Бабиш оценил объем финансовой помощи ЕС Украине

Бабиш: Помощь ЕС Украине может вырасти до 520 млрд евро к 2027 году

Tекст: Антон Антонов

Бабиш пояснил, что подсчитал всю помощь, полученную Украиной с начала конфликта, включая 100 млрд евро, заложенные в обсуждаемый долгосрочный бюджет ЕС, и еще 70 млрд евро, которые Киев запрашивает на 2027 год.

По его словам, выходит 520 млрд евро, что представляется «огромной суммой», передает ТАСС.

Он отметил, что эти средства должны предоставляться в форме кредитов, подлежащих погашению, а не как невозвратные расходы.

«Я думаю, что нужно сделать все, чтобы эта война как можно скорее завершилась», – сказал премьер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Чехия отказалась выступать гарантом по кредиту Евросоюза для Украины.

В пятницу Киев потребовал выделить на военные цели Украины по меньшей мере 70 млрд евро в 2027 году.