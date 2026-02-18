Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.0 комментариев
Кремль предложил Киеву объяснить санкции против Лукашенко
Песков предложил Киеву объяснить санкции против Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы по санкциям Украины против главы Белоруссии Александра Лукашенко следует адресовать киевским властям.
Вопрос о причинах введения Украиной санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко должен быть задан киевскому режиму, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что не может подробно комментировать причины решения Киева. «Здесь я затрудняюсь как-то комментировать. Надо, наверное, представителям киевского режима адресовать этот вопрос», – заявил он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.