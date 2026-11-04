  • Новость часаПутин: Россия никому никогда не угрожала и не угрожает
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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    Мерц выдвинул условие приглашения Путина на G20
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    Путин назвал главную цель Года единства народов России
    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей
    Путин и патриарх Кирилл по-разному отреагировали на скульптуру главы РПЦ
    Избитого в тайной тюрьме под Киевом подростка внесли в базу «Миротворца»
    Британия извинилась перед украинскими детьми за предложение учить русский язык
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 18:33 • Новости дня

    Песков: Повестка возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа согласовывается

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Повестка возможной встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае находится на стадии согласования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Она согласовывается сейчас», – сказал Песков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что обсуждение деталей предстоящего события ведется как с китайской, так и с американской сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обмене сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС.

    В понедельник представитель Кремля допустил общение Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне.

    В прошлом месяце помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации будущих переговоров глав трех государств.

    4 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20

    Мерц потребовал пригласить Зеленского на G20 в случае участия Путина

    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул условие президенту США Дональду Трампу, потребовав пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия российского лидера Владимира Путина.

    Мерц в ходе пресс-конференции в главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа обязана участвовать в обсуждениях по урегулированию на Украине, если Киев будет находиться за столом переговоров.

    «Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину», – заявил Мерц в ходе пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале DRM News.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в Майами. Трамп отмечал, что был бы рад видеть российского коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва благодарна за приглашение и намерена его проработать.

    Россия остается полноправным участником G20. При этом Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде. Лавров заявил, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

    В сентябре Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков о возможном участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

    Комментарии (28)
    4 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Американист: По США прокатилось «синее цунами»

    Американист Дудаков: Демократы одержали сокрушительную победу на выборах в США

    Американист: По США прокатилось «синее цунами»
    @ Ari Saperstein/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Демократы смогли одержать победу в ключевых для республиканцев штатах. Теперь деятельность Дональда Трампа будет серьезно затруднена. Однако Европа и Украина рано радуются – возобновления траншей ВСУ со стороны США пока не предвидится, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «В США случилось прогнозируемое многими «синее цунами». Демократы уверенно побеждают практически везде. Более того, впервые с 1988 года они одерживают победу в Техасе – самом главном республиканском штате», – говорит американист Малек Дудаков и добавляет, что «синим» удалось взять верх как в сенатской, так и в губернаторской гонке.

    Также впервые за почти 100 лет Канзас ускользнул из рук республиканцев – кресло губернатора занял сенатор-демократ. «В Огайо побеждают демократы, в Айове, Мичигане, Северной Каролине, Джорджии, даже в Южной Каролине. Другими словами, демократы выигрывают все основные гонки», – детализировал спикер.

    В результате они получат колоссальное большинство в новом созыве Конгресса. «Уже сейчас им прогнозируют порядка 255 мест в Палате представителей и около 55 кресел в Сенате. Это ослабляет позиции Дональда Трампа как внутри США, так и во внешней политике», – считает аналитик.

    По его прогнозам, теперь парламентарии начнут заводить расследования против главы Белого дома, попытаются объявить ему очередной импичмент и ограничить полномочия президента. «Да, основные полномочия во внешней политике в руках исполнительной власти. Однако Конгресс может создавать серьезные трудности», – считает эксперт.

    Тем временем, добавляет американист, европейцы и украинцы «радуются итогам выборов в США». «Они всерьез надеются, что с новой расстановкой политических сил внутри США Вашингтон вернется к финансированию ВСУ. Однако не думаю, что все будет так радужно», – рассуждает собеседник.

    Что касается взаимоотношений с Россией, Трампу придется нелегко, прогнозирует Дудаков. «Впрочем, он сам виноват в том, что затянул переговорный процесс до того момента, когда потерял позиции внутри Америки. Теперь, скорее всего, глава Белого дома будет в авральном режиме исправлять ситуацию», – заключил он.

    Ранее в США завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Согласно прогнозу ряда американских СМИ, контроль над Палатой представителей перейдет в руки демократов, также они получат большинство в Сенате.

    Так, по прогнозам Bloomberg, демократы получают 223 из 435 мест в Палате представителей, тогда как для большинства требуется 218 мандатов. Республиканцы, которые ранее контролировали палату с перевесом в четыре места, пока получают 126 мандатов.

    Примечательно, что от штата Мичиган в верхнюю палату Конгресса прошел демократ Абдул Эль-Сайед. Он станет первым мусульманином в истории Сената. В ходе предвыборной кампании Эль-Сайед заручился поддержкой бывшего американского лидера Барака Обамы. Президент США Дональд Трамп активно критиковал демократа, называя его радикалом и коммунистом, а также заявлял о ненависти кандидата к евреям. Абдул Эль-Сайед выступает за прекращение военной помощи Израилю со стороны Вашингтона.

    Впрочем, Трамп уже выразил готовность взаимодействовать с политическими оппонентами после завершения голосования. «Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», – заявил Трамп.

    Он объяснил провал Республиканской партии отсутствием собственного имени в избирательных бюллетенях. Он также заявил, что не жалеет о провале таких кандидатов, как сенатор-республиканка Дарлин Грэм из Южной Каролины, которая проиграла выборы, и Кен Пакстон, генеральный прокурор-республиканец штата Техас, отстававший в своей кампании по выборам в Сенат.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 07:30 • Новости дня
    Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США

    NYT: Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США

    Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США
    @ IMAGO/Samuel Corum / Pool via CN/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в Конгресс и выразил намерение сотрудничать с представителями Демократической партии.

    Американский президент Дональд Трамп выразил готовность взаимодействовать с политическими оппонентами после завершения голосования, пишет The New York Times.

    «Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», – заявил Трамп.

    Он объяснил провал Республиканской партии отсутствием собственного имени в избирательных бюллетенях.

    Он также заявил, что не жалеет о провале таких кандидатов, как сенатор-республиканка Дарлин Грэм из Южной Каролины, которая проиграла выборы, и Кен Пакстон, генеральный прокурор-республиканец штата Техас, отстававший в своей кампании по выборам в Сенат.

    Заявления прозвучали на фоне приближения демократов к получению контроля над палатой представителей и сенатом. Трамп также выразил уверенность в победе сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), если бы тот не скончался в июле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики спрогнозировали переход палаты представителей США к демократам.

    Во вторник в администрации президента США оценили атмосферу в день промежуточных выборов в Конгресс как осторожно оптимистичную.

    Голосование назвали референдумом о втором сроке главы Белого дома на фоне роста цен и недовольства экономикой.

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    4 ноября 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе общения с волонтерами на Красной площади президент России Владимир Путин призвал восьмилетнего мальчика соблюдать меры безопасности при возведении блиндажей в Белгородской области.

    В День народного единства глава государства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В церемонии также участвовали подопечные фонда «Защитники Отечества», кадеты, волонтеры и представители молодежных организаций, передает РИА «Новости».

    Восьмилетний активист «Народного фронта» Миша Калашников рассказал Путину, что вместе с родителями помогает строить блиндажи в Белгородской области.

    Президент удивился участию юного добровольца в такой работе.

    «Будь аккуратен. Работа требует особого внимания, соблюдения мер безопасности», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО и волонтерами.

    Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве.

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    4 ноября 2026, 09:40 • Новости дня
    Обвиненный в коммунизме мусульманин прошел в Сенат США

    Мусульманин впервые попал в Сенат США

    Обвиненный в коммунизме мусульманин прошел в Сенат США
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат от Демократической партии Абдул Эль-Сайед одержал победу на выборах в верхнюю палату Конгресса США от штата Мичиган, став первым мусульманином в истории Сената.

    Политик побеждает на выборах в верхнюю палату американского парламента от штата Мичиган. Демократ набирает 50,78% голосов и опережает республиканца Майка Роджерса с 47,25%, передает РИА «Новости» со ссылкой на аналитическую службу Decision Desk HQ.

    В ходе предвыборной кампании Эль-Сайед заручился поддержкой бывшего американского лидера Барака Обамы. Президент США Дональд Трамп активно критиковал демократа, называя его радикалом и коммунистом, а также заявлял о ненависти кандидата к евреям. Сам политик выступает за прекращение военной помощи Израилю со стороны Вашингтона.

    Тем временем в США закрылись последние избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс. По прогнозам Bloomberg, Демократическая партия получит 53 места в Сенате при необходимых 50.

    Трамп заявил о готовности признать итоги голосования и работать с политическими оппонентами.

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    4 ноября 2026, 17:40 • Новости дня
    Познер объяснил победу демократов в США

    Познер объяснил победу демократов в США недовольством Трампом

    Познер объяснил победу демократов в США
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Телеведущий Владимир Познер назвал победу демократов на промежуточных выборах в Конгресс США очевидной и связал ее с недовольством избирателей президентом Дональдом Трампом.

    Телеведущий Владимир Познер в беседе с Daily Storm прокомментировал предварительные итоги выборов в Конгресс США, где, по предварительным данным, побеждают демократы.

    «Они отыграли и Палату представителей, и Сенат, причем с большим преимуществом, и штаты, которые в течение многих десятилетий голосовали только за республиканцев. То, что мы увидели, – это недовольство Трампом», – заявил Познер. 

    Телеведущий допустил, что демократы могут начать проверку родственников главы государства на предмет коррупции. При этом он счел маловероятным импичмент американского лидера или резкое изменение курса отношений Вашингтона и Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов.

    Представители Демократической партии заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий Трампа.

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    4 ноября 2026, 16:39 • Новости дня
    Путин и патриарх Кирилл по-разному отреагировали на скульптуру главы РПЦ
    Путин и патриарх Кирилл по-разному отреагировали на скульптуру главы РПЦ
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл по-разному оценили скульптурное изображение предстоятеля Русской православной церкви, представленное на выставке в Манеже.

    «Красиво», – сказал глава государства, осматривая экспозицию. С оценкой Путина согласился митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), передает РИА «Новости».

    Сам патриарх отреагировал на свою скульптуру с долей иронии: «Лучше, чем в жизни, конечно, на порядок».

    Выставка «Христианская традиция. Наши дни» открылась в среду и приурочена к наступающему 80-летию предстоятеля РПЦ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин во время посещения выставки «Христианская традиция. Наши дни» рассказал детям о врачебной деятельности святителя Луки.

    Также глава государства обратил внимание на слова мальчика Миши о лучшем дне в жизни и поставил свечку к иконе святых благоверных супругов князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской.

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    4 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей

    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей

    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международной недели «Народы России» выразил уверенность, что страна обязательно достигнет поставленных целей.

    «Мощный, всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей», – цитирует Путина ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства.

    В среду президент Владимир Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе страны.

    Во вторник Путин указал на укрепляющее народы России культурное многообразие.

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    3 ноября 2026, 19:19 • Новости дня
    BMW начала массовые сокращения офисных сотрудников в Китае

    Qiche zhijia: BMW начала сокращение 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания BMW Brilliance начала процесс сокращения 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае, что составляет около 10% от их общей численности, пишет портал Qiche zhijia.

    «Второго ноября BMW Brilliance начала сокращения в Китае. По словам сотрудников, масштаб охватывает около 1,8 тыс. человек, что примерно составляет 10% от общей численности сотрудников BMW Brilliance», – цитирует РИА «Новости» публикацию Qiche zhijia.

    Отмечается, что до конца 2027 года BMW намерена сократить 8 тыс. офисных должностей. Сокращения затронут почти все позиции, однако подавляющее большинство увольняемых составляют линейные производственные сотрудники. Некоторые из них могут получить компенсацию около 726 тыс. долларов.

    Ускорение плана сокращений связано с недавним давлением на бизнес компании. В третьем квартале текущего года продажи немецкого автопроизводителя в Китае упали почти на 25% в сравнении с тем же периодом 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мировые поставки автомобилей концерна BMW снизились из-за резкого падения спроса в Китае.

    В июне немецкий автопром переживал жестокий кризис на фоне падения продаж и сокращения рабочих.

    В феврале компания BMW запретила китайскому подразделению экспорт автомобилей в Россию.

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    3 ноября 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам полиции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 14 сотрудникам Министерства внутренних дел.

    Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Звание генерал-лейтенанта полиции получили замначальника миграционной службы МВД Кирилл Адзинов, глава МВД по Ингушетии Владимир Котов и начальник ГУ МВД по Херсонской области Владимир Савчук.

    Звание генерал-майора полиции присвоено главе МВД по Сахалинской области Владимиру Арбузову, замначальника ГУ МВД по Саратовской области Николаю Безгубову, замначальника домодедовского УМВД Юрию Бойко, начальнику УВД по ЮЗАО Москвы Сергею Голову, начальнику полиции Республики Алтай Александру Майдорову, замначальника миграционной службы МВД Дмитрию Сергиенко, первому замначальника Нижегородской академии МВД Александру Супрунову и замначальника управления по организации дознания МВД Сергею Юдаеву.

    Звания генерал-майора юстиции получили замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Ромашкин и руководитель Главного следственного управления по Пермскому краю Оксана Юдина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Путин поручил МВД жестко бороться с коррупцией во всех проявлениях.

    В том же месяце он назвал некомплект кадров серьезной проблемой ведомства.

    В прошлом году президент освободил от должностей руководителей управлений МВД по Сахалинской области и Ингушетии.

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    3 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Росатом и Китай разработали план сотрудничества по термоядерному синтезу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Росатом» и партнеры из Китая подготовили пакет предложений по развитию сотрудничества в области термоядерных исследований.

    Во вторник российскую площадку Проектного центра ИТЭР посетили представители Агентства ИТЭР КНР, Института физики плазмы Академии наук Китая, Юго-Западного института физики и частной термоядерной компании Beijing ENN Fusion Energy Science and Technology, сообщается на сайте «АтомМедиа». Стороны обсудили вопросы сотрудничества по проекту ИТЭР и изготовление компонентов будущей термоядерной мегаустановки. Основной упор сделали на выработке стратегической линии партнерства по национальным термоядерным проектам.

    Глава Проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников отметил создание прочной основы для интенсивного взаимодействия в сфере исследований и разработок благодаря меморандумам о взаимопонимании. Документы подписали в мае 2026 года в Пекине с Академией наук и Министерством науки и технологий Китая.

    «И сегодня с лидерами китайских термоядерных проектов мы подготовили пакет предложений по развитию нашего партнерства на долгие годы вперед. Уверен, это принесет выдающийся результат в овладении энергией синтеза», – заявил Красильников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил о наращивании двусторонней торговли между Китаем и Россией.

    В сентябре внешнеполитическое ведомство КНР отвергло попытки третьих стран вмешиваться в торгово-экономическое партнерство Пекина и Москвы.

    Директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович рассказал о расширении совместной работы Китая и России по исследованию Луны.

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    4 ноября 2026, 01:05 • Новости дня
    Губернатор Нью-Джерси пригрозила портам штата штрафами за топливо из России

    Губернатор Нью-Джерси пригрозила портам штрафами за дизель из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл направила письма операторам терминалов региона с предупреждением о суровых санкциях в случае приема танкеров с российским дизельным топливом, пишет NYT.

    Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл заявила, что направила 12 операторам портов письма с требованием отказывать во въезде судам, перевозящим дизельное топливо из России, пишет The New York Times.

    Представительница Демократической партии заявила, что прием такого груза станет нарушением федерального закона, и подчеркнула готовность заблокировать любую попытку танкеров разгрузиться в штате.

    Издание отмечает, что инициатива Шеррилл может привести к конфликту штата с американским президентом, который в октябре отменил запрет на импорт российского дизельного топлива ради снижения его стоимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Шеррилл выразила намерение помешать поставкам российского дизеля в порт штата. Тогда же сенатор-демократ от штата Коннектикут Блюменталь потребовал отозвать направляющиеся в порты США танкеры с российским топливом.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в октябре о поиске США возможностей для отмены санкционных мер в отношении России.

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    4 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО

    Путин пообщался с детьми героев СВО в День народного единства

    Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства пообщался на Красной площади с детьми героев СВО, представителями молодежных организаций и волонтерами.

    В День народного единства Путин провел краткую беседу с детьми героев спецоперации, представителями молодежных организаций и юными волонтерами. Общение состоялось после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, передает ТАСС.

    Для участия в праздничных мероприятиях в Москву приехали представители различных регионов России, в том числе исторических территорий. Всего на площади собралось около 30 юных участников.

    В самой церемонии возложения также принимали участие подопечные государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», кадеты и представители религиозных конфессий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

    Владимир Путин запланировал вручить премии за вклад в укрепление единства российской нации.

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    3 ноября 2026, 22:32 • Новости дня
    NYT узнала, как техногиганты помогают на выборах в США смирять ИИ

    NYT: Техногиганты создали штабы для борьбы с дезинформацией ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Крупнейшие технологические компании, включая OpenAI и Anthropic, создали специальные оперативные штабы для борьбы с дезинформацией на промежуточных выборах в США, сгенерированной искусственным интеллектом.

    В одном из офисов OpenAI в Сан-Франциско сформирована команда для круглосуточного мониторинга ситуации, пишет The New York Times.

    «В 2024 году наиболее доступной технологией был текстовый мониторинг. Мы больше не просто отслеживаем текст», – заявил руководитель отдела гражданских и стратегических рисков в OpenAI Джош Лоусон.

    Среди потенциальных угроз называются дипфейки, кибератаки и операции по оказанию влияния. Компания Anthropic, разработавшая чат-бот Claude, также открыла «оперативные штабы» в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне. Google и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) тоже заявили о намерении бороться с вредоносным контентом.

    Эксперты предупреждают, что ИИ создал новые способы подрыва доверия к избирательному процессу. При этом социальные сети ранее сократили команды по борьбе с дезинформацией под давлением политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщил, что избиратели в Техасе часами ждут очереди для голосования.

    Рост расходов на ИИ спровоцировал сомнения в будущих доходах Anthropic, OpenAI и Google.

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    3 ноября 2026, 19:02 • Новости дня
    Путин поздравил стрелка Аристархова с золотом чемпионата мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поздравил российского спортсмена Антона Аристархова с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе.

    Глава государства отметил вклад победителя первенства в развитие и популяризацию стрелкового спорта в России. «Поздравляю вас с триумфом. Отличная физическая подготовка, опыт и стремление к победе помогли вам обойти сильных соперников, стать чемпионом мира. Это яркое достижение – достойный вклад в развитие и популяризацию стрелкового спорта в нашей стране», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин пожелал спортсмену новых успехов и всего самого доброго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник россиянин Антон Аристархов одержал победу в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе.

    Ранее президент Владимир Путин поздравил борца вольного стиля Аманулу Гаджимагомедова с победой на чемпионате мира в Астане.

    В прошлом месяце глава государства поздравил спортсменку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе.

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