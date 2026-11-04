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НАБУ: Украинская банда при поддержке силовиков планировала убийства журналистов
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что преступная группировка, пользовавшаяся покровительством украинских спецслужб и полиции, обсуждала планы жестоких нападений на журналистов-расследователей.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало новые материалы по делу преступной группы «Карфаген», которая занималась похищениями людей, вымогательством, сбытом наркотиков и созданием мошеннических кол-центров. Злоумышленников покрывали высокопоставленные сотрудники офиса генпрокурора Украины, Нацполиции и Службы безопасности, передает ТАСС.
На записях НАБУ лидер группировки по кличке Мексиканец обсуждает варианты расправы над блогером и журналистом, готовившим материал о сети наркомагазинов U420. Звучат предложения облить расследователя кислотой или забить молотком.
Из материалов ведомства следует, что силовики помогали преступникам следить за жертвами через камеры наблюдения. Они также предупреждали банду о полицейских спецоперациях и обращениях потенциальных жертв за защитой.
По данным украинских СМИ, под кличкой Мексиканец скрывается основатель наркокартеля «Химпром» Егор Буркин. В апреле Генпрокуратура Украины уже сообщала о раскрытии этой группы, занимавшейся синтетическими наркотиками и обманом жителей Евросоюза через мошеннические кол-центры.
Операция «Карфаген» началась в сентябре и привела к бегству из страны генпрокурора Руслана Кравченко. Накануне обыски прошли у начальника внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и генерала Сергея Дуки, который впоследствии был задержан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о причастности высокопоставленных силовиков к прикрытию незаконной деятельности мошеннических кол-центров.
Руководство национальной полиции Украины отстранило от службы сотрудников после прошедших у них обысков.
В апреле в офисе генпрокурора страны сообщили о выманивании украинской преступной группировкой свыше миллиона долларов у европейцев.