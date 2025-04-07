Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.14 комментариев
Жириновский оставил скрытое пророчество об отношениях США и России
Дочь Жириновского раскрыла его пророчество о намерениях Буша младшего
Дочь Владимира Жириновского раскрыла его тайное пророчество в начале века об американском президенте. Тогда политик в кругу родственников заявил, что истинные усилия Джорджа Буша младшего направлены против России.
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в начале века сделал относительно Джорджа Буша младшего прогноз с указанием на вредоносный характер деятельности американца в отношении России, рассказала дочь политика Анастасия Боцан-Харченко.
«Отец, помимо того, что всячески призывал воздержаться от аплодисментов в адрес американского лидера, следующим образом прокомментировал содержание его речи: «Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну», – поделилась она в беседе с «Царьград».
Боцан-Харченко призналась, что эти слова отца были произнесены в семейном кругу и оставались неизвестными широкой общественности до сих пор.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил уникальные интеллектуальные способности Жириновского к предсказаниям будущего. Кроме того, депутаты ЛДПР предложили Центробанку выпустить юбилейную монету с изображением Жириновского, посвященную 35-летию партии и 80-летию ее основателя.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о праздновании 80-летия Владимира Жириновского на государственном уровне в 2026 году.
Жириновский умер возрасте 75 лет в 2022 году после тяжелой и продолжительной болезни. Перед смертью он находился в больнице два месяца с диагнозом COVID.