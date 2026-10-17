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Бабиш оценил объем финансовой помощи ЕС Украине
Бабиш: Помощь ЕС Украине может вырасти до 520 млрд евро к 2027 году
Совокупный объем финансовой поддержки Евросоюзом Украины с 2022 года может достичь 520 млрд евро к 2027 году, сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
Бабиш пояснил, что подсчитал всю помощь, полученную Украиной с начала конфликта, включая 100 млрд евро, заложенные в обсуждаемый долгосрочный бюджет ЕС, и еще 70 млрд евро, которые Киев запрашивает на 2027 год.
По его словам, выходит 520 млрд евро, что представляется «огромной суммой», передает ТАСС.
Он отметил, что эти средства должны предоставляться в форме кредитов, подлежащих погашению, а не как невозвратные расходы.
«Я думаю, что нужно сделать все, чтобы эта война как можно скорее завершилась», – сказал премьер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Чехия отказалась выступать гарантом по кредиту Евросоюза для Украины.
В пятницу Киев потребовал выделить на военные цели Украины по меньшей мере 70 млрд евро в 2027 году.