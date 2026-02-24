Зеленский призвал Трампа остаться на стороне Украины

Зеленский призвал Трампа встать на сторону Украины в конфликте с Россией

Tекст: Вера Басилая

Зеленский в интервью подчеркнул, что США слишком велики и важны, чтобы уходить от украинского конфликта, и выразил надежду на поддержку со стороны Трампа, сообщает CNN.

Также Зеленский отметил, что украинцы устали от войны, но уступать требованиям России не собираются, поскольку это приведет к потере всего. Он подчеркнул, что замораживание конфликта возможно лишь при сохранении украинских позиций в Донбассе, и отверг требование России вывести войска из удерживаемых территорий.

Вопрос о гарантиях безопасности, по словам Зеленского, остается ключевым препятствием в переговорах, и украинская сторона требует конкретных обязательств от США и союзников на случай новой «атаки России». Зеленский настаивает на ратификации таких гарантий Конгрессом США до подписания мирного соглашения.

Зеленский также коснулся темы выборов, отметив, что их проведение невозможно из-за военного положения, однако Трамп ранее называл его «диктатором» и призывал к выборам. Зеленский добавил, что не знает, желает ли Трамп смены украинского лидера.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Киеву необходимо ускорить урегулирование конфликта с Россией из-за угрозы потери новых территорий.

