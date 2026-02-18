Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.2 комментария
Зеленский запретил белорусским судам входить в воды Украины
Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому белорусским судам теперь запрещен заход в территориальные воды и порты на Украине.
Решение о запрете белорусским кораблям входить в территориальные воды Украины закреплено указом, подписанным Владимиром Зеленским, передает Lenta.ru.
В официальном тексте указа говорится: «Запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы по санкциям против Лукашенко следует адресовать киевским властям.