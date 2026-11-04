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Глава Европарламента призвала не доверять нейросетям написание поправок
Politico: Глава Европарламента призвала депутатов не писать поправки через ИИ
Председатель Европейского парламента Роберта Метсола посоветовала евродепутатам избегать чрезмерного использования чат-ботов на основе искусственного интеллекта при подготовке официальных документов.
Евродепутатам следует проявлять осторожность при привлечении нейросетей к работе над юридическими текстами, пишет Politico.
«Подготовка поправок с помощью искусственного интеллекта не может заменить конструктивных дебатов с коллегами-депутатами», – заявила Метсола на конференции в Европарламенте по использованию новых технологий.
Глава Европарламента подчеркнула недопустимость полного делегирования юридических изысканий чат-ботам. Политик призвала парламентариев обязательно декларировать применение искусственного интеллекта при создании документов, отмечает ТАСС.
Ответственность за итоговый текст всегда несет его автор вне зависимости от задействованных инструментов, напомнила Метсола. В настоящий момент Европейский парламент занимается созданием собственной нейросети, с помощью которой депутаты в будущем должны будут готовить ключевые тексты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце центристские партии столкнулись на пленарном заседании Европарламента из-за вопроса о привлечении к ответственности компаний, занимающихся искусственным интеллектом.
В июне европейские чиновники начали применять нейросети для проверки соответствия законодательства стран-кандидатов базовым правовым нормам Евросоюза.