НАБУ: Украинская банда при поддержке силовиков планировала убийства журналистов

Tекст: Вера Басилая

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало новые материалы по делу преступной группы «Карфаген», которая занималась похищениями людей, вымогательством, сбытом наркотиков и созданием мошеннических кол-центров. Злоумышленников покрывали высокопоставленные сотрудники офиса генпрокурора Украины, Нацполиции и Службы безопасности, передает ТАСС.

На записях НАБУ лидер группировки по кличке Мексиканец обсуждает варианты расправы над блогером и журналистом, готовившим материал о сети наркомагазинов U420. Звучат предложения облить расследователя кислотой или забить молотком.

Из материалов ведомства следует, что силовики помогали преступникам следить за жертвами через камеры наблюдения. Они также предупреждали банду о полицейских спецоперациях и обращениях потенциальных жертв за защитой.

По данным украинских СМИ, под кличкой Мексиканец скрывается основатель наркокартеля «Химпром» Егор Буркин. В апреле Генпрокуратура Украины уже сообщала о раскрытии этой группы, занимавшейся синтетическими наркотиками и обманом жителей Евросоюза через мошеннические кол-центры.

Операция «Карфаген» началась в сентябре и привела к бегству из страны генпрокурора Руслана Кравченко. Накануне обыски прошли у начальника внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и генерала Сергея Дуки, который впоследствии был задержан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о причастности высокопоставленных силовиков к прикрытию незаконной деятельности мошеннических кол-центров.

Руководство национальной полиции Украины отстранило от службы сотрудников после прошедших у них обысков.

В апреле в офисе генпрокурора страны сообщили о выманивании украинской преступной группировкой свыше миллиона долларов у европейцев.