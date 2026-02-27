  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    27 февраля 2026, 03:43 • Новости дня

    Карантин по бешенству ввели в селе Амурской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Гродеково зафиксировали случай бешенства у дикой лисицы, что привело к введению карантина и дополнительным мерам ветеринарной безопасности.

    Карантин по бешенству ввели в селе Гродеково Благовещенского округа Амурской области, передает РИА «Новости».

    Источником опасного заболевания стала дикая лисица, которую заметили местные жители, когда она проявляла агрессию по отношению к собакам во дворах. Неадекватное поведение животного, по словам специалистов, является одним из признаков бешенства.

    После лабораторных исследований диагноз подтвердился, а специалисты ветеринарной службы приступили к проведению необходимых мероприятий, таких как дезинфекция территории.

    Дворовых собак уже осмотрели, ран от укусов у них не обнаружено, однако им проведут повторную вакцинацию от бешенства для профилактики.

    Как уточнили в управлении ветеринарии, это уже третий случай занесения бешенства от диких животных в регионе за февраль.

    Подобные случаи ранее были зарегистрированы в городе Белогорске и селе Гильчин Тамбовского округа. Жителям Амурской области рекомендовали соблюдать осторожность при посещении лесов и не забывать о прививках домашних животных.

    Начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов подчеркнул, что заболевание могут переносить и мелкие животные, включая грызунов, поэтому в зоне риска оказываются все питомцы, имеющие доступ на улицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тамбовском округе Амурской области ввели карантин по бешенству после обнаружения вируса у двух диких хищников.

    Власти Московской области ввели карантин по бешенству в доме четыре на улице Молодежная в городе Реутов.

    На территории спортивного центра «Уфимский сокол» дикая рысь напала на девочку-подростка и погибла до прибытия экстренных служб.

    26 февраля 2026, 18:07 • Новости дня
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на использование канцлером Германии Мерцем цитат французского писателя, вдохновлявшего Геббельса, в своих антироссийских заявлениях.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в своих антироссийских заявлениях использует цитаты Астольфа де Кюстина, французского писателя XIX века, чьи труды вдохновляли Йозефа Геббельса. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что подобное невежество и цитирование идейных вдохновителей нацистов политиками Германии представляет опасность для самих немцев, передает ТАСС.

    На брифинге Захарова подчеркнула, что Мерц уже второй раз за неделю процитировал де Кюстина, назвав Россию страной «в глубочайшем варварстве». «Нет, то, что у немецких, германских политиков с образованием, логикой и вообще кругозором большие проблемы, мы это поняли. Но не надо вновь и вновь об этом напоминать», – заявила Захарова. Она добавила, что канцлер Германии продемонстрировал, кого считает своими политическими кумирами.

    Захарова уточнила, что спустя примерно сто лет после публикации трудов де Кюстина, Геббельс лично приказал переиздать его книги, и выразила уверенность, что об этом не знают ни Мерц, ни его советники. Дипломат напомнила, что римляне называли варварами как раз германские племена, которые в итоге разрушили Рим.

    Она также высказалась о современных проявлениях русофобии в Германии, подчеркнув сомнительность цивилизованности страны, где «грабеж чужого имущества» на таможне становится нормой.

    По мнению Захаровой, нынешняя ситуация вызывает вопросы к гражданам Германии относительно незнания их чиновниками элементарных фактов, таких как статус Гренландии в ЕС, и использования канцлером цитат, вдохновлявших Геббельса. Она заключила, что эта история в первую очередь опасна для самих немцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров, несмотря на экономическое превосходство.

    Также он заявлял о готовности Евросоюза к переговорам с Россией. Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    26 февраля 2026, 14:52 • Новости дня
    Лукашенко ответил шуткой на обращение «господин президент» в Кремле
    Лукашенко ответил шуткой на обращение «господин президент» в Кремле
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил в ответ на обращение «господин президент» во время визита в Кремль.

    Соответствующее видео опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

    Лукашенко прибыл в российскую столицу для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

    Белорусский лидер приехал на автомобиле Aurus. Во время встречи комендант Кремля Сергей Удовенко поприветствовал его словами: «господин президент». Лукашенко с иронией ответил: «Хорошо бы твои слова – да Богу в уши. Может, господином когда-то и стану».

    Перед началом заседания президенты России и Белоруссии обменялись короткой беседой, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

    Накануне Кремль анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    26 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей

    Греф: Курс доллара к концу года составит 95-100 рублей

    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный прогноз по курсу доллара на текущий год составляет 85-90 рублей, сообщил глава «Сбера» Герман Греф в ходе разговора с аналитиками и журналистами.

    При этом он отметил, что его личная оценка курса на конец года – 95-100 рублей за доллар, передает РИА «Новости».

    По словам Грефа, нынешняя ситуация не позволяет ожидать крепкого рубля. «Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям», – заявил он. Он подчеркнул, что платежный баланс в прошлом году составил 40 млрд долларов, а в этом году, по прогнозам, может снизиться до 10 млрд долларов.

    Греф добавил, что курс 80 рублей за доллар при таких параметрах был бы невероятным и противоречит теории, логике и практике. Он отметил, что многое зависит от политики Центрального банка и решений по операции зеркалирования. Также глава «Сбера» напомнил о заявлении министра финансов о снижении цены отсечения.

    По мнению Грефа, рубль начнет расти уже со второго квартала, однако темпы роста пока невозможно оценить.

    Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что курс доллара к концу года прогнозируется в диапазоне 87–89 рублей.

    26 февраля 2026, 16:20 • Новости дня
    Утвержден состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ

    Григоренко и Орешкин назначены сопредседателями комиссии по ИИ

    Утвержден состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред правительства России и руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, а также заместитель главы администрации президента Максим Орешкин назначены сопредседателями президентской комиссии по искусственному интеллекту.

    Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

    В состав комиссии вошли министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава «Сбера» Герман Греф, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Также среди членов – мэр Москвы Сергей Собянин, министр цифрового развития Максут Шадаев, помощник президента Алексей Дюмин, спецпредставитель по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков, советник «Яндекса» Тигран Худавердян и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Ранее Путин призвал активизировать внедрение искусственного интеллекта в армии.

    26 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Путин объявил о восстановлении пригородных поездов между Россией и Белоруссией

    Путин: Россия и Белоруссия восстановят пригородное ж/д сообщение

    Путин объявил о восстановлении пригородных поездов между Россией и Белоруссией
    @ Евгений Курсков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Белоруссия намерены восстановить прямое пригородное железнодорожное сообщение между соседними регионами, объявил президент России Владимир Путин во время заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    Путин отметил, что транспортная сеть, соединяющая две страны, продолжает расширяться, передает ТАСС. По его словам, принято решение о воссоздании пригородных железнодорожных маршрутов между приграничными областями.

    Ранее первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич сообщил, что Белоруссия и Россия обсуждают запуск трансграничных пригородных пассажирских поездов между сопредельными регионами двух стран.

    В декабре посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о новых ночных поездах «Ласточка».

    26 февраля 2026, 20:05 • Новости дня
    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева

    МИД Франции отреагировал на обвинения СВР России по ядерной бомбе для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Франции сочло публикацию СВР РФ по теме передачи ядерной бомбы Украине проявлением агрессивного поведения России.

    Париж считает публикацию Службой внешней разведки России данных о подготовке Францией и Британией передачи Украине ядерной бомбы проявлением агрессивного поведения. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре, передает ТАСС.

    «Два дня назад Россия продемонстрировала чрезвычайно агрессивное поведение, выдвинув совершенно абсурдные обвинения», – заявил Конфавре на брифинге. По его словам, французское внешнеполитическое ведомство ограничилось реакцией через свой аккаунт French Response в соцсетях, не публикуя отдельного официального заявления.

    Журналист задал вопрос о заявлениях МИД РФ по поводу возможной отправки военных Франции и Британии на Украину, но представитель МИД Франции акцентировал внимание именно на публикации СВР. Конфавре обвинил Россию в эскалации конфликта, не вдаваясь в детали обсуждения западных военных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие Киеву.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подготовил программное заявление для нации о ядерном сдерживании и безопасности Европы.


    26 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    «Радио Судного дня» передало два зашифрованных сообщения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В эфире загадочной радиостанции УВБ-76 прозвучали два закодированных голосовых сообщения с необычными наборами слов и цифр.

    Радиостанция УВБ-76, которую называют «Радио Судного дня», вновь активировалась 26 февраля, сообщает Телеграм-канал «УВБ-76 логи».

    Первый сигнал был зафиксирован в 12:32 по московскому времени, в эфире прозвучало: «НЖТИ 32441 МАЙНОСТЯГ 7202 6932». Второе сообщение было передано в 13:55 и содержало фразу: «НЖТИ 43482 КОВАРНЫЙ 1501 1442».

    УВБ-76 – российская загадочная радиостанция, известная также как «Радио Судного дня» и «Жужжалка», работает на коротковолновой частоте и периодически транслирует голосовые передачи со словами и числами. Большую часть времени эфир заполняет характерный жужжащий фон, который иногда прерывается подобными сообщениями.

    Официальное назначение радиостанции и смысл передаваемых сообщений не раскрываются. В экспертном сообществе предполагают, что станция используется для передачи секретных сигналов военным структурам России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 февраля радиостанция «Судного дня»  передала сразу 23 сообщения за день. Двумя днями ранее «Жужжалка» передала в эфир слово «нищенка». А 14 января в эфире УВБ-76 прозвучало слово «люэсобаул», которое ранее не встречалось в передаваемых шифровках.

    26 февраля 2026, 21:44 • Новости дня
    Управляющая пиццерией «Додо» уволилась после скандала с собакой

    Управляющая пиццерией «Додо» уволилась после скандала с собакой в Челябинске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После увольнения курьера за помощь бездомной собаке управляющая челябинской пиццерией «Додо» ушла из компании и уехала из города.

    Управляющая одной из челябинских пиццерий сети «Додо» покинула работу после скандала с увольнением курьера, сообщает Telegram-канал компании. Ранее женщину отстранили от работы после того, как она уволила курьера за то, что он укрыл пледом бездомную собаку возле заведения, используя для этого плед, принадлежавший компании.

    В заявлении компании говорится: «Управляющая Юлия приняла решение покинуть компанию. Она тяжело переживает сложившуюся ситуацию и искренне сожалеет о случившемся. Мы понимаем ее решение – она испытывала давление и получала угрозы, поэтому сейчас ей нужны время и тишина. Несмотря ни на что, мы поддержим ее в этот непростой период. От лица компании просим остановить давление и проявить уважение к частной жизни».

    Основатель «Додо» Федор Овчинников в своих соцсетях отметил, что женщину никто не увольнял «чтобы погасить негатив». Он считает, что сейчас необходимо защитить бывшую управляющую от травли и сделать системные выводы из ситуации.

    Бывший курьер Михаил Савицкий также призвал прекратить травлю управляющей. По его словам, нельзя допускать, чтобы история о добре превращалась в ненависть, и если общество желает решать проблемы, путь травли не должен рассматриваться как вариант.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Додо» решила оплатить лечение и содержание собаки в приюте после увольнения курьера в Челябинске за заботу о бездомном животном.

    Позже руководство сети пиццерий «Додо Пицца» извинилось перед сотрудником, который потерял работу из-за помощи собаке.

    26 февраля 2026, 09:48 • Новости дня
    Орбан направил войска на защиту энергообъектов от диверсий Украины

    Орбан направил военных для охраны энергетики от диверсий Украины

    Орбан направил войска на защиту энергообъектов от диверсий Украины
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава венгерского правительства Виктор Орбан распорядился задействовать армию для обороны ключевых узлов энергетики после получения разведданных о готовящихся на Украине атаках, сообщает Politico.

    Виктор Орбан обвинил украинские власти в намерении саботировать работу национальной инфраструктуры, пишет Politico.

    «Я заслушал доклады служб нацбезопасности и вижу, что Украина готовит дальнейшие действия, направленные на срыв работы венгерской энергосистемы», – заявил Орбан.

    Орбан сообщил, что распорядился усилить охрану критической энергетической инфраструктуры страны, подчеркнув, что военные и необходимое оборудование будут размещены у ключевых объектов.

    Кроме того, Орбан уточнил, что дополнительные силы полиции начнут патрулировать электростанции, распределительные станции и центры управления. Также введен запрет на полеты в районе Сабольч-Сатмар-Берег на северо-востоке Венгрии, граничащей с Украиной.

    Обострение ситуации произошло на фоне приближающихся парламентских выборов в Венгрии и разногласий между Орбаном и его соперником Петером Мадьяром, которого Орбан обвиняет в поддержке Киева и Брюсселя. Мадьяр в ответ обвиняет Орбана в коррупции и росте цен на топливо в Венгрии, сравнивая их с более низкими ценами в соседних странах.

    На прошлой неделе Орбан заблокировал выделение Украине финансовой помощи Европейского союза, а ранее совместно со словацким премьером Фицо выразил недовольство медленными темпами ремонта нефтепровода «Дружба», поставляющего российскую нефть.

    Украинская сторона заявляет, что трубопровод был поврежден в результате российского авиаудара и все еще ремонтируется.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия смогла предотвратить риски для своей энергетической системы из-за препятствий Киева транзиту углеводородов по магистрали «Дружба».

    По мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» блокируются на Украине теми же лицами, которые организовали теракт на газопроводах «Северный поток» в 2022 году.

    Венгрия и Словакия приняли решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться не ранее марта.

    Сийярто сообщал о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба».

    26 февраля 2026, 22:33 • Новости дня
    Во Франции потребовали от провайдеров закрыть доступ к 35 российским СМИ

    Французский регулятор потребовал закрыть доступ к 35 российским СМИ

    Во Франции потребовали от провайдеров закрыть доступ к 35 российским СМИ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Французский регулятор цифровых коммуникаций обязал интернет-провайдеров ограничить доступ к контенту 35 сайтов российских СМИ и доступ к ТВ и радио России через стриминговые платформы, сообщает в четверг газета Le Figaro.

    Государственное управление по регулированию аудиовизуальных коммуникаций распорядилось перекрыть доступ к вещанию из России. Под ограничения попали стриминговые платформы и веб-страницы, пишет газета Le Figaro, передает «Интерфакс».

    «После официального уведомления, адресованного поставщикам услуг, Arcom потребовал в связи с этим от интернет-провайдеров, поставщиков услуг разрешения доменных имен и поисковых систем приступить к блокировке и удалению ссылок на 35 официальных сайтов российских СМИ, подпадающих под санкции», – приводит издание заявление регулятора.

    В ведомстве также отметили, что принимают исчерпывающие меры для остановки трансляции находящихся под европейскими санкциями медиа. Запрет распространяется и на воспроизведение контента на доступных в республике онлайн-платформах.

    Ранее французский медиарегулятор Arcom ранее запретил вещание Пятого канала и СТС в связи с санкциями Евросоюза.

    Брюссель в рамках 16 пакета ограничений ввел запрет на работу восьми российских СМИ в Европе.

    МИД России заявил о готовности отменить ответные меры при условии снятия рестрикций с отечественных изданий.

    26 февраля 2026, 19:56 • Новости дня
    Мединский рассказал о подвиге защитника Курской АЭС и новых воинских мемориалах

    Мединский: РВИО открыло за 12 лет более 600 памятников и воинских мемориалов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За двенадцать лет Российское военно-историческое общество инициировало установку более 600 памятников и 4400 мемориальных досок, сообщил помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский

    В штаб-квартире Российского военно-исторического общества прошло заседание попечительского совета, на котором с основным докладом выступил помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. Он подвел итоги работы организации за 2025 год и рассказал о ключевых проектах на 2026 год, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Усилиями РВИО за последние двенадцать лет было открыто более 600 памятников, стел и мемориалов, а также установлено более 4400 мемориальных досок Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы на зданиях школ, где они учились.

    Российское военно-историческое общество также бережно хранит память о героях современности – участниках специальной военной операции. Так, в Курчатове Курской области был открыт памятник Герою Российской Федерации Сергею Чебневу. «Во время прорыва ВСУ в Курскую область его сводное подразделение двенадцать дней держало оборону Малой Локни. Собственно, он заслонил собой Курскую АЭС. У него дети, молодая жена. Старший сын тоже офицер. Настоящие герои среди нас», – подчеркнул Владимир Мединский.

    Особое внимание РВИО уделяет также сохранению памяти о матерях, чьи сыновья защищали Отечество. В Биробиджане был открыт памятник «Матерям Победителей», символизирующий несгибаемое мужество, скорбь и любовь, обращенные ко всем героям Отечества, и увековечивающий образ матери, благословляющей своих сыновей на ратный подвиг. «Открывала памятник губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк. Ее сын – Герой России. На открытии присутствовали еще несколько матерей погибших бойцов. Образы солдат, которые склонили головы перед Матерью, были собирательными. А к скульптору подходили матери и говорили: мы вас хотим поблагодарить за то, что в качестве прототипа выбрали моего сына», – отметил Мединский.

    В 2025 году также продолжила работу выставка РВИО «Герои и подвиги», которая в Год защитника Отечества была представлена в разных регионах страны, включая Крым, ЛНР, Саха-Якутию, Северную Осетию – Аланию, Хакасию, Забайкальский и Красноярский края, Севастополь, Еврейскую автономную область, Калужскую, Ульяновскую и Волгоградскую области. «Эти выставки мы проводим по всей стране. Сейчас она проходит на Гоголевском бульваре в Москве. Выставка посвящена подвигам современных героев – участников специальной военной операции. Люди идут потоком, читают, смотрят. Зачастую вживую экспозиция производит другое впечатление, чем в интернете», – пояснил Владимир Мединский.

    К 80-летию Великой Победы РВИО открыло несколько знаковых монументов, увековечивающих подвиг советского народа, среди которых мемориальный комплекс «Сурский рубеж» в Мордовии, памятник «Братьям Шумовым» в Кызыле и мемориал на острове Шумшу, посвященный Курильской десантной операции, первый художественный мемориал этого события. Значительная работа ведется по восстановлению памятных мест на исторических территориях, что особенно важно в Год защитника Отечества и юбилей Победы. Так, в Луганской народной республике был открыт после реконструкции Мемориальный комплекс боевой славы на реке Миус, а в Донецке – военно-мемориальный комплекс «Донецкое море», где обрели вечный покой защитники Донбасса, включая Михаила Толстых (Гиви), Ольгу Качуру (Корса), Арсена Павлова (Моторола) и Владимира Жогу (Воха). «Это, конечно, знаковое мемориальное место в Донецке. Очень красивое, достойно тех людей, которые там покоятся», – подчеркнул Владимир Мединский.

    РВИО продолжает программу по увековечиванию памяти лиц, внесших значительный вклад в защиту Отечества. В 2025 году на территории Академии внешней разведки в Мытищах был открыт бюст Юрия Андропова, а также стартовала программа МИД России и РВИО по увековечиванию памяти руководителей отечественного внешнеполитического ведомства разных эпох с установкой памятников Артамону Матвееву в Курске, Ивану Остерману в Москве и Андрею Будбергу в Санкт-Петербурге. В 2025 году стелы «Город трудовой доблести» были открыты в шести российских городах – Астрахани, Владимире, Рязани, Верхней Пышме, Лысьве и Ханты-Мансийске, что также является частью усилий РВИО по сохранению исторической памяти и патриотического воспитания.

    26 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву

    Депутат Хамитов: Планы передать ЯО Киеву ставят мир на грань катастрофы

    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву
    @ imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы Франции и Британии передать на Украину ядерное оружие ставят под угрозу глобальную безопасность, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов из партии «Новые люди».

    Парламентарий подчеркнул, что подобные инициативы, по его мнению, «находятся уже за гранью добра и зла, да и попросту человеческого понимания», передает ТАСС. Хамитов заявил, что поставка ядерного оружия преступникам – это не только пособничество, но и прямая инвестиция в нелегитимный агрессивный режим в Киеве. По его оценке, такое решение может привести мир к ядерной катастрофе.

    Хамитов также считает, что украинские боевики спят и видят, как это оружие применить с наиболее разрушительными последствиями. По мнению депутата, если европейские политики решатся предоставить Киеву ядерное оружие, это станет опасным прецедентом и должно привлечь внимание международного сообщества. Хамитов убежден, что такую угрозу можно остановить лишь совместными усилиями, чтобы «поставить на место заигравшихся поджигателей глобальной войны».

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обострение риторики по ядерному оружию связано с тем, что западные страны испытывают разочарование из-за отсутствия успеха в попытках добиться поражения России.

    26 февраля 2026, 20:19 • Новости дня
    Пропавшая в Смоленске девочка найдена живой

    Пропавшая в Смоленске девочка найдена живой на третий день поисков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обнаруженная в Смоленске на третий день поисков девятилетняя девочка находится под наблюдением врачей после своего спасения, сообщают информагентства.

    Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой на третий день поисков. В Telegram-канале поискового отряда «Сальвар» сообщается: «Найдена. Жива».

    В пресс-службе «ЛизаАлерт» ТАСС уточнили, что девочку нашли сотрудники уголовного розыска и Следственного комитета вместе с волонтерами. Сейчас ребенка обследуют врачи.

    Следователи регионального Следственного комитета России и оперативники УМВД установили и задержали подозреваемого в похищении девочки. С ним продолжают работать следователи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Смоленске 24 февраля начали искать девятилетнюю девочку, которая не вернулась домой. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка.

    Позже кинологи сообщили, что собака девочки не сможет помочь в поисках, так как не обучена этим навыкам. А силовики исключили причастность отца к пропаже ребенка.

    26 февраля 2026, 20:12 • Новости дня
    Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram
    Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскомнадзор не дал однозначного ответа на сообщения о возможной блокировке Telegram, ограничившись комментарием об отсутствии новой информации.

    Роскомнадзор не стал подтверждать или опровергать возможность блокировки мессенджера Telegram на территории России, сообщает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что «им нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу». Ранее в СМИ появилась информация о возможной полной блокировке сервиса в апреле.

    Министр цифрового развития Максут Шадаев ранее отмечал, что власти России вводят ограничения поэтапно и стремятся принудить владельцев платформ к соблюдению российских законов. Одной из причин давления на Telegram стали сервисы «пробива», которые позволяют раскрывать личные данные граждан. По данным Роскомнадзора, каждую неделю из мессенджера удаляют до ста подобных ботов, а с 2022 года их было удалено 8358, при этом проблема не исчезает – появляются новые сервисы.

    Ведомство высказало требование к руководству Telegram самостоятельно блокировать такие сервисы и не допускать их поиска в приложении, а также прекратить предоставлять им доступ к украденным данным. Роскомнадзор обращает внимание, что подобная информация используется мошенниками для обмана, вымогательства и совершения диверсий. Несмотря на неоднократные обращения повысить безопасность пользователей, Telegram, по данным ведомства, игнорирует все подобные запросы и отказывается предоставлять данные не только по мошенничествам, но и по террористическим угрозам российским силовикам, хотя такие сведения, как отмечают в ведомстве, предоставляются зарубежным спецслужбам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники активизировались и начали предлагать пользователям установить программы для якобы обхода блокировок Telegram.

    В Telegram выявлены многочисленные случаи публикации контента, который может представлять угрозу для безопасности страны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Ранее Роскомнадзор опроверг сообщения о запрете VPN на рабочих местах.

    26 февраля 2026, 14:46 • Новости дня
    Лавров ответил шуткой на вопрос о будущем генсеке ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором отреагировал на вопрос о том, каким, по мнению Москвы, должен быть новый генеральный секретарь ООН.

    «Какой коммунистической партии?», – ответил Лавров на вопрос журналистов, передает РИА «Новости».

    В ноябре Совбез и Генассамблея запустили процедуру выборов нового генсека ООН.

    Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил о своем намерении стать кандидатом на пост генерального секретаря ООН.

