стали спусковым крючком беспорядков в Германии

    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии
    @ Michael Probst/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Среди немецкой молодежи давно копилось недовольство политикой центральных властей в части экономики и карьерных лифтов. При этом саму эскалацию столкновений в Германии можно считать следствием начавшихся ранее беспорядков во Франции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее акции протеста охватили более 30 городов Германии.

    «Проблемы молодежи в ряде европейских стран и в Германии в частности обострились в последние годы. Фундаментальных причин у протестов две: рост уровня безработицы среди молодых, а также отсутствие перспектив вертикальной мобильности», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Кроме того, добавил он, широкое распространение искусственного интеллекта еще больше затрудняет вход молодежи в широкую номенклатуру профессий. «Недовольству способствует также экономическая стагнация и тот факт, что определенное повышение доходов населения съедается инфляцией», – продолжил собеседник.

    По его словам, французские протесты стали для немецких митингующих своеобразным примером того, как общество может решать свои запросы к власти. «При этом во Франции главным спусковым крючком беспорядков стало недовольство миграционной политикой. Впрочем, эти настроения находят понимание и у части немецких протестующих, например – среди сторонников троцкистских и радикальных социал-демократических идей», – детализировал аналитик.

    Однако политолог оценивает немецкий революционный потенциал ниже французского. «Массовые выступления во Франции, а также Италии или Испании могли бы привести к правительственному кризису. В Германии такое прогнозировать пока трудно. Если канцлер Фридрих Мерц в ближайшее время покинет пост, то причинами будут далеко не только беспорядки в ряде городов», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее во Франкфурте вспыхнули беспорядки после разгона силовиками изначально мирной акции, одним из организаторов которой было движение «Поколение Z решает». Полиция оцепила район вокруг торговой улицы Цайль. Были арестованы 30 человек, разбиты витрины магазинов, разграблены торговые точки, сообщает портал Hessenschau.

    В ходе столкновений бунтовщики запускали в полицию фейерверки, а также бросали камни и бутылки. Правоохранители помимо водометов и бронетехники задействовали вертолет и беспилотники. Также были вызваны подразделение специального назначения (SEK) и федеральная полиция.

    Премьер-министр земли Гессен Борис Рейн заявил, что он «шокирован беспределом насилия». «Любой, кто ведет себя подобно нападавшим во Франкфурте, не является частью нашего общества», – отметил политик. Председатель профсоюза местной полиции Йенс Морхерр указал: «Развитие событий не оставляло силовикам иного выбора, кроме как разогнать демонстрацию».

    Беспорядки были зафиксированы и в Гамбурге, где в районе центрального вокзала предположительно взорвалась крупная петарда. Местная полиция призвала собравшихся разойтись и также начала задерживать манифестантов.

    Всего в субботу акции протеста охватили более 30 городов Германии, для участия в них зарегистрировались свыше 177 тыс. человек. Основными требованиями протестующих стали отказ от возвращения к обязательной военной службе, проведение реформы образования и борьба с ростом стоимости жизни. Организаторы заявляли о мирном характере митингов и выражали солидарность с молодежными движениями во Франции, Бельгии и Испании.

    При этом сейчас в ФРГ активно стекаются многочисленные ультралевые активисты из других европейских стран. Политолог Александр Камкин объяснял газете ВЗГЛЯД, что Германия может стать для радикалов идеальной площадкой для эскалации насилия.

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    2 ноября 2026, 08:41 • Новости дня
    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй побоялся возвращаться из России

    Британский политик Галлоуэй заявил о страхе возвращаться на родину из России

    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй побоялся возвращаться из России
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что боится возвращаться на родину из России из-за опасений повторного задержания.

    Парламентарий не рискует ехать в Соединенное Королевство вместе с супругой, поскольку они не чувствуют себя в безопасности на родине из-за прошлых визитов в Москву, передает РИА «Новости».

    «Нет гарантий, что снова не произойдет то же самое или что-то еще похуже», – подчеркнул Галлоуэй.

    Политик добавил, что сейчас он и его жена ведут насыщенную жизнь. В последнее время супруги находятся в России, а также посещают другие государства БРИКС. Опасения политика связаны с тем, что в 2025 году его уже задерживали в аэропорту после возвращения из российской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй назвал смехотворными заявления западных элит о международной изоляции Москвы.

    Летом официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение отсутствием британских санкций против Владимира Зеленского на фоне задержания сотрудника телеканала RT в Лондоне.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    1 ноября 2026, 21:19 • Новости дня
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Федерация хоккея Германии рассматривает возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным соревнованиям, заявил председатель правления организации Франк Лутц.

    «Я не хочу рисовать мрачную картину и ставить под сомнение целесообразность турнира, но, конечно, мы должны рассматривать вариант с отказом от проведения чемпионата мира. Я верю, что мы найдем решение, я довольно оптимистично настроен в этом вопросе», – заявил Лутц в эфире MagentaTV, передает ТАСС.

    По его словам, возможный отказ от турнира связан с финансовыми трудностями. Он пояснил, что федерации придется столкнуться с возросшими расходами, особенно на безопасность. Лутц добавил, что этот вопрос необходимо обсудить с немецкими политиками и Международной федерацией хоккея (IIHF).

    Он также отметил потенциальные проблемы с получением виз российскими хоккеистами. Лутц подчеркнул, что решение о выдаче виз является политическим, и вопрос о том, насколько далеко готово зайти правительство Германии, станет предметом дискуссии. Он добавил, что федерация не может повлиять на это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о конце дискриминации в мировом хоккее после решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских сборных.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением суда о возвращении россиян на соревнования.

    Хоккейный союз Германии выступил против участия сборных России в турнирах IIHF.

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    1 ноября 2026, 16:36 • Новости дня
    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй высмеял слова об «изоляции» России

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй после посещения саммита Россия – Африка назвал смехотворными заявления западных элит о международной изоляции Москвы.

    Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй посетил прошедший в Москве 28 и 29 октября форум Россия – Африка и убедился в ошибочности западных оценок статуса РФ на мировой арене, передает РИА «Новости».

    «Они понимают, что их идея о том, что Россия изолирована, теперь слишком смехотворна, так что они даже не пытаются об этом говорить», – сказал политик.

    По его словам, сейчас британские элиты сменили риторику и пытаются убедить население в том, что сохраняющие связи с Москвой государства просто сошли с ума. Галлоуэй добавил, что рассудок, по мнению Лондона, якобы сохранили только они и еще отдельные страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом глава Рабочей партии Британии Джордж Гэллоуэй восхитился выступлением президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

    Весной пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Лондона снять ограничения на поставки произведенных из отечественного сырья нефтепродуктов проявлением прагматизма.

    В прошлом году Гэллоуэя и его супругу во время допроса в аэропорту Лондона спросили о симпатии к министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

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    1 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    В собранных немецкими детьми на Хеллоуин сладостях нашли иглы и магниты

    В Германии дети нашли в собранных на Хеллоуин сладостях иглы и магниты

    Tекст: Ольга Иванова

    Опасные посторонние предметы обнаружены в конфетах, собранных детьми во время Хеллоуина в немецких федеральных землях Тюрингия и Рейнланд-Пфальц, сообщили в полиции.

    В ночь на Хеллоуин в Тюрингии и Рейнланд-Пфальце в собранных детьми сладостях и на их упаковках нашли опасные посторонние предметы, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-TV.

    В Винцингероде (Тюрингия) дети нашли металлические иглы при распаковке конфет. В Аппенхайме (Рейнланд-Пфальц) девятилетний мальчик обнаружил два магнита в жевательной конфете. Никто не пострадал.

    Правоохранительные органы начали расследование по подозрению в покушении на причинение опасных телесных повреждений. Полиция призвала родителей тщательно проверять собранные детьми сладости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье жителям Британии пригрозили крупными штрафами за выброшенные после Хеллоуина тыквы.

    В субботу школьница в Иваново попала в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина.

    В мае суд в Германии признал обманом покупателей уменьшение веса шоколадок Milka.

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    1 ноября 2026, 20:57 • Новости дня
    Меркель предупредила об угрозе раскола германского общества

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель указала на опасность попыток популистских сил расколоть общество и возбудить в нем ненависть.

    Свое мнение о ситуации в стране политик высказала во время церемонии вручения международной премии имени Феликса Мендельсона в Лейпциге, передает ТАСС.

    «Есть народ, потом есть элиты и те, кто совсем недавно стал гражданином, затем есть те, кто уже несколько дольше является гражданином. И так предпринимаются попытки разделить общество на слои, возбудить ненависть, пытаются внести различия и тем самым вызвать зависть», – заявила Меркель.

    Она подчеркнула, что в Германии вся власть исходит от народа, которым являются абсолютно все граждане. По словам экс-канцлера, при этом не имеет значения, прибыл ли человек из ГДР или является сирийцем, получившим паспорт всего три года назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность в необходимости избрания женщины на пост президента страны.

    В прошлом месяце значительная часть жителей ФРГ назвала ее более эффективным руководителем правительства по сравнению с действующим канцлером Фридрихом Мерцем.

    В прошлом году Меркель раскритиковала партию АдГ за деление граждан страны на элиты и народ.

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    1 ноября 2026, 16:22 • Новости дня
    Дмитриев объяснил беспорядки в Германии отказом ЕС от газа из России

    Дмитриев связал протесты в Германии с отказом Евросоюза от российского газа

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал высокие цены на энергоносители в Евросоюзе и беспорядки в Германии с отказом Европы от российского газа.

    Дмитриев прокомментировал новость о разграблении магазинов в немецком Франкфурте во время протестов из-за повышения стоимости жизни, передает РИА «Новости».

    «Как и ожидалось, высокие цены ЕС на энергоносители из-за безответственного отказа от российского газа означают деиндустриализацию, беспорядки и мародерство. Эта причинно-следственная связь также обусловлена суицидальными миграционными мерами и упорным нежеланием исправлять ошибки», – отметил глава РФПИ.

    В субботу молодежные протестные акции прошли в 34 городах Германии. В них зарегистрировались более 180 тыс. человек. Они требовали провести реформу образования, бороться с ростом стоимости жизни и отказаться от возвращения обязательной военной службы в ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье политолог Станислав Ткаченко назвал эскалацию столкновений в Германии следствием беспорядков во Франции. В тот же день Дмитриев назвал беспорядки во Франкфурте-на-Майне результатом неспособности канцлера Фридриха Мерца принимать и исправлять ошибки. В субботу Дмитриев заявил о неблагополучной ситуации в Европе на фоне протестов в Польше.

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    1 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    В Бундестаге предупредили об отсутствии страхового запаса газа в Германии

    Bild: У Германии практически не осталось страховых запасов газа на зиму

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия практически не имеет страхового запаса природного газа на предстоящую зиму из-за пустых хранилищ, заявил депутат Бундестага от партии «Зеленые» Михаэль Келльнер.

    «Газовые хранилища настолько пусты, что у Германии практически нет страхового запаса на зиму. Поэтому каждый холодный фронт, каждый небольшой сбой в цепочке поставок будет немедленно приводить к росту цен на газ», – заявил политик. Он также раскритиковал министра экономики Катерину Райхе. На 1 ноября немецкие хранилища оказались заполнены лишь на 61,4% при минимальной норме в 70%, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Федеральное сетевое агентство Германии называет ситуацию со снабжением стабильной. Власти делают ставку на трубопроводный газ из Норвегии и других европейских государств, а также на поставки сжиженного природного газа через СПГ-терминалы.

    Представитель объединения операторов газовых хранилищ INES Себастьян Хайнерманн предупредил о начале отопительного сезона с пониженными резервами безопасности. Риски могут возрасти при сильных морозах или перебоях с импортом. Низкий уровень запасов ограничивает суточные объемы извлечения топлива, из-за чего ситуация рискует стать критической в феврале или марте в случае затяжных холодов. Даже при наличии достаточных объемов газа сохраняется угроза роста цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей зимовку европейцев с низкими запасами газа.

    Заполненность европейских подземных хранилищ по итогам октября составила рекордно низкие с 2011 года 74,68%.

    В субботу немецкий политик Маркус Фронмайер назвал безумием решения Европейской комиссии о закупках газа у России.

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    1 ноября 2026, 11:49 • Новости дня
    В ФРГ начали расследование заявления об ответственности за поджог Rheinmetall

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Германии расследует заявление об ответственности за поджог строительной техники на площадке немецкого оборонного концерна Rheinmetall в аэропорту Кассель-Кальден.

    Заявление об ответственности было опубликовано на платформе, которую Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ относит к леворадикальным. Правоохранители рассматривают версию о преднамеренном поджоге, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Deutschlandfunk.

    В ночь на пятницу в аэропорту Кассель-Кальден на западе Германии произошел пожар, в результате которого пострадало несколько единиц строительной техники.

    Rheinmetall намеревался построить на этом месте логистический и учебный центр, а также центр испытаний беспилотников. В проект планировалось инвестировать свыше 260 млн евро.

    Министр внутренних дел Гессена Роман Позек расценил инцидент как целенаправленную атаку, отметив, что это не первый случай правонарушений в регионе, возможно, совершенных по леворадикальным мотивам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы федеральной земли Гессен начали расследовать возможный поджог строительной техники на площадке будущего логистического центра немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

    В середине октября группа протестующих заблокировала автомобильное движение в берлинском районе Веддинг перед территорией концерна Rheinmetall.

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    1 ноября 2026, 14:25 • Новости дня
    Глава МВД Германии обвинил левых радикалов и мигрантов в беспорядках

    МВД Германии назвало мигрантов и левых радикалов виновниками беспорядков

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил, что левые группировки и выходцы из эмигрантской среды спровоцировали массовые беспорядки на мирных молодежных акциях.

    Мирные демонстрации в немецких городах переросли в столкновения с полицией из-за действий готовых к насилию радикалов и дебоширов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Готовые к насилию левые группировки и дебоширы из мигрантской среды воспользовались мирными демонстрациями, проходившими днем, и захватили их под свой контроль», – заявил Добриндт.

    Он поблагодарил сотрудников полиции, чьи действия позволили предотвратить вспышки насилия по примеру Парижа. По словам министра, участников погромов устанавливают по видеозаписям для привлечения к суровой ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу объединенный протест левых сил и молодежных движений в Берлине обернулся массовыми беспорядками.

    Немецкая полиция начала задерживать участников молодежных протестов с применением перцового газа.

    В тот же день масштабные демонстрации по призыву инициативы «Поколение Z решает» охватили более 30 городов Германии.

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    1 ноября 2026, 12:39 • Новости дня
    Британцам пригрозили штрафом в 50 тыс. фунтов за выброшенные тыквы

    Liverpool Echo: Британцам пригрозили тюрьмой за выброшенные тыквы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителям Великобритании может грозить крупный денежный штраф или тюремное заключение за выброс декоративных тыкв в парках и лесах после празднования Хеллоуина.

    Жителям Великобритании может грозить наказание за оставление в лесах и сельской местности несвежих тыкв, которые использовались для украшения на Хеллоуин. Местные жители ошибочно полагают, что пищевые отходы помогут обитающим там животным, однако в реальности они наносят вред природе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Liverpool Echo.

    При поимке с поличным нарушители получат штраф до 5 тыс. фунтов стерлингов (около 6,7 тыс. долларов). Если дело будет передано в магистратский суд, максимальная сумма взыскания возрастет до 50 тыс. фунтов, а виновника могут отправить в тюрьму на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Иваново школьница попала в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина.

    Ранее член Ассоциации юристов России Ольга Турунина предупредила о штрафах за неправильную утилизацию живых елок после новогодних праздников.

    Также адвокат Олег Зернов заявил о риске получить штраф или арест за использование сатанинской символики во время празднования Хеллоуина.

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    1 ноября 2026, 16:19 • Новости дня
    Telegraph: Британская Kistos свернула инвестиции в газохранилища из-за налогов

    Tекст: Ольга Иванова

    Гендиректор британской энергетической компании Kistos Питер Манн заявил об отказе от инвестиций в новые мощности газохранилищ в стране из-за высоких налогов.

    Британская энергетическая компания Kistos перенаправит капитал в страны с более благоприятным налоговым режимом, например в Оман, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «Владелец одного из крупнейших в Великобритании газохранилищ отказывается от инвестиций в стране в пользу Ближнего Востока из-за губительной энергетической политики правительства», – пишет издание.

    По оценке Манна, Kistos оставалась единственной британской компанией, вкладывавшей частные средства в увеличение внутренних газовых мощностей. Ей принадлежит хранилище Hill Top, способное обеспечить 11% суточной потребности страны.

    За последние десятилетия Великобритания закрыла ряд крупных газохранилищ, из-за чего текущих запасов хватит лишь на несколько дней. Емкость хранилищ в стране составляет около 17,8 тераватт-часа, тогда как в Латвии этот показатель достигает 24,4 тераватт-часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заполненность подземных хранилищ газа в странах Европы по итогам октября составила 74,68%.

    Стоимость газа в ЕС выросла до 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

    Весной глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности масштабного энергетического кризиса в европейских странах и Британии.

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    1 ноября 2026, 21:06 • Новости дня
    Летевший из Британии в Испанию самолет подал аварийный сигнал

    Летевший из Британии в Испанию самолет British Airways подал аварийный сигнал

    Tекст: Ольга Иванова

    Самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Великобритании в Пальму-де-Майорку, подал аварийный сигнал и возвращается в Лондон.

    Самолет вылетел в 19:23 мск из лондонского аэропорта Гатвик и направился на юг. Борт подал аварийный сигнал под кодом 7700, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 20:50 мск воздушное судно направляется назад в сторону Лондона, постепенно снижая высоту.

    Код 7700 – это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет авиакомпании Jet2 передал сигнал общей чрезвычайной ситуации на пути из Греции в Британию.

    В четверг пассажирский самолет подал сигнал тревоги после вылета из Еревана в Минеральные Воды.

    В тот же день самолет совершил штатную посадку в Архангельске после срабатывания пожарной сигнализации.

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    1 ноября 2026, 15:12 • Новости дня
    В Лондоне задержали свыше 300 человек на пропалестинской акции

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудники британской полиции задержали 325 человек во время акции протеста в поддержку запрещенного пропалестинского движения Palestine Action, которая прошла у посольства США в Лондоне.

    «Вчера были задержаны в общей сложности 325 человек. Подавляющее большинство задержаний – 320 – было произведено за выражение поддержки запрещенной организации», – приводит РИА «Новости» сообщение Скотленд-Ярда.

    Демонстрация прошла в субботу у здания американской дипмиссии на юге британской столицы. Сотни участников выразили протест против действий США и Израиля на Ближнем Востоке.

    Движение Palestine Action было запрещено в Великобритании в 2025 году. Членство в нем или выражение поддержки этой организации считается уголовным преступлением, за которое грозит до 14 лет лишения свободы. Несмотря на это, сторонники группы регулярно устраивают протесты, сопровождающиеся массовыми задержаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Скотленд-Ярд сообщил о задержании 139 участников акции против запрета Palestine Action.

    В тот же день акция в поддержку движения началась у американского посольства в Лондоне.

    Летом в Лондоне задержали более 70 участников митинга в поддержку пропалестинских активистов.

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    2 ноября 2026, 03:29 • Новости дня
    Хакеры атаковали смартфоны депутатов Бундестага и членов правительства Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Неизвестные злоумышленники попытались взломать смартфоны депутатов Бундестага и членов федерального правительства, сообщил министр цифровых технологий Германии Карстен Вильдбергер.

    «Речь идет о сообщении от Apple о том, что определенные устройства могли быть скомпрометированы так называемым шпионским ПО», – приводит слова Вильдбергера Bild.

    По данным Федерального ведомства по информационной безопасности Германии (BSI), с 29 октября на несколько iPhone пришло уведомление от Apple об угрозе кибератаки с использованием шпионской программы, разработанной коммерческими поставщиками. В ведомстве рекомендовали пострадавшим политикам исходить из того, что их устройства могут быть скомпрометированы.

    Ожидается, что инцидент станет одной из тем обсуждения на открывающемся в понедельник в Берлине Цифровом саммите правительства Германии. Вредоносное программное обеспечение позволяет злоумышленникам читать зашифрованные сообщения, отслеживать местоположение, а также тайно включать микрофон и камеру устройства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной хакерской атаке.

    В августе владельцы устройств на базе Android из более чем 26 стран столкнулись со шпионским программным обеспечением DragonDoll.

    В июле внешнеполитическое ведомство Германии вызвало российского дипломата для разъяснения позиции Берлина на фоне обвинений в хакерских атаках.

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