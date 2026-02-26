Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.2 комментария
Кремль анонсировал рабочий завтрак Путина и Лукашенко после заседания совета
Президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко сегодня проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проведут сегодня рабочий завтрак с делегациями после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства, сообщает ТАСС.
Песков уточнил, что заседание состоится в Большом Кремлевском дворце, а после него запланирован совместный завтрак.
«Сначала будет непосредственно заседание в Кремле, в Большом Кремлевском дворце. И потом будет рабочий завтрак», – заявил Песков, комментируя повестку дня встречи. По его словам, российскую делегацию, кроме Путина, представят премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Песков отметил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства традиционно считается важным событием с насыщенной повесткой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал проведение заседания Высшего госсовета Союзного государства. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили подготовку к этому мероприятию.