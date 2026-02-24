Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.3 комментария
Польские ультраправые партии объединились перед выборами 2027 года
Польские ультраправые партии «Новая Надежда» и «Империя наносит ответный удар» решили объединиться, чтобы сохранить регистрацию и присутствие на политической арене Польши.
Польские ультраправые объединили две партии в попытке избежать ликвидации, пишет Politico.
На выходных партия «Новая Надежда», возглавляемая либертарианцем Славомиром Ментзеном, официально слилась с новой политической структурой «Империя наносит ответный удар» – обе названы в духе «Звездных войн». Это решение связано с тем, что варшавский суд в ноябре постановил исключить «Новую Надежду» из реестра партий за несвоевременную подачу финансового отчета за 2024 год.
Ментзен обжаловал решение суда, однако его соратники заранее зарегистрировали «Империю» в январе как запасной вариант. В субботу на закрытом съезде делегаты проголосовали за объединение, передав структуры и активы «Новой Надежды» новой партии. По словам представителя «Конфедерации» и главы «Империи» Войцеха Махульского, эта мера является «техническим решением для обеспечения преемственности» в случае, если судебное решение останется в силе.
Махульский также заявил: «Можно сказать, что мы перехитрили систему. Это довольно оригинальное решение». В случае окончательного решения суда объединенная партия должна вернуться к названию «Новая Надежда».
«Альянс »Конфедерация«, основой которого является »Новая Надежда«, занимает третье место в парламенте Польши с 16 мандатами и рейтингом поддержки в 13%. Для сравнения: у оппозиционной националистической партии »Право и справедливость« Ярослава Качиньского – 26%, у правящей центристской »Гражданской коалиции« Дональда Туска – 34%. Парламентские выборы в Польше ожидаются во второй половине 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше 15 депутатов покинули ряды партии Polska 2050 после острой борьбы за лидерство, начавшейся в январе.