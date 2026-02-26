Сикорский признал причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

Tекст: Валерия Городецкая

Заявление прозвучало во время обсуждения в сейме после его программной речи, передает РИА «Новости». Бывший глава МИД Польши Збигнев Рау вновь раскритиковал Германию за участие в проектах «Северный поток».

Когда Рау задал вопрос: «Демонтировали ли уже немцы газопроводы «Северный поток 1» и «Северный поток 2»?», Сикорский прервал его и с места произнес: «Их демонтировали украинцы».

Издание Der Spiegel писало, что Верховный федеральный суд Германии считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины.

Россия заявляла, что не согласна с заявлениями о причастности к подрыву газопроводов исключительно Киева.