Юрист Турунина дала рекомендации по утилизации ёлки после праздников

Tекст: Катерина Туманова

«После завершения праздников граждане обязаны соблюдать местные правила благоустройства и обращения с отходами. В крупных городах работают специализированные пункты приема, куда можно сдать дерево. После переработки елку используют в качестве удобрения или подстилок для животных», – рассказала она РИА «Новости».

Турунина подчеркнула, что выбрасывать елки в обычные мусорные контейнеры запрещено, так как они считаются крупногабаритными отходами и подлежат особой утилизации.

За нарушение требований предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей, а при повторном нарушении в течение года сумма увеличивается до 5 тыс. рублей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист Хаминский предупреждал до Нового года о штрафе и тюремном сроке за вырубку ели.

