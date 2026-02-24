Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.3 комментария
Зеленский призвал Трампа остаться на стороне Украины
Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой не отказываться от поддержки Киева на фоне продолжающегося противостояния с Россией, сообщает CNN.
Зеленский в интервью подчеркнул, что США слишком велики и важны, чтобы уходить от украинского конфликта, и выразил надежду на поддержку со стороны Трампа, сообщает CNN.
Также Зеленский отметил, что украинцы устали от войны, но уступать требованиям России не собираются, поскольку это приведет к потере всего. Он подчеркнул, что замораживание конфликта возможно лишь при сохранении украинских позиций в Донбассе, и отверг требование России вывести войска из удерживаемых территорий.
Вопрос о гарантиях безопасности, по словам Зеленского, остается ключевым препятствием в переговорах, и украинская сторона требует конкретных обязательств от США и союзников на случай новой «атаки России». Зеленский настаивает на ратификации таких гарантий Конгрессом США до подписания мирного соглашения.
Зеленский также коснулся темы выборов, отметив, что их проведение невозможно из-за военного положения, однако Трамп ранее называл его «диктатором» и призывал к выборам. Зеленский добавил, что не знает, желает ли Трамп смены украинского лидера.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Киеву необходимо ускорить урегулирование конфликта с Россией из-за угрозы потери новых территорий.
Владимир Зеленский потребовал составить стратегию ведения боевых действий на три года после провала переговоров.
Зеленский отверг возможность мирного соглашения с передачей территорий России.
Политолог Александр Дудчак объяснил, почему Владимир Зеленский делает ставку на будущее поражение Трампа и подчеркнуто демонстрирует недоверие инициативам президента США.